한국 증시, 하락 출발 후 장초반 강보합

외국인, 코스피·코스닥 모두 매도세

수능일 장 개장·마감 1시간씩 늦춰져

2026학년도 대학수학능력시험(수능)이 진행 중인 13일 한국 증시가 장 초반 혼조세다. 수능일인 이날 국내 주식시장은 평소보다 1시간 늦은 오전 10시부터 거래가 시작됐고, 정규 장 마감 시간도 오후 4시30분으로 늦춰진다.

13일 오전 10시32분 기준 코스피지수는 전날 대비 6.23포인트(0.15%) 오른 4156.62에 거래되고 있다. 이날 지수는 22.82포인트(0.55%) 내린 4127.57로 출발했으며, 이후 반등해 강보합권에 머무르고 있다. 외국인이 579억원어치, 기관이 1350억원어치를 각각 팔아치우고 있다. 개인은 2034억원어치를 순매수 중이다.

시가총액 상위 종목 중에선 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 195,500 전일대비 12,600 등락률 +6.89% 거래량 2,365,483 전일가 182,900 2025.11.13 11:50 기준 관련기사 미수ㆍ신용 대환을 연 4%대 최저금리로...저가매수 자금도 4배까지셀트리온홀딩스, 셀트리온 주식 3382억 추가 매입셀트리온, '월드 ADC 2025'서 신약 후보물질 최신 성과 공개 전 종목 시세 보기 close (6.89%), 두산에너빌리티 두산에너빌리티 034020 | 코스피 증권정보 현재가 81,600 전일대비 3,200 등락률 +4.08% 거래량 4,174,087 전일가 78,400 2025.11.13 11:50 기준 관련기사 사상 최대 증시, 증권업 실적도 고공행진… 업종 전반에 온기 확산두산에너빌리티, 자율준수무역거래자 '최고 등급' 인증 재지정지주사·금융지주, 주주환원 기대 부각…NAV 할인 축소 ‘신호탄’ 전 종목 시세 보기 close (1.79%), HD현대일렉트릭 HD현대일렉트릭 267260 | 코스피 증권정보 현재가 869,000 전일대비 21,000 등락률 +2.48% 거래량 62,258 전일가 848,000 2025.11.13 11:50 기준 관련기사 "개미가 지켰다"…코스피, 4000선 턱걸이 마감코스피, 4000선 붕괴…자산시장 '동반 조정' 경고등역대급 강세장에 늘어나는 황제株 전 종목 시세 보기 close (1.30%), HD현대중공업 HD현대중공업 329180 | 코스피 증권정보 현재가 555,000 전일대비 19,000 등락률 +3.54% 거래량 121,344 전일가 536,000 2025.11.13 11:50 기준 관련기사 HD현대重, 인도 함정 시장 본격 진출…코친조선소와 상륙함 협력코스피, 4070선 상승 마감…'10만전자'·'60만닉스' 회복HD현대중공업, 방콕 방산 전시회서 최신 함정 공개…태국 수출 교두보 전 종목 시세 보기 close (1.12%) 등이 상승했다. 반면 삼성물산 삼성물산 028260 | 코스피 증권정보 현재가 226,000 전일대비 2,500 등락률 -1.09% 거래량 68,811 전일가 228,500 2025.11.13 11:50 기준 관련기사 삼성물산, 'AI 네이티브 건설사' 로드맵 공개…3년간 단계별 전환삼성물산, 카타르에서 1.9조원대 탄소압축·이송설비 공사 수주 큰형님 따라 동생들도 신고가 행진…삼성그룹株 '잔칫집' 전 종목 시세 보기 close (-1.97%), SK스퀘어 SK스퀘어 402340 | 코스피 증권정보 현재가 314,000 전일대비 8,500 등락률 -2.64% 거래량 190,751 전일가 322,500 2025.11.13 11:50 기준 관련기사 "60만닉스 반값에 산다"…SK스퀘어 시총 10위권 '성큼'"개미가 지켰다"…코스피, 4000선 턱걸이 마감코스피, 4000선 붕괴…자산시장 '동반 조정' 경고등 전 종목 시세 보기 close (-1.40%), 신한지주 신한지주 055550 | 코스피 증권정보 현재가 80,100 전일대비 1,300 등락률 -1.60% 거래량 743,678 전일가 81,400 2025.11.13 11:50 기준 관련기사 신한카드, '같이페이' 기부캠페인…땡겨요 앱쓰고 취약계층 지원[1mm금융톡]대환대출 규제 되돌린 금융위…제1차관 사임한 국토부[생산적금융 대전환]④한계 극복 열쇠는 ‘신용평가 모델’…금산분리 규제 완화도 절실 전 종목 시세 보기 close (-0.98%), 한국전력 한국전력 015760 | 코스피 증권정보 현재가 47,400 전일대비 250 등락률 -0.52% 거래량 2,142,808 전일가 47,650 2025.11.13 11:50 기준 관련기사 연 4%대 금리로 투자금을 4배까지...당일 신청 당일 승인미수ㆍ신용 대환을 연 4%대 최저금리로...저가매수 자금도 4배까지[클릭 e종목]"한국전력, 입지 확대·전기료 인상 기대…매수 의견" 전 종목 시세 보기 close (-0.84%), LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 373220 | 코스피 증권정보 현재가 472,000 전일대비 3,500 등락률 -0.74% 거래량 97,139 전일가 475,500 2025.11.13 11:50 기준 관련기사 LG엔솔, 美 스타트업과 '항공우주용 배터리' 개발 나선다4200 목전서 상승분 반납…코스피, 4100선 회복 마감코스피, 4070선 상승 마감…'10만전자'·'60만닉스' 회복 전 종목 시세 보기 close (-0.63%) 등은 하락세다.

업종별로 보면 오락문화(2.93%), 제약(2.17%), 섬유·의류(1.10%), 음식료담배(0.83%), 화학(0.73%) 등 업종이 상승했다. 반면 보험(-0.71%), 유통(-0.59%), 전기가스(-0.46%) 등 일부 업종은 하락세를 나타냈다.

같은 시간 코스닥지수는 전날 대비 3.05포인트(0.34%) 오른 909.56을 기록했다. 이날 지수는 2.15포인트(0.24%) 내린 904.36으로 출발한 뒤 강보합세를 이어가고 있다. 외국인이 1713억원어치를 순매도했다. 반면 개인이 1721억원어치, 기관이 307억원어치를 각각 순매수 중이다.

시가총액 상위 종목 중에선 에이비엘바이오 에이비엘바이오 298380 | 코스닥 증권정보 현재가 160,600 전일대비 33,900 등락률 +26.76% 거래량 4,483,807 전일가 126,700 2025.11.13 11:50 기준 관련기사 [특징주]에이비엘바이오, 3.8조 기술수출 소식에 연이틀 신고가에이비엘바이오, 릴리에 3.8조 규모 그랩바디 플랫폼 기술이전코스피, 4070선 상승 마감…'10만전자'·'60만닉스' 회복 전 종목 시세 보기 close (27.07%)의 상승세가 두드러졌다. 3조8000억원에 가까운 기술이전 계약을 체결했다는 소식에 연이틀 강세다. 이외에도 파마리서치 파마리서치 214450 | 코스닥 증권정보 현재가 459,500 전일대비 25,000 등락률 +5.75% 거래량 140,669 전일가 434,500 2025.11.13 11:50 기준 관련기사 [클릭 e종목]"파마리서치, 리쥬란·해외 성과로 주가 반등 여력 충분"[클릭 e종목]"파마리서치, 4분기 성장성 회복 기대"코스피, 4070선 상승 마감…'10만전자'·'60만닉스' 회복 전 종목 시세 보기 close (5.64%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 66,400 전일대비 1,700 등락률 +2.63% 거래량 399,704 전일가 64,700 2025.11.13 11:50 기준 관련기사 조방원’ 주도에 증시 활황…코스피 상승 에너지 이어질까셀트리온제약, 국제 표준 ISO 37001·37301 통합인증 획득셀트리온제약·벡톤디킨슨, 파트너십 체결…글로벌 PFS CMO 사업 본격화 전 종목 시세 보기 close (4.17%), 클래시스 클래시스 214150 | 코스닥 증권정보 현재가 57,050 전일대비 2,650 등락률 +4.87% 거래량 237,598 전일가 54,400 2025.11.13 11:50 기준 관련기사 '사천피 시대' 활짝…코스피 4040선 마감, 외인·기관 쌍끌이코스피, 3700선 뚫었다…자동차·반도체 강세연휴 전 韓증시 신중 모드…코스피·코스닥 하락 마감 전 종목 시세 보기 close (4.23%), 휴젤 휴젤 145020 | 코스닥 증권정보 현재가 234,000 전일대비 9,000 등락률 +4.00% 거래량 47,563 전일가 225,000 2025.11.13 11:50 기준 관련기사 증시 반등에도 웃지못한 어닝쇼크株휴젤, 3분기 매출 1059억원…두분기 연속 1000억원대휴젤, 미국·캐나다·호주 의료진 대상 실습형 학술 세미나 개최 전 종목 시세 보기 close (2.67%), 이오테크닉스 이오테크닉스 039030 | 코스닥 증권정보 현재가 286,000 전일대비 500 등락률 +0.18% 거래량 33,420 전일가 285,500 2025.11.13 11:50 기준 관련기사 "개미가 지켰다"…코스피, 4000선 턱걸이 마감코스피, 4000선 붕괴…자산시장 '동반 조정' 경고등'고공행진' 코스피 3740선 돌파 마감…코스닥은 소폭 상승 전 종목 시세 보기 close (1.75%), 코오롱티슈진 코오롱티슈진 950160 | 코스닥 증권정보 현재가 53,200 전일대비 2,000 등락률 +3.91% 거래량 496,284 전일가 51,200 2025.11.13 11:50 기준 관련기사 "개미가 지켰다"…코스피, 4000선 턱걸이 마감'사천피 시대' 활짝…코스피 4040선 마감, 외인·기관 쌍끌이국장 탈출은 지능순 이라더니…'4000피·10만전자·50만닉스' 이게 실화? 전 종목 시세 보기 close (1.37%) 등이 상승했다. 반면 원익IPS 원익IPS 240810 | 코스닥 증권정보 현재가 68,400 전일대비 1,700 등락률 -2.43% 거래량 197,464 전일가 70,100 2025.11.13 11:50 기준 관련기사 코스피, 4000선 붕괴…자산시장 '동반 조정' 경고등[특징주]정부, '기후에너지환경부' 확대 개편…태양광株 강세[클릭 e종목]"원익IPS, 고객사 공장 투자 수혜…목표가 상향" 전 종목 시세 보기 close (-2.57%), 보로노이 보로노이 310210 | 코스닥 증권정보 현재가 216,000 전일대비 7,500 등락률 -3.36% 거래량 50,206 전일가 223,500 2025.11.13 11:50 기준 관련기사 4200 목전서 상승분 반납…코스피, 4100선 회복 마감"개미가 지켰다"…코스피, 4000선 턱걸이 마감한미 관세협상 타결에 사상 첫 4100 돌파한 '코스피' 전 종목 시세 보기 close (-2.01%), 리가켐바이오 리가켐바이오 141080 | 코스닥 증권정보 현재가 166,500 전일대비 4,200 등락률 -2.46% 거래량 737,017 전일가 170,700 2025.11.13 11:50 기준 관련기사 코스피, 4070선 상승 마감…'10만전자'·'60만닉스' 회복코스피, 상승 출발 후 4000대 재진입…코스닥은 하락세롤러코스터 코스피, 등락 끝 4000선 사수…코스닥은 하락 전 종목 시세 보기 close (-2.17%), 에코프로 에코프로 086520 | 코스닥 증권정보 현재가 92,000 전일대비 1,600 등락률 -1.71% 거래량 1,285,341 전일가 93,600 2025.11.13 11:50 기준 관련기사 4200 목전서 상승분 반납…코스피, 4100선 회복 마감주식자금, 신용미수대환자금을 연 4%대 최저금리로...당일 신청 당일 승인코스피, 4070선 상승 마감…'10만전자'·'60만닉스' 회복 전 종목 시세 보기 close (-1.50%), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 546,000 전일대비 1,000 등락률 -0.18% 거래량 272,117 전일가 547,000 2025.11.13 11:50 기준 관련기사 최대 4배 주식자금을 연 4%대 금리로...신용미수대환도 당일 OK주식자금, 신용미수대환자금을 연 4%대 최저금리로...당일 신청 당일 승인코스피, 4070선 상승 마감…'10만전자'·'60만닉스' 회복 전 종목 시세 보기 close (-1.46%), 리노공업 리노공업 058470 | 코스닥 증권정보 현재가 56,100 전일대비 800 등락률 -1.41% 거래량 87,895 전일가 56,900 2025.11.13 11:50 기준 관련기사 "개미가 지켰다"…코스피, 4000선 턱걸이 마감코스피, 4000선 붕괴…자산시장 '동반 조정' 경고등'사천피 시대' 활짝…코스피 4040선 마감, 외인·기관 쌍끌이 전 종목 시세 보기 close (-1.23%), 펩트론 펩트론 087010 | 코스닥 증권정보 현재가 307,000 전일대비 13,000 등락률 +4.42% 거래량 433,954 전일가 294,000 2025.11.13 11:50 기준 관련기사 코스피, 4070선 상승 마감…'10만전자'·'60만닉스' 회복코스피, 상승 출발 후 4000대 재진입…코스닥은 하락세롤러코스터 코스피, 등락 끝 4000선 사수…코스닥은 하락 전 종목 시세 보기 close (-1.19%) 등은 하락세를 나타냈다.

김대현 기자 kdh@asiae.co.kr



