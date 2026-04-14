창립 73주년 맞아

창업·선대회장 AI 영상 제작 및 구성원 공유

'패기와 도전'의 SK 성장사 소개

최태원 "AI 활용해 구성원과 나누자" 제안

"잿더미밖에 안 남은 공장을 보고 다들 끝났다고 했어. 세상 사는 데 쉬운 일이 있나? 경영도 늘 마찬가지였지. 하지만 기회 앞에서는 망설이지 않았어." (故 최종건 SK그룹 창업회장)

"위기를 두려워하지 마라. 기업가라면 늘 10년을 내다봐야 해. 우리 안에 있는 원칙과 기준, 그걸 지키면서도 끊임없이 새로 쓰는 거야." (故 최종현 SK그룹 선대회장)

SK그룹이 창립 73주년을 맞아 인공지능(AI)를 활용해 만든 고(故) 최종건 창업회장(왼쪽)과, 고(故) 최종현 선대회장의 모습. SK그룹 AD 원본보기 아이콘

SK SK close 증권정보 034730 KOSPI 현재가 349,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 354,000 2026.04.14 개장전(20분지연) 관련기사 '중동 우려 완화' 코스피·코스닥 모두 1%대 상승 마감 지난달 409개사 기업가치 제고 계획 공시…고배당 기업 '다수' NH농협손보, 리벨리온에 100억원 전략적 지분투자 전 종목 시세 보기 그룹이 두 회장의 생전 어록과 업적을 인공지능(AI)으로 재현해냈다. 창업세대의 경험과 말씀을 바탕으로 패기와 도전의 정신을 되새기고, 급변하는 경영 환경 속에서도 성장을 지속하자는 취지로 전체 구성원들과 이를 공유했다.

14일 SK그룹에 따르면 해당 영상은 전날부터 서울 종로구 SK서린빌딩 1층 전광판을 통해 상영 중이다. 사내방송으로도 송출해 SK그룹 구성원이면 누구든 시청이 가능하다.

이번 AI 영상은 최태원 SK그룹 회장이 "AI를 활용해 SK그룹 창업세대가 간직한 패기와 지성의 DNA를 구성원과 나누면 좋겠다"고 제안하면서 만들어졌다.

SK그룹은 이전에도 종종 창업세대를 기리는 영상을 제작해왔으나 컴퓨터 그래픽을 활용하거나 대역을 구해 직접 실사 촬영을 하는 방식이었다. AI로 영상 전체를 만든 것은 이번이 처음이다. AI는 과거 발간된 SK그룹 사사(社史), 선대회장의 저서, 지난해 디지털로 복원된 육성녹음 테이프 3000여건으로 구성된 '선경실록' 등 사료 전체를 학습하고 이야기를 구성하며 스스로 영상을 제작했다.

이번 영상은 두 창업세대 회장이 6·25 전쟁으로 잿더미가 된 선경직물을 지난 1953년 재건하는 것에서 시작해, SK그룹의 성장 과정을 회고하는 내용으로 구성됐다. 최 창업회장은 '구부러진 것은 펴고 끊어진 것은 연결하고 무너진 것은 다시 세운다'는 창업의 초심 속에서 1958년 나일론 생산 결단과 닭표안감의 흥행, 워커힐호텔 인수로 이어진 성장의 역사에 대해 "할 수 있고, 해야 되고, 하면 된다는 게 내 신념"이라고 밝힌다.

1973년 최 창업회장의 타계로 경영을 이어간 동생 최종현 선대회장은 "선경을 세계 일류기업으로 만들겠다고 다짐했다"며 "'석유에서 섬유까지' 수직계열화를 결심하고 달성한 과정을 회고함과 동시에 "끊임없이 준비하고 도전하라"는 메시지를 전한다.

영상 말미에는 "두 분에게 물려받은 치열함과 고귀한 정신, 단단한 저력으로 다시 한번 크게 도약하는 새 역사를 써 내려가자"는 최태원 회장의 2022년 창립기념일 기념사도 함께 담겼다.

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지난 8일 창립 73주년을 맞아 서울 종로구 선혜원에서 개최한 메모리얼 데이 행사에서도 해당 영상은 상영됐다. 영상을 시청한 최 회장은 "영상과 음성의 정확도가 상당한 수준이며 1~2년 뒤면 수준이 훨씬 더 높아질 것 같다"고 말했다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr



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