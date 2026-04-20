국제유가 다시 상승

시총 상위주 일제히 ↓

미국과 이란의 2차 종전 회담을 앞둔 20일(현지시간) 미국의 3대 지수는 일제히 하락 출발했다. 전일 미군이 이란 해상에서 이란의 선박을 나포한 후 긴장이 고조되자 협상 불발 가능성에 시장이 위축된 모습이다.

홈트레이딩시스템(HTS)에 따르면 오전 9시 35분 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수(다우지수)는 전 거래일보다 45.57포인트(0.09%) 내린 4만9401.86을 기록 중이다. 대형주 중심의 S&P500지수는 10.10포인트(0.14%) 떨어진 7115.96, 기술주 중심의 나스닥지수는 44.80포인트(0.18%) 하락한 2만4423.68을 가리키고 있다.

전일 미 중부사령부는 중국을 출항해 이란 반다르 아바스로 향하던 투스카호를 나포했다고 밝히면서 분위기가 다시 악화했다. 미군은 해당 선박에 멈출 것을 경고했으나, 6시간 동안 무시하고 계속 이동해 기관실 소개(疏開)를 명령, 이후 구경 5인치(127㎜)의 MK45 함포를 여러 발 쏴 추진 장치를 무력화했다고 말했다.

이란 군 당국은 보복하겠다면서도 선박 탑승자들의 안전이 확보된 후 대응할 것이라고 입장을 밝히면서 2차 회담 시작 전부터 위태로운 모습이다. 에스마일 바가이 이란 외무부 대변인은 20일 정례 기자회견에서 2차 회담 협상 참석 여부와 관련 "지금 이 자리에 서 있는 이 순간까지, 차기 협상에 대한 어떠한 계획이나 결정도 내려진 바 없다"고 강조했다.

그러나 이란 대표단은 2차 회담에는 일단 참석할 것으로 보인다. 파키스탄옵서버 등 현지 매체 보도에 따르면 이란 대표단이 21일 이슬라마바드를 방문할 예정이라고 보도했다.

바이탈 놀리지의 아담 크리사풀리는 "주말 동안 중동발 뉴스 흐름은 전반적으로 부정적이었지만 (지난 주말과 마찬가지로) 전반적인 과정은 여전히 긴장 완화 궤도에 있는 것으로 보인다"고 밝혔다.

방산주와 에너지주는 일제히 상승하고 있다. 록히드마틴 +0.63%, 에어로바이런먼트 +0.17%, RTX +0.76%, 노스롭그루만 +0.79%, 옥시덴털페트롤리엄 +1.54%, 다이아몬드백에너지 +1.84%, APA +1.22% 등의 상승률이 두드러진다.

국제유가는 상황 반전에 상승 중이다. 이 시각 현재 뉴욕상품거래소에서 미 서부텍사스산원유(WTI) 선물은 전장 대비 4.27% 오른 86.15에 거래 중이다. ICE선물거래소에서 브렌트유 선물 전장 대비 3.50% 상승한 93.54달러를 가리키고 있다.

엑슨모빌 +1.13%, 셰브론 +0.87% 등 정유주도 오름세다. 반면 기술주가 몰려있는 시가총액 상위 종목들은 하락 중이다. 엔비디아 -0.82%, 애플 -0.24%, 마이크로소프트 -0.28%, 아마존 -0.58%, TSMC -0.43%, 메타 -0.66% 등이 내림세다.

원포인트 BFG 웰스 파트너스의 최고 투자 책임자인 피터 부크바는 CNBC에 "이란과의 상황이 더욱 복잡해지고, 이 갈등이 언제 끝날지, 그리고 해협이 공격에 대한 두려움 없이 언제 완전히 재개방될지 불확실해졌다"고 분석했다.

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이어 "새로운 소식이 나오지 않는다고 가정할 때, 월요일 증시에서 유일한 관건은 시장 하락폭이 얼마나 될 것인가 하는 점일 것"이라고 덧붙였다.

뉴욕(미국)=황윤주 특파원 hyj@asiae.co.kr



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