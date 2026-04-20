"웃긴데 놀라울 정도로 영리해"…공항서 캐리어 보곤 도둑질도 포기할 판
불러오는 중...닫기
수하물 혼동 막는 '얼굴 덮개' 유행
공항에서 수하물을 찾는 스트레스를 줄이고, 절도를 예방하기 위해 자신의 우스꽝스러운 사진을 담은 캐리어 덮개가 인기를 끌고 있다.
지난 17일(현지시간) NDTV 등 외신에 따르면 최근 X(옛 트위터)에선 공항 수하물 벨트 앞에 모인 한 가족의 영상이 큰 화제를 모았다. 영상 속 가족들은 각자의 얼굴을 우스꽝스럽게 확대하거나 코믹한 표정을 지은 사진으로 감싼 캐리어를 하나씩 들고 있었다.
이 영상은 100만회 이상의 조회 수를 기록하며 온라인상에서 화제를 일으켰다. 누리꾼들은 해당 아이디어에 대해 "매우 웃기면서도 놀라울 정도로 영리하다"고 칭찬했다.
X(옛 트위터)
한 누리꾼은 "내 여권 사진을 인쇄해두면 도둑은커녕 공항 직원들조차 무서워서 가방 근처에 오지 못할 것"이라며 농담했고, 또 다른 누리꾼은 "저 가방은 아무도 못 훔쳐 간다"고 했다. 이외에도 "주변 사람들이 먼저 당신 가방이 나왔다고 알려줄 것 같다", "이 지능적인 방법에 경의를 표한다. 저 가방은 이제 VIP급 보호를 받는 셈이다", "이름표는 잊어버리기 쉽지만, 이 방법은 절대 잊히지 않을 것", "나도 정말 해보고 싶다" 등 다양한 반응이 이어졌다.
이 같은 '얼굴 덮개'는 단순히 재미만을 위한 것은 아니다. 공항에서 수하물을 찾는 과정의 피로를 덜어줄 뿐만 아니라 천편일률적인 디자인 탓에 발생하는 수하물 혼동이나 절도·분실 사고를 효과적으로 방지할 수 있기 때문이다.
꼭 봐야 할 주요 뉴스극장서 다들 하나씩 들고 다니니 "나도 살래" 품절...
매체는 "현재 여러 업체에서 개인 사진을 활용한 맞춤형 캐리어 덮개를 제작해주고 있어, 평범한 캐리어를 단번에 식별 가능한 물건으로 변신시키는 것이 어느 때보다 쉬워졌다"며 "사진이 눈에 띄고 독특할수록, 수많은 가방 사이에서 내 짐을 찾기가 훨씬 쉬워진다"고 했다.
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>