코스피 6219.09…기관 순매수에 6200선 회복

SK하이닉스·삼성SDI 강세

중동발 대외 불확실성에도 한국 증시가 20일 상승 마감했다. 코스피는 기관의 매수세에 힘입어 6200선을 재차 회복했다.

이날 코스피지수는 전 거래일 대비 27.17포인트(0.44%) 오른 6219.09에 마감했다. 지수는 22.00포인트(0.36%) 오른 6213.92로 출발한 뒤 강보합권에서 등락을 거듭했다. 외국인이 1629억원어치를, 개인은 2777억원어치를 각각 팔아치웠다. 반면 기관은 1917억원어치를 홀로 사들였다.

반도체·2차전지 견인…SK하이닉스 신고가 경신

20일 서울 중구 신한은행 본점 현황판에 코스피 지수 종가가 표시돼 있다. 신한은행 AD 원본보기 아이콘

업종별로는 기계·장비(1.06%), 전기·전자(1.05%), 부동산(1.01%), 제조(0.65%), 금속(0.64%) 등이 상승했다. 반면 오락·문화(-1.99%), 건설(-1.76%), 통신(-1.67%), 증권(-1.21%), IT서비스(-1.12%), 의료정밀기기(-1.11%) 등은 약세로 마감했다.

시가총액 상위 종목 중에선 삼성SDI 삼성SDI close 증권정보 006400 KOSPI 현재가 538,000 전일대비 25,000 등락률 +4.87% 거래량 827,022 전일가 513,000 2026.04.20 15:30 기준 관련기사 코스피 장 초반 오름세 속 6200선 등락…코스닥도 상승 전환 까다로워진 투자 환경...저점 매수 가능한 실적 기대주 찾아볼까 주말 미국·이란 협상 결렬 소식에 코스피·코스닥 하락 전 종목 시세 보기 (4.87%), SK하이닉스 SK하이닉스 close 증권정보 000660 KOSPI 현재가 1,166,000 전일대비 38,000 등락률 +3.37% 거래량 3,004,146 전일가 1,128,000 2026.04.20 15:30 기준 관련기사 구글 터보퀀트, ICLR 검증 촉각…"AI서비스 확대될 것"(종합) "TSMC, 1.4나노 2028년 양산…2029년 '1나노 이하' 시험생산" SK하이닉스, 엔비디아 베라 루빈 맞춤형 '소캠2' 본격 양산 돌입 전 종목 시세 보기 (3.37%), SK스퀘어 SK스퀘어 close 증권정보 402340 KOSPI 현재가 701,000 전일대비 19,000 등락률 +2.79% 거래량 480,166 전일가 682,000 2026.04.20 15:30 기준 관련기사 코스피 장 초반 오름세 속 6200선 등락…코스닥도 상승 전환 코스피, 2.21% 올라 6200선 안착…코스닥도 상승 코스피, 장중 6200선 돌파…코스닥도 상승 전 종목 시세 보기 (2.79%), LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 close 증권정보 373220 KOSPI 현재가 429,000 전일대비 11,000 등락률 +2.63% 거래량 563,779 전일가 418,000 2026.04.20 15:30 기준 관련기사 코스피 장 초반 오름세 속 6200선 등락…코스닥도 상승 전환 코스피, 2.21% 올라 6200선 안착…코스닥도 상승 코스피, 장중 6200선 돌파…코스닥도 상승 전 종목 시세 보기 (2.63%), 두산에너빌리티 두산에너빌리티 close 증권정보 034020 KOSPI 현재가 111,000 전일대비 2,500 등락률 +2.30% 거래량 5,644,556 전일가 108,500 2026.04.20 15:30 기준 관련기사 코스피 장 초반 오름세 속 6200선 등락…코스닥도 상승 전환 전쟁 끝나면 진짜 시작? 반도체·자동차로 이동하는 시선 실적 장세 본격화…반도체 다음에 뜰 종목은? 전 종목 시세 보기 (2.30%), HD현대중공업 HD현대중공업 close 증권정보 329180 KOSPI 현재가 524,000 전일대비 10,000 등락률 +1.95% 거래량 354,254 전일가 514,000 2026.04.20 15:30 기준 관련기사 코스피 장 초반 오름세 속 6200선 등락…코스닥도 상승 전환 HD현대중공업, 3985억원 규모 자동차 운반선 2척 수주 코스피 소폭 하락해 5800선 마감…코스닥은 올라 전 종목 시세 보기 (1.95%) 등이 올랐다. 특히 SK하이닉스는 오는 23일 실적 발표를 앞두고 신고가를 경신했다. 반면 현대차 현대차 close 증권정보 005380 KOSPI 현재가 527,000 전일대비 11,000 등락률 -2.04% 거래량 827,239 전일가 538,000 2026.04.20 15:30 기준 관련기사 코스피 장 초반 오름세 속 6200선 등락…코스닥도 상승 전환 전쟁 끝나면 진짜 시작? 반도체·자동차로 이동하는 시선 현대차, 24일부터 재학생 대상 채용전환형 인턴 모집 전 종목 시세 보기 (-2.04%), 기아 기아 close 증권정보 000270 KOSPI 현재가 157,400 전일대비 1,800 등락률 -1.13% 거래량 590,309 전일가 159,200 2026.04.20 15:30 기준 관련기사 송호성 기아 사장, 장애인고용촉진대회 장관 표창 수상 장초반 훈풍 코스피, 6200선 도전 HEV·EV 모두 달리는 기아[클릭 e종목] 전 종목 시세 보기 (-1.13%), 한화오션 한화오션 close 증권정보 042660 KOSPI 현재가 128,700 전일대비 1,300 등락률 -1.00% 거래량 813,879 전일가 130,000 2026.04.20 15:30 기준 관련기사 같은 기회를 더 크게? 연 5%대 금리로 투자금을 4배까지 코스피 장 초반 오름세 속 6200선 등락…코스닥도 상승 전환 달리기 시작한 국내 증시? 제대로 올라타고 싶다면 전 종목 시세 보기 (-1.00%), 셀트리온 셀트리온 close 증권정보 068270 KOSPI 현재가 205,500 전일대비 2,000 등락률 -0.96% 거래량 275,719 전일가 207,500 2026.04.20 15:30 기준 관련기사 셀트리온, 베그젤마 등 주요 제품군 유럽서 처방 확산 셀트리온, S&P ESG 평가 생명공학 부문 국내 유일 톱 1% 선정 셀트리온, 자사주 911만주 소각 완료…발행주식 4% 감소 전 종목 시세 보기 (-0.96%), KB금융 KB금융 close 증권정보 105560 KOSPI 현재가 160,900 전일대비 1,400 등락률 -0.86% 거래량 677,641 전일가 162,300 2026.04.20 15:30 기준 관련기사 [마켓 ING]다시 '육천피', 전고점 돌파할까 증시 심하게 출렁여도 '내 돈' 지키는 업종이 있다 [주末머니] KB국민은행, AI 기반 화상상담 고도화…ISA·IRP 가입까지 전 종목 시세 보기 (-0.86%), 삼성전자 삼성전자 close 증권정보 005930 KOSPI 현재가 214,500 전일대비 1,500 등락률 -0.69% 거래량 16,445,128 전일가 216,000 2026.04.20 15:30 기준 관련기사 구글 터보퀀트, ICLR 검증 촉각…"AI서비스 확대될 것"(종합) "TSMC, 1.4나노 2028년 양산…2029년 '1나노 이하' 시험생산" 삼성전자, 'EHS 히트펌프 보일러' 국내 본격 출시 전 종목 시세 보기 (-0.69%) 등은 하락했다.

임정은 KB증권 연구원은 "국내 증시는 기관 매수세가 확대되며 견조한 흐름을 보였다"며 "이란이 호르무즈 해협에서 상선을 공격하고, 미국이 이란 관련 선박을 나포했다는 소식이 전해지며 미 서부텍사스산 원유(WTI)는 80달러 후반대로 급등했다. 달러·원 환율은 1470원대로 반등했다"고 말했다.

코스닥은 장중 상승 반전…주성엔지니어링 '상한가'

코스닥지수는 전 거래일 대비 4.81포인트(0.41%) 오른 1174.85에 거래를 마쳤다. 코스닥은 장 초반 약세를 보였지만 상승 전환하며 강보합 마감했다. 외국인이 188억원어치를, 개인이 1622억원어치를 각각 순매수했다. 기관은 1650억원어치를 팔아치웠다.

코스닥 시가총액 상위 종목 중에선 주성엔지니어링 주성엔지니어링 close 증권정보 036930 KOSDAQ 현재가 91,500 전일대비 21,100 등락률 +29.97% 거래량 9,565,382 전일가 70,400 2026.04.20 15:30 기준 관련기사 최대 4배 투자금을 연 5%대 금리로? 개별 종목은 물론 ETF도 OK! 중동 전쟁 협상 기대감에…코스피·코스닥 장 초반 상승세 韓증시 급락 출발…코스피, 장초반 매도사이드카 발동 전 종목 시세 보기 (29.97%), 보로노이 보로노이 close 증권정보 310210 KOSDAQ 현재가 342,500 전일대비 35,500 등락률 +11.56% 거래량 237,682 전일가 307,000 2026.04.20 15:30 기준 관련기사 코스피 장 초반 오름세 속 6200선 등락…코스닥도 상승 전환 코스피, 기관 매수세에 1%대 상승 마감…코스닥은 하락 기관 '사자'에 코스피 상승 출발…중동 지정학 리스크 주시 전 종목 시세 보기 (11.56%), 로보티즈 로보티즈 close 증권정보 108490 KOSDAQ 현재가 286,000 전일대비 13,000 등락률 +4.76% 거래량 397,940 전일가 273,000 2026.04.20 15:30 기준 관련기사 코스피 장 초반 오름세 속 6200선 등락…코스닥도 상승 전환 코스피 소폭 하락해 5800선 마감…코스닥은 올라 주말 미국·이란 협상 결렬 소식에 코스피·코스닥 하락 전 종목 시세 보기 (4.76%), HPSP HPSP close 증권정보 403870 KOSDAQ 현재가 45,700 전일대비 1,200 등락률 +2.70% 거래량 3,991,363 전일가 44,500 2026.04.20 15:30 기준 관련기사 '휴전 지속 기대감' 장 초반 코스피 5800 후반대…코스닥도 상승 '중동 휴전' 호재에 코스피·코스닥 상승 마감 '미·이란 휴전' 소식에 코스피 5%↑…매수 사이드카 발동 전 종목 시세 보기 (2.70%), 에코프로 에코프로 close 증권정보 086520 KOSDAQ 현재가 155,600 전일대비 3,700 등락률 +2.44% 거래량 2,101,951 전일가 151,900 2026.04.20 15:30 기준 관련기사 최대 4배 투자금을 연 5%대 금리로..같은 기회를 더 크게! 코스피, 2.21% 올라 6200선 안착…코스닥도 상승 코스피, 장중 6200선 돌파…코스닥도 상승 전 종목 시세 보기 (2.44%), 알테오젠 알테오젠 close 증권정보 196170 KOSDAQ 현재가 371,500 전일대비 5,500 등락률 +1.50% 거래량 284,177 전일가 366,000 2026.04.20 15:30 기준 관련기사 코스피 장 초반 오름세 속 6200선 등락…코스닥도 상승 전환 삼천당이 꺾은 바이오株 투심…2분기에 살아날 수 있을까 [주末머니] 코스피, 2.21% 올라 6200선 안착…코스닥도 상승 전 종목 시세 보기 (1.50%), 리가켐바이오 리가켐바이오 close 증권정보 141080 KOSDAQ 현재가 200,000 전일대비 2,600 등락률 +1.32% 거래량 273,683 전일가 197,400 2026.04.20 15:30 기준 관련기사 코스피 장 초반 오름세 속 6200선 등락…코스닥도 상승 전환 삼천당이 꺾은 바이오株 투심…2분기에 살아날 수 있을까 [주末머니] 外人 매수에 코스피 2% 상승 마감…신고가는 아직 전 종목 시세 보기 (1.32%), 리노공업 리노공업 close 증권정보 058470 KOSDAQ 현재가 116,600 전일대비 1,300 등락률 +1.13% 거래량 552,004 전일가 115,300 2026.04.20 15:30 기준 관련기사 "아직 못 샀는데 벌써 다 올랐네" 빠르게 반등한 코스피…"변수 남았다" 중동 불확실성에 코스피·코스닥 하락 마감 코스피, 하락 출발 후 보합…코스닥도 약보합 전 종목 시세 보기 (1.13%), 코오롱티슈진 코오롱티슈진 close 증권정보 950160 KOSDAQ 현재가 107,900 전일대비 1,100 등락률 +1.03% 거래량 211,393 전일가 106,800 2026.04.20 15:30 기준 관련기사 코스피 소폭 하락해 5800선 마감…코스닥은 올라 주말 미국·이란 협상 결렬 소식에 코스피·코스닥 하락 코스피, 외국인 매수에 상승 마감…코스닥은 하락 전 종목 시세 보기 (1.03%) 등이 상승했다. 반면 케어젠 케어젠 close 증권정보 214370 KOSDAQ 현재가 98,800 전일대비 2,500 등락률 -2.47% 거래량 62,326 전일가 101,300 2026.04.20 15:30 기준 관련기사 코스피 장 초반 오름세 속 6200선 등락…코스닥도 상승 전환 코스피 소폭 하락해 5800선 마감…코스닥은 올라 중동 불확실성에 코스피·코스닥 하락 마감 전 종목 시세 보기 (-2.47%), 삼천당제약 삼천당제약 close 증권정보 000250 KOSDAQ 현재가 477,500 전일대비 8,000 등락률 -1.65% 거래량 168,476 전일가 485,500 2026.04.20 15:30 기준 관련기사 코스피 장 초반 오름세 속 6200선 등락…코스닥도 상승 전환 삼천당이 꺾은 바이오株 투심…2분기에 살아날 수 있을까 [주末머니] '먹는 비만약'으로 주가 폭등했던 삼천당, 핵심데이터 21일 첫 공개 예고 전 종목 시세 보기 (-1.65%), 레인보우로보틱스 레인보우로보틱스 close 증권정보 277810 KOSDAQ 현재가 608,000 전일대비 7,000 등락률 -1.14% 거래량 88,513 전일가 615,000 2026.04.20 15:30 기준 관련기사 코스피, 2.21% 올라 6200선 안착…코스닥도 상승 코스피, 장중 6200선 돌파…코스닥도 상승 코스피, 0.95% 올라 6160선…코스닥도 상승 전 종목 시세 보기 (-1.14%), 펩트론 펩트론 close 증권정보 087010 KOSDAQ 현재가 261,500 전일대비 2,500 등락률 -0.95% 거래량 92,408 전일가 264,000 2026.04.20 15:30 기준 관련기사 코스피 소폭 하락해 5800선 마감…코스닥은 올라 '중동 우려 완화' 코스피·코스닥 모두 1%대 상승 마감 코스피, 외국인 매수에 상승 마감…코스닥은 하락 전 종목 시세 보기 (-0.95%) 등은 약세를 보였다.

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임 연구원은 "미국과 이란의 협상 관련 불확실성으로 변동성은 불가피하지만, 시장의 민감도는 점차 낮아지는 모습"이라며 "이런 환경에서는 기존 주도주와 함께 실적 가시성이 높은 종목군 중심의 차별화 및 순환매가 이어질 가능성이 있다"고 덧붙였다.

김대현 기자 kdh@asiae.co.kr



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