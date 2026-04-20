수하물 혼동 막는 '얼굴 덮개' 유행

공항에서 수하물을 찾는 스트레스를 줄이고, 절도를 예방하기 위해 자신의 우스꽝스러운 사진을 담은 캐리어 덮개가 인기를 끌고 있다.

지난 17일(현지시간) NDTV 등 외신에 따르면 최근 X(옛 트위터)에선 공항 수하물 벨트 앞에 모인 한 가족의 영상이 큰 화제를 모았다. 영상 속 가족들은 각자의 얼굴을 우스꽝스럽게 확대하거나 코믹한 표정을 지은 사진으로 감싼 캐리어를 하나씩 들고 있었다.

이 영상은 100만회 이상의 조회 수를 기록하며 온라인상에서 화제를 일으켰다. 누리꾼들은 해당 아이디어에 대해 "매우 웃기면서도 놀라울 정도로 영리하다"고 칭찬했다.

한 누리꾼은 "내 여권 사진을 인쇄해두면 도둑은커녕 공항 직원들조차 무서워서 가방 근처에 오지 못할 것"이라며 농담했고, 또 다른 누리꾼은 "저 가방은 아무도 못 훔쳐 간다"고 했다. 이외에도 "주변 사람들이 먼저 당신 가방이 나왔다고 알려줄 것 같다", "이 지능적인 방법에 경의를 표한다. 저 가방은 이제 VIP급 보호를 받는 셈이다", "이름표는 잊어버리기 쉽지만, 이 방법은 절대 잊히지 않을 것", "나도 정말 해보고 싶다" 등 다양한 반응이 이어졌다.

이 같은 '얼굴 덮개'는 단순히 재미만을 위한 것은 아니다. 공항에서 수하물을 찾는 과정의 피로를 덜어줄 뿐만 아니라 천편일률적인 디자인 탓에 발생하는 수하물 혼동이나 절도·분실 사고를 효과적으로 방지할 수 있기 때문이다.

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매체는 "현재 여러 업체에서 개인 사진을 활용한 맞춤형 캐리어 덮개를 제작해주고 있어, 평범한 캐리어를 단번에 식별 가능한 물건으로 변신시키는 것이 어느 때보다 쉬워졌다"며 "사진이 눈에 띄고 독특할수록, 수많은 가방 사이에서 내 짐을 찾기가 훨씬 쉬워진다"고 했다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr



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