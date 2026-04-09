아모레퍼시픽, 전사 에너지 절감 강화…차량 5부제·출장 축소 시행

차량 5부제 도입·냉난방 기준 조정…사업장 전반 효율화

출장 축소·생활 속 절약 실천…전사적 참여 확대

아모레퍼시픽 아모레퍼시픽 close 증권정보 090430 KOSPI 현재가 129,800 전일대비 500 등락률 -0.38% 거래량 88,155 전일가 130,300 2026.04.09 10:36 기준 관련기사 북미 사로잡은 아모레퍼시픽…아마존 세일서 200% 성장 [오늘의신상]톤업·항산화·자외선 차단 한 번에…에이피 뷰티 신제품 선 세럼 출시 '직원 657명 회사' 연봉 두 배 뛰었다…"한국 꺼 살래" 열풍 불더니 '평균 1억' 전 종목 시세 보기 이 전 사업장을 대상으로 차량 5부제를 권장 실시한다고 9일 밝혔다.

대상은 승용차를 이용하는 임직원 및 회사 차량으로, 차량 번호판 끝자리 숫자에 따라 평일 중 하루는 차량 운행 자제를 권고한다. 단, 전기수소차 및 장애인, 임산부, 미취학 아동 동반 차량은 적용 대상에서 제외한다.

사업장 내 에너지 사용 기준도 조정된다. 정부 권고에 맞춰 냉방 설정 온도는 높이고 난방 온도는 낮추는 방식으로 운영되며, 사무실과 공용 공간의 조명 사용 시간 역시 줄인다. 여름철에는 세면대 등 일부 온수 공급을 제한하는 방안도 함께 시행할 예정이다.

업무 이동과 관련한 관리도 강화된다. 해외 출장은 필수적인 경우로 제한하고 화상회의 활용을 확대하며, 국내 출장 역시 교육을 포함해 전반적으로 축소한다. 불가피한 일정의 경우에도 최소 인원과 기간으로 운영할 방침이다.

이와 함께 임직원이 일상에서 실천할 수 있는 절약 활동도 병행된다. 음식물 쓰레기 감소, 일회용품 사용 줄이기, 개인 텀블러 사용 장려 등 생활 밀착형 캠페인을 통해 참여를 유도할 계획이다.

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아모레퍼시픽은 향후에도 에너지 효율을 높이기 위한 다양한 방안을 지속 확대하고, 정부 정책에 적극적으로 협조해 나갈 계획이라고 밝혔다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr



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