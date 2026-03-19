[클릭 e종목]"LS, 전력 인프라 자회사 가치에 주목할 때…목표가↑"

목표주가 39.4% 상향 조정

KB증권은 19일 LS LS close 증권정보 006260 KOSPI 현재가 282,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 263,000 2026.03.19 개장전(20분지연) 관련기사 [특징주]‘역대 최대 실적’ LS 5%대↑ [클릭 e종목]"LS에코에너지, 희토류 밸류체인 구축에 성장성 부각" LS그룹, 작년 매출·영업익 모두 사상 최대…'전력 슈퍼 호황' 수주 효과 전 종목 시세 보기 에 대해 인공지능(AI) 전력 인프라 자회사의 기업가치에 주목할 필요가 있다고 보고 목표주가를 기존 28만7000원에서 40만원으로 상향 조정했다. 투자의견은 '매수'를 유지했다.

박건영 KB증권 연구원은 "최근 정부의 일반주주 보호 강화 정책 및 지배구조 개선 기대에 따라 그동안 할인 반영됐던 AI 전력 인프라 자회사의 자산가치가 지주회사 기업가치에 온전히 반영될 수 있는 구간에 진입했다"면서 "이에 따라 AI 전력 인프라 관련 사업을 영위하는 비상장 자회사 LS전선과 LS엠앤엠의 기업가치에 주목할 필요가 있다"고 설명했다.

LS전선은 올해 고마진 프로젝트의 매출 인식이 예상된다. 상반기 대만 및 유럽향 프로젝트, 하반기 테네트(TenneT) 프로젝트 등이다. 박 연구원은 "나아가 2026년 국내 서해안 초고압직류송전(HVDC) 프로젝트 첫 번째 발주가 예상되며 LS전선은 생산능력과 과거 레퍼런스를 고려하면 입찰 시 높은 경쟁력을 보유하고 있다"면서 "올해 수익성 개선 및 수주 잔고 증가가 이뤄질 것"이라고 내다봤다.

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LS엠앤엠은 구리 가격 상승과 금속·황산 제품군의 수익성 증가로 우려 대비 호실적을 기록 중이다.

박 연구원은 "LS전선은 국내외 피어그룹(비교 기업)의 평균 주가순자산비율(PBR) 3.3배를 적용해 기업가치를 7조1000억원으로 산출했고 LS 엠앤엠은 국내외 피어그룹의 평균 PBR 1.2배를 적용해 기업가치를 2조7000억원으로 산출했다"면서 "현재 LS는 AI 전력 인프라 수요 확대에 따른 실적 성장과 지주회사 할인율 축소에 따른 밸류에이션 정상화가 동시에 진행되는 구간에 있다. 숨겨진 AI 전력 인프라 관련 자회사의 가치 반영이 본격 기대되는 시점"이라고 말했다.

송화정 기자 pancake@asiae.co.kr



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