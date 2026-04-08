북미 사로잡은 아모레퍼시픽…아마존 세일서 200% 성장
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일리윤·미쟝센 선전…주요 카테고리 상위권 장악
북미 미진출 브랜드도 약진…K뷰티 경쟁력 입증
아모레퍼시픽 아모레퍼시픽 close 증권정보 090430 KOSPI 현재가 130,000 전일대비 2,300 등락률 +1.80% 거래량 53,969 전일가 127,700 2026.04.08 09:36 기준 관련기사 [오늘의신상]톤업·항산화·자외선 차단 한 번에…에이피 뷰티 신제품 선 세럼 출시 '직원 657명 회사' 연봉 두 배 뛰었다…"한국 꺼 살래" 열풍 불더니 '평균 1억' 누적판매 1400만개 헤라 '블랙 쿠션'…필릭스 앞세워 글로벌 공략 주요 브랜드들이 아마존의 대형 할인 행사 '빅 스프링 세일(Big Spring Sale)'에서 전년 대비 매출이 세 배 이상 늘었다고 8일 밝혔다.
이번 행사는 프라임 데이, 블랙 프라이데이와 함께 아마존을 대표하는 최대 쇼핑 행사로, 3월 25일부터 일주일간 진행됐다. 아모레퍼시픽은 해당 기간 동안 전년 같은 기간 대비 201%의 매출 신장을 기록했다.
아마존 헤어 스타일링 오일 부문 1위 차지한 미쟝센 페퍽트 세럼. 아모레퍼시픽
특히 일리윤과 미쟝센이 두드러진 성과를 보이며 전체 실적을 이끌었다. 일리윤은 전년 대비 384% 성장했으며, 대표 제품 '세라마이드 아토 집중 크림'이 4만 개 이상 판매되며 아마존 페이셜 모이스처라이저 부문 3위에 올랐다. 미쟝센 역시 237% 증가한 매출을 기록했고, '퍼펙트 세럼'은 헤어 스타일링 오일 카테고리 1위를 차지했다.
북미에 공식 진출하지 않은 브랜드들도 의미 있는 성과를 거뒀다는 점은 유의미하다. 아모레퍼시픽은 피부과 전문의 및 지역 인플루언서와의 협업을 통해 브랜드 신뢰도를 높이고, 소셜미디어 기반의 정교한 타깃 마케팅을 전개했다. 그 결과 라보에이치는 8149%라는 폭발적인 성장률을 기록했으며, 에스쁘아(191%), 아윤채(208%), 롱테이크(347%) 등 다양한 브랜드가 고른 성장세를 나타냈다. 또한 오설록의 '삼다꿀배티'가 프루트 티 카테고리 1위에 오르며 뷰티를 넘어 라이프스타일 영역으로의 확장 가능성도 확인했다.
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아모레퍼시픽 관계자는 "이번 성과는 미국 소비자들의 다양한 피부 고민을 해결하는 고기능성 K뷰티 제품이 시장에서 충분한 경쟁력을 갖추고 있음을 보여준 사례"라며 "행사 전 신규 고객 유입이 크게 증가한 점도 긍정적"이라고 밝혔다. 이어 "이번 경험을 바탕으로 6월 '아마존 프라임 데이'에서도 성과를 이어가며 북미 시장 공략을 더욱 강화할 계획"이라고 덧붙였다.
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