석유화학-플라스틱 업계 상생협약식
정유·플라스틱 수요기업 이어 세번째

더불어민주당 을지로위원회가 14일 중동전쟁에 따른 합성수지 등 원재료 수급 불안으로 어려움을 겪는 플라스틱 제조 중소기업의 부담을 덜기 위해 '석유화학-플라스틱 업계 상생협약'을 체결했다.


이번 협약으로 석유화학 대기업들은 플라스틱 가공 중소기업들의 어려움을 해소하기 위해 ▲3월 가격 인상분 및 4월 이후 인상 통보분 일부 축소 검토 ▲수급위기 발생 시 변동성 적은 가격결정체계 논의 ▲합성수지 국내우선공급 협조 등에 협력하기로 했다.

더불어민주당 을지로위원회 주최로 14일 국회에서 열린 석유화학-플라스틱업계 상생협약식에서 한병도 민주당 원내대표가 발언하고 있다. 연합뉴스

더불어민주당 을지로위원회 주최로 14일 국회에서 열린 석유화학-플라스틱업계 상생협약식에서 한병도 민주당 원내대표가 발언하고 있다. 연합뉴스

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한병도 민주당 원내대표는 "일방적으로 (부담을) 짊어지는 게 아니라 함께 분담하는 원칙을 문서로 남긴다"면서 "민주당은 협약이 선언에 그치지 않도록 하겠다. 공정거래위원회와 함께 매점매석과 불공정 거래를 엄단하겠다"고 강조했다.


을지로위원장을 맡은 민병덕 민주당 의원은 "지난주 주유소-정유사와 플라스틱 제조 중소기업-수요 대기업의 상생협약을 통해 큰 매듭 2개를 지었다"며 "오늘 상생 고리를 단단히 매듭짓는 마지막 퍼즐을 맞추게 됐다"고 했다.

이날 오전 국회에서 열린 상생협약식에는 민주당 한병도 원내대표, 민병덕 을지로위원장, 권향엽·김남근·이강일·송재봉·박희승·안도걸 책임의원과 정부 측 산업통상자원부·공정위가 함께한 가운데 상생협약식을 열었다.

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협약 당사자로 플라스틱 가공 업계를 대표해 한국프라스틱공업협동조합연합회, 한국플라스틱포장용기협회, 중소기업중앙회가 참여했다. 석유화학 대기업 측에서는 LG화학 LG화학 close 증권정보 051910 KOSPI 현재가 344,500 전일대비 4,500 등락률 +1.32% 거래량 88,043 전일가 340,000 2026.04.14 11:40 기준 관련기사 코스피, 하락 출발 후 보합…코스닥도 약보합 LG화학, 日 모치다제약 자궁내막증 치료제 '디나게스트' 도입 [특징주]LG화학, 혁신 항암제 개발 도전에 강세 한화솔루션 한화솔루션 close 증권정보 009830 KOSPI 현재가 42,200 전일대비 2,750 등락률 +6.97% 거래량 4,380,514 전일가 39,450 2026.04.14 11:40 기준 관련기사 같은 종목 샀는데 수익이 몇 배나? 최대 4배 투자금을 연 5%대 금리로 [특징주]한화솔루션, 금감원 '유상증자 제동' 소식에 상승세 같은 기회를 더 크게 살리려면? 최대 4배 투자금을 연 5%대 금리로 , 롯데케미칼 롯데케미칼 close 증권정보 011170 KOSPI 현재가 88,300 전일대비 300 등락률 -0.34% 거래량 84,062 전일가 88,600 2026.04.14 11:40 기준 관련기사 [특징주]롯데케미칼, 8% 상승세…석화 구조조정 기대감 롯데케미칼 "범용 탈피, 고부가 중심 스페셜티 화학 기업 전환" [중화학ON]위기의 석화업계, 롯데케미칼·한화솔루션 엇갈리는 희비 , SK SK close 증권정보 034730 KOSPI 현재가 358,500 전일대비 9,000 등락률 +2.58% 거래량 82,475 전일가 349,500 2026.04.14 11:40 기준 관련기사 AI로 재현…SK, 선대 말씀 이정표 삼아 '패기와 도전' 다짐 '중동 우려 완화' 코스피·코스닥 모두 1%대 상승 마감 지난달 409개사 기업가치 제고 계획 공시…고배당 기업 '다수' 지오센트릭, GS GS close 증권정보 078930 KOSPI 현재가 72,900 전일대비 200 등락률 +0.28% 거래량 118,427 전일가 72,700 2026.04.14 11:40 기준 관련기사 [중화학ON]"10원이라도 더 싸게"…주유비 아끼는 카드 활용법 "아반떼 100만대 주유량" GS칼텍스, 카자흐스탄산 원유 도입…수급 숨통 트이나 허태수, AI 스타트업과 기술 협력 "도전 속 신사업 기회 존재" 칼텍스 에스오일(S-OIL) 등이 함께했다.


전영주 기자 ange@asiae.co.kr
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