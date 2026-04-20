"고의로 음료 쏟고 리필 요구" 목격담 나와

음료 리필을 거절했다는 이유로 패스트푸드 매장에서 난동 부린 여성. 유튜브 영상 캡처 AD 원본보기 아이콘

국내 한 버거 프랜차이즈 매장에서 음료 리필을 거부당했다는 이유로 직원을 폭행한 여성의 영상이 확산하며 공분이 일고 있다.

20일 각종 사회관계망서비스(SNS)에는 '맘스터치 진상녀'라는 제목의 영상이 공유되고 있다. 영상에 따르면 사건은 한 여성 고객이 음료 리필을 요구하면서 시작됐다.

리필 거부에 격분…계산대 뒤엎고 여직원 때렸다

여성은 매장 측이 규정을 이유로 리필을 거부하자 곧바로 고성을 지르며 강하게 반발했다. 이어 계산대 주변 물건을 집어 던지고 직원들에게 폭언을 퍼붓는 등 소란을 벌였다.

음료 리필을 거절했다는 이유로 패스트푸드 매장에서 난동 부린 여성. 유튜브 영상 캡처 원본보기 아이콘

이 여성은 그래도 분이 덜 풀렸는지 직원들이 사용하는 공간까지 들어가 폭력을 행사했다. 폭력을 피해 물러서는 여성 직원을 쫓아가 얼굴을 때리는 장면도 영상에 고스란히 담겼다. 사건은 매장을 이용하던 또 다른 고객의 신고로 출동한 경찰에 의해 일단락된 것으로 전해진다.

"고의로 음료 쏟고 리필 요구"…목격자·직원 증언

당시 상황을 촬영해 올린 게시자는 "여성이 테이블 위 콜라 컵을 일부러 쳐서 쏟은 뒤 리필을 요구했고, 거절당하자 일방적으로 폭력을 행사했다"고 주장했다.

현장에 있던 직원 역시 댓글을 통해 당시 상황을 설명했다. 그는 "제가 영상 속의 남성 직원"이라며 "지난해 10월에 있었던 일인데, 왜 지금에서야 뜨는지 모르겠다"고 밝혔다.

이어 그는 "여성 손님이 주문할 때부터 반말을 쓰며 화가 나 있었다"며 "손님이 세트 메뉴 주문 후 음료를 먼저 받아서 갔고, 테이블에서 음료를 고의로 쏟은 뒤 리필을 요구했다"고 설명했다.

그러면서 "리필을 거절하자 (손님이) 영상 모습대로 난동을 부린 것"이라며 "당시 문제의 여성이 도망갈까 봐 문을 잠그러 간 사이 여직원이 해코지당했는데, 중간에서 그걸 못 막은 게 제일 후회스럽다"고 했다.

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폭행·업무방해 등 처벌 가능성

한편 직원의 얼굴을 가격한 행위는 형법상 폭행죄에 해당하며 피해 정도에 따라 상해죄가 적용될 수 있다. 또 매장 내 물건을 집어 던진 행위는 재물손괴죄, 영업을 방해한 부분은 업무방해죄로 처벌받을 수 있다.

서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr



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