코스피 1.40%↑, 코스닥 1.63%↑ 마감

"11일 미·이란 협상 앞두고 기대감 우세"

중동전쟁 우려 완화로 코스피와 코스닥 모두 1%대 상승세로 장을 마쳤다.

미-이란 전쟁이 2주간 휴전에 들어간 가운데 국내증시가 2% 가까이 상승 출발한 10일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에서 직원이 증시와 환율 등을 모니터하고 있다. 이날 코스피는 전 거래일 대비 98.11p(1.70%) 오른 5876.12에 코스닥은13.14p(1.22%) 오른 1089.14, 원/달러 환율은 7.4원 내린 1475.1원에 장을 시작했다. 2026.4.10 조용준 기자 AD 원본보기 아이콘

10일 코스피 지수는 전 거래일 대비 80.86포인트(1.40%) 오른 5858.87로 마감했다. 외국인이 1조14억7000만원 순매수했으며, 개인과 기관은 각각 1조1788억200만원, 2619억4100만원 순매도했다.

업종별로는 제약(-0.37%), 일반서비스(-0.06%)를 제외하고 모두 상승세를 보였다. 의료·정밀기기(+3.92%), 운송·창고(+3.30%), 섬유·의류(+2.50%), 종이·목재(+2.47%), 금속(+2.20%), 음식료·담배(+1.86%) 등에서 강세였다.

시가총액 상위 종목 별로는 삼성전자 삼성전자 close 증권정보 005930 KOSPI 현재가 206,000 전일대비 2,000 등락률 +0.98% 거래량 18,229,163 전일가 204,000 2026.04.10 15:30 기준 관련기사 '휴전 지속 기대감' 장 초반 코스피 5800 후반대…코스닥도 상승 단순 전쟁 테마 아니다? 구조적 성장 산업으로 평가받는 방산업종 중동 불확실성에 코스피·코스닥 하락 마감 전 종목 시세 보기 (+0.9%), 하이닉스(+2.9%)가 상승했으며, 삼성전기 삼성전기 close 증권정보 009150 KOSPI 현재가 565,000 전일대비 49,000 등락률 +9.50% 거래량 1,086,670 전일가 516,000 2026.04.10 15:30 기준 관련기사 '휴전 지속 기대감' 장 초반 코스피 5800 후반대…코스닥도 상승 [특징주]'엔비디아 내 입지 강화' 삼성전기 8%↑ 중동 불확실성에 코스피·코스닥 하락 마감 전 종목 시세 보기 (+9.5%), SK SK close 증권정보 034730 KOSPI 현재가 354,000 전일대비 14,500 등락률 +4.27% 거래량 187,887 전일가 339,500 2026.04.10 15:30 기준 관련기사 지난달 409개사 기업가치 제고 계획 공시…고배당 기업 '다수' NH농협손보, 리벨리온에 100억원 전략적 지분투자 코스피, 0.48% 하락 마감…코스닥은 1.02%↑ 전 종목 시세 보기 (+4.2%), 한화에어로스페이스 한화에어로스페이스 close 증권정보 012450 KOSPI 현재가 1,507,000 전일대비 56,000 등락률 +3.86% 거래량 189,941 전일가 1,451,000 2026.04.10 15:30 기준 관련기사 풍산, 탄약사업부 매각 중단 의사에 한화 측 당혹 [특징주]풍산, 탄약사업부 매각 무산에 약세…풍산홀딩스 17%↓ 코스피, 하락 출발 후 보합…코스닥도 약보합 전 종목 시세 보기 (+3.8%), 현대로템 현대로템 close 증권정보 064350 KOSPI 현재가 210,000 전일대비 7,000 등락률 +3.45% 거래량 827,905 전일가 203,000 2026.04.10 15:30 기준 관련기사 '중동 휴전' 호재에 코스피·코스닥 상승 마감 최대 4배 투자금을 연 5%대 금리로? 신용미수대환도 가능 연 5%대 부담 없는 금리로 투자금을 4배까지? 신용미수대환도 당일 OK 전 종목 시세 보기 (+3.4%), LS ELECTRIC LS ELECTRIC close 증권정보 010120 KOSPI 현재가 788,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 788,000 2026.04.10 15:30 기준 관련기사 [특징주]LS일렉트릭, 북미 AI 데이터센터에 변압기 공급 소식에 7%↑ 구자균 LS일렉트릭 회장 "기술력으로 '초 슈퍼사이클' 시대 판 흔들 것" 같은 기회를 더 크게? 최대 4배 투자금을 연 5%대 금리로 전 종목 시세 보기 (+3.1%) 등도 주가가 올랐다. 반면 한화시스템 한화시스템 close 증권정보 272210 KOSPI 현재가 133,300 전일대비 3,800 등락률 -2.77% 거래량 1,020,816 전일가 137,100 2026.04.10 15:30 기준 관련기사 '중동 휴전' 호재에 코스피·코스닥 상승 마감 '미·이란 휴전' 소식에 코스피 5%↑…매수 사이드카 발동 한화, 중남미 최대 방산전시회 첫 참가…"칠레 시장 공략 본격화" 전 종목 시세 보기 (-2.7%), LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 close 증권정보 373220 KOSPI 현재가 412,000 전일대비 9,000 등락률 -2.14% 거래량 273,188 전일가 421,000 2026.04.10 15:30 기준 관련기사 '휴전 지속 기대감' 장 초반 코스피 5800 후반대…코스닥도 상승 중동 불확실성에 코스피·코스닥 하락 마감 '중동 휴전' 호재에 코스피·코스닥 상승 마감 전 종목 시세 보기 (-2.1%), 미래에셋증권 미래에셋증권 close 증권정보 006800 KOSPI 현재가 66,500 전일대비 1,200 등락률 -1.77% 거래량 1,813,658 전일가 67,700 2026.04.10 15:30 기준 관련기사 같은 종목 샀는데 수익이 몇 배나? 최대 4배 투자금을 연 5%대 금리로 '휴전 지속 기대감' 장 초반 코스피 5800 후반대…코스닥도 상승 같은 기회를 더 크게 살리려면? 최대 4배 투자금을 연 5%대 금리로 전 종목 시세 보기 (-1.7%) 등은 약세였다.

코스닥 지수는 전 거래일 대비 17.63포인트(1.64%) 오른 1093.63으로 거래를 마무리했다. 기관은 1조10억2500만원 순매수한 반면 개인은 973억2700만원, 외국인은 1억3700만원 순매도했다.

업종별로는 대체로 상승세를 보였다. 의료·정밀기기(+2.64%), 섬유·의류(+2.64%), 전기·전자(+2.44%), 화학(+2.35%), 음식료·담배(+2.28%) 등은 강세였다. 반면 금융(-0.47%), 비금속(-0.40%), 유통(-0.32%)은 약보합세를 나타냈다.

시가총액 상위 종목 별로는 등락이 엇갈렸다. 에코프로 에코프로 close 증권정보 086520 KOSDAQ 현재가 146,400 전일대비 2,500 등락률 -1.68% 거래량 938,905 전일가 148,900 2026.04.10 15:30 기준 관련기사 변동성 속 기회 찾기...최대 4배 투자금을 연 5%대 금리로 '휴전 지속 기대감' 장 초반 코스피 5800 후반대…코스닥도 상승 중동 불확실성에 코스피·코스닥 하락 마감 전 종목 시세 보기 (-1.6%), 에코프로비엠 에코프로비엠 close 증권정보 247540 KOSDAQ 현재가 201,500 전일대비 4,500 등락률 -2.18% 거래량 267,837 전일가 206,000 2026.04.10 15:30 기준 관련기사 '휴전 지속 기대감' 장 초반 코스피 5800 후반대…코스닥도 상승 '중동 휴전' 호재에 코스피·코스닥 상승 마감 코스피, 5900선 회복…21만전자·100만닉스 '활활' 전 종목 시세 보기 (-2.1%)을 비롯해 ISC ISC close 증권정보 095340 KOSDAQ 현재가 257,500 전일대비 13,500 등락률 -4.98% 거래량 2,081,327 전일가 271,000 2026.04.10 15:30 기준 관련기사 '휴전 지속 기대감' 장 초반 코스피 5800 후반대…코스닥도 상승 중동 불확실성에 코스피·코스닥 하락 마감 코스피, 하락 출발 후 보합…코스닥도 약보합 전 종목 시세 보기 (-4.9%), 우리기술 우리기술 close 증권정보 032820 KOSDAQ 현재가 21,000 전일대비 950 등락률 -4.33% 거래량 10,845,967 전일가 21,950 2026.04.10 15:30 기준 관련기사 변동성 속 기회 찾기...최대 4배 투자금을 연 5%대 금리로 '휴전 지속 기대감' 장 초반 코스피 5800 후반대…코스닥도 상승 중동 불확실성에 코스피·코스닥 하락 마감 전 종목 시세 보기 (-4.3%), 펩트론 펩트론 close 증권정보 087010 KOSDAQ 현재가 267,500 전일대비 6,500 등락률 -2.37% 거래량 105,442 전일가 274,000 2026.04.10 15:30 기준 관련기사 코스피, 외국인 매수에 상승 마감…코스닥은 하락 외국인·기관 '사자' 코스피, 2%대 상승 마감 코스피 5300선 하락 출발…코스닥도 약세 전 종목 시세 보기 (-2.3%), 펄어비스 펄어비스 close 증권정보 263750 KOSDAQ 현재가 55,600 전일대비 900 등락률 -1.59% 거래량 844,744 전일가 56,500 2026.04.10 15:30 기준 관련기사 '휴전 지속 기대감' 장 초반 코스피 5800 후반대…코스닥도 상승 '중동 휴전' 호재에 코스피·코스닥 상승 마감 코스피, 5900선 회복…21만전자·100만닉스 '활활' 전 종목 시세 보기 (-1.5%) 등은 약세였다. 반면 대한광통신 대한광통신 close 증권정보 010170 KOSDAQ 현재가 17,770 전일대비 3,590 등락률 +25.32% 거래량 87,458,798 전일가 14,180 2026.04.10 15:30 기준 관련기사 종목 잘 골랐다면 투자금도 넉넉하게...연 5%대 금리로 최대 4배까지 추가 투자감, 신용미수대환 모두 연 5%대 금리로? 당일 OK 수익 제대로 올리려면 투자금부터 넉넉하게...연 5%대 금리로 최대 4배까지 전 종목 시세 보기 (+25.3%), 성호전자 성호전자 close 증권정보 043260 KOSDAQ 현재가 44,450 전일대비 3,350 등락률 +8.15% 거래량 1,433,327 전일가 41,100 2026.04.10 15:30 기준 관련기사 '코스닥 액티브 ETF' 삼국지… 편입종목 많이 다르네 코스피·코스닥 장 초반 약세…변동성 장세 지속 코스피, 상승 출발 후 5680선 보합세…코스닥도 비슷 전 종목 시세 보기 (+8.1%), 디앤디파마텍 디앤디파마텍 close 증권정보 347850 KOSDAQ 현재가 74,000 전일대비 5,300 등락률 +7.71% 거래량 527,037 전일가 68,700 2026.04.10 15:30 기준 관련기사 디앤디파마텍 공동 창업자들 스톡옵션 행사…지분 확대 디앤디파마텍, 아스타틴-211 전립선암 치료제 초기 임상 발표 코스피 하락 마감했지만 5500선 사수…코스닥도 약세 전 종목 시세 보기 (+7.7%), 솔브레인 솔브레인 close 증권정보 357780 KOSDAQ 현재가 429,500 전일대비 28,500 등락률 +7.11% 거래량 83,233 전일가 401,000 2026.04.10 15:30 기준 관련기사 [클릭 e종목]"솔브레인, 낸드 성장에 목표가 ↑" [클릭 e종목]"솔브레인, 중장기 성장성·코스닥 정책 수혜…목표가 상향" 거래소, 내달 주식선물 16종목·주식옵션 4종목 추가 상장 전 종목 시세 보기 (+7.1%), 이오테크닉스 이오테크닉스 close 증권정보 039030 KOSDAQ 현재가 448,000 전일대비 21,500 등락률 +5.04% 거래량 152,014 전일가 426,500 2026.04.10 15:30 기준 관련기사 코스피·코스닥 동반 상승세…SK하이닉스·삼성전자 강세 중동 전쟁 확전 우려에 국내 증시 하락 마감…코스피 5200선 중동전쟁 격화에 코스피 5100선 하락 출발…코스닥도 약세 전 종목 시세 보기 (+5.0%), 리가켐바이오 리가켐바이오 close 증권정보 141080 KOSDAQ 현재가 188,200 전일대비 7,900 등락률 +4.38% 거래량 357,997 전일가 180,300 2026.04.10 15:30 기준 관련기사 중동 불확실성에 코스피·코스닥 하락 마감 코스피, 하락 출발 후 보합…코스닥도 약보합 코스피, 외국인 매수에 상승 마감…코스닥은 하락 전 종목 시세 보기 (+4.3%) 등은 주가가 크게 올랐다.

이경민·정해창 대신증권 연구원은 "(이란과 미국의) 협상 경과에 따른 불확실성이 여전히 남아있고 호르무즈 해협도 여전히 이란의 통제 속에 통행이 제한되고 있으나 협상을 앞두고 경계심리보다는 기대감이 우세하게 작용하는 모습"이라고 전했다. 미국과 이란은 11일 파키스탄 이슬라마바드에서 첫 회담을 진행할 예정이다.

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한편 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 오후 3시30분 기준 전 거래일과 같은 1482.5원에 보합 마감했다.

황서율 기자 chestnut@asiae.co.kr



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