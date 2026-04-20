이란 공식적으로 "참여 결정 안 해"

이란이 2차 종전 회담 참석 여부를 확정하지 않은 가운데 미국은 2차 종전 회담에 이란이 참석할 것으로 예상하는 것으로 알려졌다.

20일(현지시간) 알자지라에 따르면 도널드 트럼프 미국 대통령은 한 기자와 전화 통화에서 미국 대표단이 곧 이슬라마바드에 도착할 예정이라며 "이 시점에서 누구도 장난을 치고 있지 않다고 생각한다"고 말했다.

또 트럼프 대통령은 통화에서 미국 협상단과 함께하지 않았지만 이란 지도자들을 만날 의향이 있다고 말했다고 알자지라 기자는 전했다. 이란이 2차 회담에 참여할 것으로 예상한다는 것이다.

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앞서 이란 외무부는 호르무즈 해협 인근에서 미군이 이란 국적의 화물선을 나포한 사건과 관련해 새로운 회담을 추진할 계획이 없다고 밝혔다.

뉴욕(미국)=황윤주 특파원 hyj@asiae.co.kr



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