카드업계, 주유비 할인 경쟁

연회비 캐시백·포인트 적립↑

중동 전쟁 여파로 주유비 부담이 커지는 가운데, 카드업계가 주유 특화 카드를 중심으로 할인 혜택을 앞다퉈 선보이고 있다. 단순 ℓ당 할인에서 나아가 캐시백·포인트 적립, 연회비 환급 등 다양한 혜택이 결합하면서 실질적인 할인율이 두 자릿수를 넘는 경우도 나타나고 있다.

먼저 눈에 띄는 혜택은 '최저가 자동 동기화' 서비스다. GS GS close 증권정보 078930 KOSPI 현재가 71,700 전일대비 2,300 등락률 +3.31% 거래량 280,913 전일가 69,400 2026.04.10 15:30 기준 관련기사 "아반떼 100만대 주유량" GS칼텍스, 카자흐스탄산 원유 도입…수급 숨통 트이나 허태수, AI 스타트업과 기술 협력 "도전 속 신사업 기회 존재" 이찬진 금감원장 "지배구조 개선안, 다음 달 발표…오래 안 걸린다" 전 종목 시세 보기 칼텍스는 현대카드와 협업해 상업자표시전용(PLCC) 주유 카드인 에너지플러스 현대카드를 출시했다. 주유 시 반경 5㎞ 내 주유소 가격을 비교해 그 중 최저가 수준으로 결제 금액을 자동 조정하는 시스템을 업계 최초로 도입했다. 소비자가 직접 최저가 주유소를 찾지 않아도 시장 최저 수준 가격이 적용되는 구조다.

이재명 대통령이 국회에서 중동 사태 대응을 위한 추가경정예산안 관련 시정연설을 한 2일 서울 시내 한 주유소에 휘발유·경유 가격 안내문이 놓여 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

가격 분석 대상으로 타 브랜드 주유소는 물론 알뜰주유소까지 포함해 실질적인 시장 최저가를 보장한다. GS칼텍스가 실사용자 데이터를 분석한 결과, 전국에서 ℓ당 평균 할인액은 2월 59원에서 3월 92원으로 약 1.6배 급증했다. 서울은 2월 73원에서 99원까지 확대되며 비용 감소 효과가 더 컸다.

에너지플러스 앱 '바로주유' 기능을 활용할 경우 결제액의 5%인 ℓ당 100원이 상시 할인된다. 고유가에 따른 가계 부담 경감을 위해 올해 말까지 운영 중인 5% 특별 프로모션을 추가하면 ℓ당 100원이 추가 차감된다. 이는 결제 금액 대비 약 14.6%의 실효 할인율로, 시중 주유 특화 카드의 통상적인 혜택 범위인 10%를 상회한다.

휘발유 ℓ당 2000원을 가정하고 25ℓ를 주유할 경우 최저가 보정(ℓ당 92원)과 에너지플러스 앱 결합 할인(ℓ당 200원)을 통해 7300원(ℓ당 292원)을 아낄 수 있다. 카드 이용 고객은 가격 혜택은 물론, 최저가 주유소를 찾아 이동하는 번거로움을 덜 수 있다. 실제 지난달 에너지플러스 현대카드 발급 고객은 전월 대비 1.7배 늘었다.

또 다른 주요 카드사들은 주유 금액의 10% 내외 할인 또는 ℓ당 최대 150원 수준의 혜택을 제공한다.

HD현대오일뱅크는 삼성카드와 제휴한 주유 특화 카드를 출시했다. 전월 이용실적에 따라 주유 금액의 10%를 월 최대 3만5000원까지 할인한다. 주유 시 ℓ당 포인트 적립과 차량 관리 서비스 혜택도 함께 제공한다. 멤버십을 통해 일반 주유 시 ℓ당 3포인트, LPG 충전 시 ℓ당 4포인트를 적립하며, 적립 포인트는 주유와 세차 등에 사용할 수 있다.

카드사들은 앞다퉈 혜택을 제공하고 있다. 하나카드가 출시한 'MULTI Oil 카드'는 국내 주요 정유사 이용 시 전월 실적에 따라 주유 금액의 10%를 월 최대 3만원까지 할인한다. 'CLUB SK 카드'는 SK에너지 이용 시 리터당 최대 150원, 월 최대 2만2000원까지 할인 혜택을 제공한다. KB국민카드는 주유 할인과 교통비 지원을 결합한 프로모션을 운영한다. 주유 특화 카드 이용 시 ℓ당 최대 150원 수준의 혜택을 제공한다. 신규 및 휴면 고객을 대상으로 주유 할인 카드 연회비 캐시백도 시행한다. 신한카드도 주유 할인 신용 카드를 신규 발급할 경우 연회비 캐시백 혜택을 제공한다.

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전체 정유사를 대상으로 한 카드 상품도 있다. 다음 달 말까지 신한카드 딥오일 신용카드와 신한카드 알피엠플러스 플래티늄샵 카드를 발급할 시 첫해 연회비를 캐시백 해준다. 딥오일카드는 GS칼텍스, SK에너지, 에쓰오일, HD현대오일뱅크 중 고객이 1개 정유사를 선정해 해당 정유사 이용 금액의 10%를 결제일에 할인받을 수 있다. 카드 발급 후 10만원 이상 이용 시 혜택을 제공한다. 또 다음 달 말까지 딥오일카드와 알피엠플러스 플래티늄샵 카드로 5만원 이상 주유 시 적립 및 할인을 제공하는 카드 서비스 혜택 외에 이용 금액의 3%를 이달 1만원, 다음 달 1만원 한도로 최대 2만원까지 추가로 캐시백해준다.

장보경 기자 jbg@asiae.co.kr



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