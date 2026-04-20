SKCT 강의·수험서 인기 급증세

성과급 기대에 지원자 몰렸다

최근 SK하이닉스 생산직 공개 채용을 둘러싸고 이른바 '하닉고시' 열풍이 확산하고 있다. 고졸·전문대졸로 지원 자격이 제한된 가운데 고액 성과급 기대감까지 맞물리며 취업 시장이 과열되는 분위기다.

경기 이천 SK하이닉스 본사에서 직원들이 퇴근하고 있다. 사진=강진형 기자 AD 원본보기 아이콘

20일 교육업계에 따르면 해커스는 최근 'SK하이닉스 단기합격반' 강좌를 개설했다. 해당 강좌에는 기업 분석을 비롯해 자기소개서 작성, 면접 대비, SK그룹 적성검사인 SKCT 준비 등 채용 전 과정이 포함됐다. 취업동스쿨 역시 SKCT 대비를 위한 10일·20일 단기 강좌를 선보이며 수험생 공략에 나섰다.

관련 수험서 판매도 빠르게 늘고 있다. 온라인 서점 예스24에서는 SK하이닉스 고졸·전문대졸 채용 대비 필기시험 교재가 한때 수험서·자격증 분야 실시간 베스트셀러 1위에 오르기도 했다. 에듀윌이 출간한 SKCT 기본서 역시 주요 온라인 서점 e북 전체 분야 1위를 기록했다.

대졸자 지원 제한…'편법 지원' 우려도

SK하이닉스의 이번 채용은 전임직(생산직) 공고로, 최종 학력을 고등학교 또는 전문대학 졸업자로 제한하고 있다. 학사 이상 학위 소지자는 지원 자체가 불가능하다. 이 때문에 일부 취업 준비생들 사이에서는 학력을 기재하지 않거나 낮춰 지원하는 방안을 고민하는 사례도 나오고 있다.

경기 이천 SK하이닉스 본사. 아시아경제DB 원본보기 아이콘

온라인 커뮤니티에는 "4년제 대학을 졸업했지만 이를 숨기고 지원해도 되는지 궁금하다"는 글이 올라오는 등 현실적인 고민이 공유되고 있다. 다만 학력 허위 기재는 명백한 규정 위반으로, 합격 취소나 입사 취소 사유에 해당할 수 있다.

"성과급 7억 기대감"…과열 부추겨

이 같은 현상은 성과급에 대한 기대감과도 맞물려 있다는 분석이다. 증권가에서는 SK하이닉스가 올해 약 250조원의 영업이익을 기록할 것으로 전망하고 있다.

회사가 영업이익의 10%를 재원으로 하는 초과이익분배금(PS) 구조를 유지할 경우, 재원은 약 25조원 규모로 추산된다. 이를 전체 임직원 약 3만5000명으로 나누면 1인당 평균 성과급이 7억원 수준에 이를 수 있다는 계산이 나온다.

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반도체 업황 회복 기대와 함께 고연봉·고성과급 이미지가 부각되면서 상대적으로 진입 문턱이 낮은 생산직 채용에 지원자가 몰리는 구조가 형성됐다는 설명이다.

박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr



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