미토스發 '보안 쇼크'…"AI 공격에 AI로 방어해야"

과기정통부 CISO 소집해 긴급 현안 점검

"AI '이중 사용' 관련 테스트 강화해야"

보안 패러다임 전환 주문

"앤스로픽의 최신 인공지능(AI) 모델 '미토스'는 기존 모델에 비해 추론 능력이 비약적으로 발전했으며, 사람처럼 스스로 가설을 수립하고 검증할 수 있는 모든 방법을 활용한다. 기존 보안 패턴을 뛰어넘은 상태로 미토스의 공격에는 사람이 대응할 수 없고, AI가 대응해야 한다"(최병호 고려대 휴먼 인스파이어드 AI연구원 교수)

앤스로픽과 오픈AI가 최신 AI 모델을 사이버보안에 활용하는 프로젝트를 출범, AI발 보안 쇼크가 업계를 강타하면서 업계가 대응 마련에 분주하다. 과학기술정보통신부는 기업 정보보호 최고책임자(CISO)들을 잇달아 긴급 소집해 AI 사이버 보안 대응 태세 점검에 나섰다.

16일 정보통신 업계에 따르면 과기정통부 주도로 진행된 전날 오후 간담회에는 주요 기업 40개 사 CISO가 참석해 현안을 점검하고 대응책을 논의했다. 앞서 앤스로픽은 최신 AI 모델 미토스를 구글, 애플, 마이크로소프트(MS), 아마존, 엔비디아 등 미국 극소수 파트너사에 제공하는 사이버 보안 계획 '프로젝트 글래스윙'을 가동했다. 미토스가 27년간 발견되지 않은 운영체제(OS) 버그까지 탐지하는 등 취약점 발견은 물론 고도의 공격까지 자율적으로 수행할 수 있는 성능을 보이면서 해킹 악용 우려가 불거진 상황이다.

과기정통부 최우혁 정보보호네트워크정책실장은 "앤스로픽의 최신 AI 모델 미토스가 기업 보안의 방어툴이 될 수 있지만 역으로 공격 무기로 사용될 우려가 있으니 민관 차원에서 보안 상태를 더욱 고도화해야 한다"면서 "미토스의 성능이 다소 과대평가됐다는 의견도 일부 제기된 가운데 균형 잡힌 시각에서 사안을 깊숙이 들여다보고 대응책 마련에 나설 것"이라고 말했다.

과기정통부는 지난 14일부터 SK텔레콤 SK텔레콤 close 증권정보 017670 KOSPI 현재가 96,200 전일대비 1,900 등락률 -1.94% 거래량 551,147 전일가 98,100 2026.04.16 11:50 기준 관련기사 '미토스' 보안우려에 과기정통부, 기업 정보보호최고책임자 긴급 소집 과기부·방미통위 "AI 적용해 불법스팸 줄어"…민·관 협의체 전체회의 [Why&Next]SK텔레콤·리벨리온 협력에 주목하는 이유 전 종목 시세 보기 , KT KT close 증권정보 030200 KOSPI 현재가 63,800 전일대비 600 등락률 -0.93% 거래량 190,981 전일가 64,400 2026.04.16 11:50 기준 관련기사 '미토스' 보안우려에 과기정통부, 기업 정보보호최고책임자 긴급 소집 KT, 산불 긴급복구 훈련 실시…"재난 상황에도 네트워크 안정" KT, 배라 최대 5000원 할인 등 고객 보답 프로그램 진행 전 종목 시세 보기 , LG유플러스 LG유플러스 close 증권정보 032640 KOSPI 현재가 17,420 전일대비 40 등락률 +0.23% 거래량 293,757 전일가 17,380 2026.04.16 11:50 기준 관련기사 '미토스' 보안우려에 과기정통부, 기업 정보보호최고책임자 긴급 소집 과기부·방미통위 "AI 적용해 불법스팸 줄어"…민·관 협의체 전체회의 LG유플러스, 13일부터 전 고객 유심 무료 교체·업데이트 시작 전 종목 시세 보기 통신 3사, 네이버( NAVER NAVER close 증권정보 035420 KOSPI 현재가 218,000 전일대비 7,000 등락률 +3.32% 거래량 461,938 전일가 211,000 2026.04.16 11:50 기준 관련기사 투자금 부족으로 고민 중? 최대 4배 투자금을 연 5%대 금리로 네이버페이 포인트로 산재방지…현대건설·LS일렉트릭 도입 네이버, 달러·유로 그린본드 동시 발행…1조6000억원 조달 전 종목 시세 보기 )· 카카오 카카오 close 증권정보 035720 KOSPI 현재가 50,450 전일대비 850 등락률 +1.71% 거래량 841,775 전일가 49,600 2026.04.16 11:50 기준 관련기사 [클릭 e종목]"카카오, 새 성장동력 필요...목표주가 하향" 카카오톡, 갤S7 이전 모델은 못 쓴다…최소 지원 버전 상향 [특징주]광고 고성장·수익성 개선 기대…카카오 3.09%↑ 전 종목 시세 보기 등 주요 플랫폼 기업, 정보보호 산업계 등과 긴급회의를 열었고, 전날에도 국내 주요 정보보호 기업과 릴레이 간담회를 가졌다. 과기정통부 관계자는 "미토스 같은 최신 AI 모델이 지속적으로 등장하면서 사이버 보안 패러다임을 바꿀 수 있다는 우려가 제기됐다"면서 "앤스로픽 프로젝트 글래스윙에 미국 기업이 참여하고, 아직 국내 기업은 참여하는 곳이 없지만 이에 대응할 수 있는 수준의 보안 고도화가 필요하다는 측면에서 현안 점검에 나선 것"이라고 설명했다.

이날 회의에서는 미토스 성능에 대한 구체적인 검증이 필요하다는 업계 의견과 함께 프로젝트 글래스윙과 같은 보안 프로젝트를 한국에서도 가동하는 것이 필요하다는 제안이 나왔다. 회의에 참석한 통신업계 CISO는 "아직 미토스의 성능이 대외에 본격 공개되지 않았고 관련 리포트가 7월 예정된 만큼 민간 차원에서는 정보 접근성에 한계가 있을 수 있다"면서 "국가적 차원에서 정보를 수집해 업계에 공유해주는 방안이 필요하다"고 말했다.

노후 소프트웨어·오픈소스 컴포넌트 취약점 점검해야

업계에서는 AI 기반 공격이 확산할 가능성에 대비해 위협 인텔리전스를 활용한 사전 대응 체계를 점검하고, 변화하는 공격 양상을 반영할 수 있는 보안 체계 고도화에 나서고 있다. 박태환 안랩 사이버시큐리티센터 본부장은 "차세대 AI 모델은 취약점 탐지부터 공격 시나리오 생성까지 일련의 과정을 자동화할 수 있다"면서 "특히 알려지지 않은 취약점(제로데이) 발굴과 공격 코드 생성이 결합될 경우, 공격의 속도와 규모가 동시에 확대될 가능성이 있다"고 했다. 박 본부장은 "AI 위협 대응을 위해서는 기업 IT 환경에 대한 선제적인 점검이 우선"이라면서 "레거시 시스템이나 노후 소프트웨어, 오래된 오픈소스 컴포넌트 등 취약점이 누적되기 쉬운 영역을 중심으로 전반적인 취약점 점검을 수행하는 것이 중요하다"고 강조했다.

전문가들은 민관이 보안 경계심을 더욱 높이고, 한국인터넷진흥원(KISA) 등 유관 기관에서 제공하는 보안 가이드라인과 권고 사항을 지속적으로 모니터링해 대응 체계를 정비해 나가는 것이 중요하다고 입을 모았다.

김명주 서울여대 정보보호학부 교수는 "미토스가 사람의 개입 없이 찾아낸 취약점을 이용해 코드를 만들어내고 스스로 실행하기 때문에 기업에 보안위협이 될 수 있다"면서 "해커 수백명이 구축한 지식을 AI 혼자 학습하고 빠른 시간 내에 공격할 수 있어 그간 안전하다고 여겼던 부분들에서도 취약점을 찾아낼 수 있다"고 우려했다. 김 교수는 "정부는 소프트웨어 취약점 점검을 더욱 강화해 대응하고, AI 해킹 공격이 발생하면 업계와 적극 소통하고 알릴 필요가 있다"면서 "AI가 악용되는 '이중 사용' 가능성이 있는지 관련 테스트도 강화해야 한다"고 주문했다.

염흥렬 순천향대 정보보호학과 교수는 "국가적 차원에서 거버넌스 체계를 마련하고 대응해야 한다"면서 "정부 입장에서는 미토스의 실체와 능력을 객관적으로 파악하는 것이 중요하고, 미토스의 능력에 따라 산업체에서는 대응법을 고도화하거나 변경해야 한다"고 말했다.

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최병호 고려대 휴먼 인스파이어드 AI연구원 교수는 "국가보안부터 사회인프라, 기업보안까지 전방위적인 AI 기반 거버넌스를 확보해야 한다"면서 "AI 공격을 AI로 방어하는 거버넌스를 빠르게 구축하고, 사람 대신 AI가 공격 시그널을 분석하고 즉각 방어하는 방법을 찾아야 할 것"이라고 덧붙였다.

서소정 기자 ssj@asiae.co.kr

이은서 기자 libro@asiae.co.kr



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