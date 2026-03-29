마스크팩·스킨케어·건강식품 등 매장 살펴

장남 이선호 미래기획그룹장 등과 동행

이재현 CJ CJ close 증권정보 001040 KOSPI 현재가 206,500 전일대비 3,500 등락률 +1.72% 거래량 114,355 전일가 203,000 2026.03.27 15:30 기준 관련기사 이재현 177억 vs 신동빈 150억+α…유통가 오너, 작년 연봉킹은? CJ올리브영, 상반기 신입 공채 실시…23개 직무 두 자릿수 채용 [클릭 e종목]"CJ, 올리브영 IPO 리스크 소멸 판단…목표가↑" 전 종목 시세 보기 그룹 회장이 올리브영의 새 플래그십 매장인 '올리브영 센트럴 명동 타운'을 찾아 글로벌 사업 전략을 점검했다. K뷰티의 글로벌 시장 데뷔를 앞두고 명동에서 외국인 관광객 맞춤형 쇼핑 모델을 확인, 미국 진출 최종 점검에 나섰다.

이재현 CJ그룹 회장이 지난 26일 장남 이선호 CJ그룹 미래기획그룹장 등과 '올리브영 센트럴 명동 타운'을 살펴보고 있다.(사진제공=CJ그룹) AD 원본보기 아이콘

CJ그룹은 이 회장이 지난 26일 서울 명동 올리브영 센트럴 명동 타운을 방문했다고 29일 밝혔다. 이 자리에는 장남인 이선호 CJ그룹 미래기획그룹장과 이선정 올리브영 대표 등 주요 경영진이 함께했다.

명동 상권은 외국인 고객 비중이 높은 지역으로, 올리브영은 이를 글로벌 수요를 확인하는 테스트베드로 활용하고 있다. CJ에 따르면 지난해 명동 올리브영 매장을 방문한 글로벌 고객의 국적 수만 188개에 달한다.

이 회장은 매장에서 색조 화장품과 건강식품, 스킨케어 등 주요 매장을 둘러보고 외국인 관광객의 구매 동선을 중심으로 운영 현황을 점검했다. 특히 마스크팩 진열 매대를 세 배 이상 확대한 특화 공간 '마스크 라이브러리'를 살펴보며 "미국 시장에서도 이처럼 지속 가능한 K뷰티 생태계를 구축해야 한다"고 말했다.

이 회장은 자외선 차단 제품 진열 공간에서는 "올리브영에서만 1000억원 이상의 매출을 내는 '달바', '라운드랩' 등과 같은 메가 브랜드가 글로벌 시장에서도 탄생할 수 있도록 든든한 교두보 역할을 하길 바란다"고 강조했다.

이 회장은 다국어 안내 서비스와 계산대 운영, 온라인몰 연계 서비스 등 고객 편의 요소도 살폈다. 전 세계 150개국에서 접속할 수 있는 역직구몰 '올리브영 글로벌 몰'과 연동한 온·오프라인 연계(O2O) 서비스에 대해서는 "미국 현지 매장에도 이 같은 혁신 DNA가 적용돼야 한다"고 당부했다.

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CJ그룹 관계자는 이 회장의 방문에 대해 "CJ그룹의 글로벌 영토 확장이 새로운 단계에 진입했음을 알리는 신호탄"이라면서 "CJ올리브영의 경쟁력을 바탕으로 글로벌 시장 공략을 강화할 것"이라고 말했다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr



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