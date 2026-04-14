[클릭 e종목]"'일곱개의 대죄' 등 실적기여 제한적…넷마블 목표가 ↓"

한국투자증권이 넷마블 넷마블 close 증권정보 251270 KOSPI 현재가 50,200 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 50,300 2026.04.14 개장전(20분지연) 관련기사 "'몬길: 스타 다이브'는 IP 시작점…신규·서브컬처 유저 아우를 것" 넷마블, 코웨이 주식 1500억원 규모 추가 매수 "1년에 1000만원 올랐대" 연봉 1억 찍었다…은행·대기업 뺨치는 '이 회사' 전 종목 시세 보기 에 대해 투자의견 매수를 유지했지만 목표주가는 7만원으로 내린다고 14일 밝혔다.

정호윤·황인준 한국투자증권 연구원은 "투자 포인트는 유효하지만 기존 라인업의 매출 감소를 반영해 지배주주순이익 추정치를 하향했다"며 "대형 게임사가 소수의 신작에 따른 실적 변동성을 키우기보다는 실적 안정화 전략을 택하고 있는데 넷마블 역시 지난해부터 다작을 통해 이를 달성하는 모습"이라고 분석했다.

올해 1분기 영업이익은 712억원으로 예상치(752억원)를 넘기 어려울 전망이다. 이들 연구원은 "지난달 '스톤에이지 키우기' 및 '일곱개의 대죄: 오리진'이 출시됐으나 실적 기여에 제한적이었으며 기존 라인업의 매출이 감소해 지난해 4분기 대비 실적이 저조할 것으로 보인다"고 설명했다. 다만 "고정비 통제가 잘 이뤄지고 있는 만큼 올해 비용 증가폭은 제한적일 것"이라고 덧붙였다.

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올해 2분기부터는 실적이 반등할 예정이다. 이들 연구원은 "지난달 출시한 신작의 온기가 퍼지기도 할 것이며, 이달엔 '몬길: Stardive', 오는 6월엔 SOL: Enchant' 등 기대작의 출시를 앞두고 있다"며 "오는 6월 북미지역부터 순차적으로 시행되는 구글플레이 수수료 인하 효과 등으로 비용 측면에서도 긍정적인 모습이 기대된다"고 전했다.

박승욱 기자 ty1615@asiae.co.kr



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