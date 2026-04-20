화물연대 1명 숨지고 2명 부상

노조 "원청·공권력 책임" 규탄

경남 진주 BGF리테일 물류센터 앞 집회 현장에서 화물연대 조합원이 사망하는 사고가 발생해 경찰이 전담수사팀을 꾸리고 수사에 착수했다. 노동계는 정부와 원청을 강하게 규탄하며 책임을 요구하고 나섰다.

경찰청은 20일 "이날 오전 CU 진주 물류센터에서 발생한 화물연대 조합원 사망 사고를 안타깝게 생각한다"며 "경남경찰청 광역수사대에 전담수사팀을 구성해 엄정하게 수사할 방침"이라고 밝혔다.

사고는 이날 오전 10시 32분께 경남 진주시 정촌면 예하리 CU 진주물류센터 앞 집회 현장에서 발생했다. 2.5t 화물차가 집회 참가자들을 들이받으면서 화물연대 소속 50대 조합원 1명이 심정지 상태로 병원에 이송됐으나 끝내 숨졌다. 또 다른 조합원 2명도 부상을 입었다.

경찰은 화물차 운전자를 긴급체포했으며, 사건의 중대성을 고려해 경찰청 감사관실이 별도로 진상조사에 나설 계획이다. 아울러 유가족에 대해서는 심리상담 등 지원도 병행할 방침이다.

노동계는 강하게 반발했다. 민주노총 공공운수노조는 이날 성명을 내고 "이번 사고는 자본과 공권력이 노동자를 짓밟은 참사"라며 "정당한 투쟁을 죽음으로 몰고 간 CU와 경찰을 규탄한다"고 밝혔다.

노조는 편의점 물류 노동자들이 장시간 운송과 저임금 구조에 시달리고 있다며, 원청인 BGF리테일에 공동교섭을 요구하는 과정에서 사고가 발생했다고 설명했다. 이어 "무리한 현장 대응과 자본 편의 중심의 조치가 노동자의 생명을 앗아갔다"고 주장했다.

AD

노조는 향후 투쟁을 이어가며 원청과의 교섭을 재차 촉구하겠다고 밝혔다.

강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>