조리 봉사, 환경 정화 등 부서별 특성 맞춰 진행

한국앤컴퍼니 한국앤컴퍼니 close 증권정보 000240 KOSPI 현재가 23,650 전일대비 450 등락률 +1.94% 거래량 29,323 전일가 23,200 2026.04.06 13:17 기준 관련기사 한국앤컴퍼니, 조현범 회장 철학 담긴 '지식나눔회' 이어가 한국앤컴퍼니그룹, 대전서 취약계층 위한 쿠키 만들기 봉사활동 "독립이사 줄사퇴 한국앤컴퍼니, 전문경영인 체제로 바꿔야" 전 종목 시세 보기 그룹의 사업형 지주회사 한국앤컴퍼니가 이달부터 매달 한 번씩 임직원 정기 봉사 프로그램 '볼런티어 투게더 데이'를 시행한다고 6일 밝혔다.

한국앤컴퍼니그룹 본사 테크노플렉스. 한국앤컴퍼니그룹 AD 원본보기 아이콘

이번 프로그램은 '사회와 함께 성장하는 지속가능한 기업'을 지향해온 조현범 회장의 ESG 철학과 그룹 통합 ESG 브랜드 '드라이빙 포워드 투게더(DRIVING FORWARD, TOGETHER)'의 방향성을 반영해 기획됐다.

올해 정기 봉사는 이달부터 오는 10월까지 판교 본사 '테크노플렉스(Technoplex)' 소속 임직원 100여 명이 부서별 릴레이 형식으로 참여한다.

프로그램은 밑반찬 조리·배달, 가정 방문 청소, 재능기부 등으로 구성되어 있으며, 부서별 특성과 여건을 고려해 활동 유형을 자율적으로 선택하는 방식으로 운영된다. 활동 과정에서 소통을 증진해 구성원 간 유대감을 높이고, 지역사회 나눔 문화를 확산해 나갈 계획이다.

4월 첫 주자로는 가치혁신실 임직원들이 나서 경기도 성남시 정자동 한솔종합복지관에서 지역 어르신을 위한 밑반찬 조리 및 배달 봉사를 진행할 예정이다.

한국앤컴퍼니 관계자는 "이번 프로그램은 임직원이 봉사활동에 직접 참여해 사회공헌을 꾸준히 실천할 수 있도록 마련했다"며 "앞으로도 꾸준한 봉사활동을 통해 기업의 사회적 책임을 다할 계획"이라고 말했다.

AD

한편, 한국앤컴퍼니그룹은 지난해 누적 봉사시간 2만 시간을 넘기는 등 임직원 참여 중심의 나눔 문화를 이어오고 있으며, 사람·지역·환경을 연결하는 모빌리티 기업으로서 사회적 가치를 실현하기 위한 활동을 지속하고 있다.

최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>