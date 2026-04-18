삼천당이 꺾은 바이오株 투심…2분기에 살아날 수 있을까 [주末머니]

대장주 신뢰 훼손…바이오주 1분기 주가 부진

2분기 기술수출 및 학회 등 반등 모멘텀 기대

올해 1분기 바이오주들이 부진한 모습을 보였으나 2분기에는 이를 만회할 모멘텀이 대기하고 있어 주가가 회복세를 보일지 주목된다.

18일 NH투자증권에 따르면 1분기 헬스케어 섹터의 주가는 지수 대비 부진했다. 코스피가 39% 오르는 동안 코스피 의약품주는 3% 하락했고 코스닥이 20% 오르는 동안 코스닥 제약주는 2% 오르는 데 그쳤다.

이같은 부진은 코스닥 대장주의 신뢰도 훼손 이슈 때문이라는 분석이 나온다. 한승연 NH투자증권 연구원은 "코스닥 바이오텍은 대장주가 자리를 비우는 경우 새로운 모멘텀을 가진 종목이 그 자리를 대신하는 경우가 빈번하게 발생했다"면서 "2020~2023년 코스닥 대장주였던 셀트리온헬스케어가 합병 소멸하자 그 자리를 2024년 알테오젠 알테오젠 close 증권정보 196170 KOSDAQ 현재가 366,000 전일대비 3,500 등락률 -0.95% 거래량 142,239 전일가 369,500 2026.04.17 15:30 기준 관련기사 코스피, 2.21% 올라 6200선 안착…코스닥도 상승 알테오젠, ESG 경영 실행 단계 진입 코스피, 장중 6200선 돌파…코스닥도 상승 전 종목 시세 보기 이 MSD(머크)와의 수정 계약 공시를 통해 차지했고 알테오젠이 올해 초 로열티 이슈로 주가가 급락하자 삼천당제약 삼천당제약 close 증권정보 000250 KOSDAQ 현재가 485,500 전일대비 19,500 등락률 -3.86% 거래량 286,017 전일가 505,000 2026.04.17 15:30 기준 관련기사 '먹는 비만약'으로 주가 폭등했던 삼천당, 핵심데이터 21일 첫 공개 예고 코스피, 2.21% 올라 6200선 안착…코스닥도 상승 코스피, 장중 6200선 돌파…코스닥도 상승 전 종목 시세 보기 이 S-PASS(경구제형 전환 기술) 계약 공시를 통해 코스닥 1위 자리에 올랐다"고 말했다. 이어 "다만 사업·임상 전략 및 특허 이슈가 제기됐고 1분기 대장주들의 연이은 신뢰도 훼손으로 섹터 투심이 얼어붙었다"고 덧붙였다.

바이오 투자심리 회복을 위해서는 섹터 내 대형 모멘텀이 반드시 필요한 상황으로, 대형 기술수출(L/O) 및 학회 데이터가 그 모멘텀이 될 것으로 기대된다. 한 연구원은 "2분기는 전통적으로 제약바이오 성수기로 두 가지 모멘텀 실현을 통한 반등이 가능할 것"이라며 "2~3분기 조단위의 초대형 기술수출이 가능한 기업으로 리가켐바이오 리가켐바이오 close 증권정보 141080 KOSDAQ 현재가 197,400 전일대비 600 등락률 -0.30% 거래량 238,159 전일가 198,000 2026.04.17 15:30 기준 관련기사 外人 매수에 코스피 2% 상승 마감…신고가는 아직 장초반 훈풍 코스피, 6200선 도전 리가켐바이오, 클라우딘18.2 ADC 'LCB02A' 글로벌 임상 1/2상 IND 제출 전 종목 시세 보기 , 한미약품 한미약품 close 증권정보 128940 KOSPI 현재가 533,000 전일대비 5,000 등락률 +0.95% 거래량 69,904 전일가 528,000 2026.04.17 15:30 기준 관련기사 한미약품, 비만신약 '에페' 연내 출시 목표…상용화 조직 가동 "무조날로 무좀 아웃!"…한미약품, 1200만 관중 야구장 광고 시작 "탄탄한 근거 중심 R&D 집중"…한미약품, AACR서 국내 최다 연구 발표 전 종목 시세 보기 이 기대되며 추가적으로 주요 바이오텍(알테오젠, 올릭스 올릭스 close 증권정보 226950 KOSDAQ 현재가 173,500 전일대비 9,200 등락률 -5.04% 거래량 233,223 전일가 182,700 2026.04.17 15:30 기준 관련기사 코스피·코스닥 동반 상승세…SK하이닉스·삼성전자 강세 중동 전쟁 확전 우려에 국내 증시 하락 마감…코스피 5200선 코스피 5300선 하락 출발…코스닥도 약세 전 종목 시세 보기 , 큐리언트 큐리언트 close 증권정보 115180 KOSDAQ 현재가 37,900 전일대비 150 등락률 -0.39% 거래량 132,262 전일가 38,050 2026.04.17 15:30 기준 관련기사 '코스닥 액티브 ETF' 삼국지… 편입종목 많이 다르네 [특징주]큐리언트·성호전자 등 코스닥 액티브 ETF 편입 종목 줄줄이 신고가 큐리언트, 獨 합작법인에 109억 유상증자 결정 전 종목 시세 보기 , 에이비엘바이오 에이비엘바이오 close 증권정보 298380 KOSDAQ 현재가 161,500 전일대비 2,400 등락률 -1.46% 거래량 258,153 전일가 163,900 2026.04.17 15:30 기준 관련기사 外人 매수에 코스피 2% 상승 마감…신고가는 아직 장초반 훈풍 코스피, 6200선 도전 코스피 소폭 하락해 5800선 마감…코스닥은 올라 전 종목 시세 보기 , HK이노엔 HK이노엔 close 증권정보 195940 KOSDAQ 현재가 52,300 전일대비 600 등락률 -1.13% 거래량 89,958 전일가 52,900 2026.04.17 15:30 기준 관련기사 HK이노엔, 제로 칼로리 음료 '티로그 망고수박 아이스티' 출시 HK이노엔-타나베파마코리아, '바다넴정' 공동 프로모션 계약 체결 올해 바이오헬스 수출 304억달러 목표…예산 2300억 투입 전 종목 시세 보기 , 티움바이오 티움바이오 close 증권정보 321550 KOSDAQ 현재가 9,500 전일대비 210 등락률 -2.16% 거래량 291,097 전일가 9,710 2026.04.17 15:30 기준 관련기사 대원제약 '메리골릭스', 자궁근종·자궁내막증 치료 효과 입증 [특징주]티움바이오 "임상2상 효능 입증" 급등 티움바이오 '먹는 면역항암제' 임상 2상 투약 시작 전 종목 시세 보기 )도 가능성이 있다"고 말했다.

또한 이번주 주말부터 미국암연구회(AACR) 학회가 시작된다. 한 연구원은 "AACR은 전임상 및 초기 임상 암학회로 기존에는 중요도 높지 않았으나 올해는 국내 주요 바이오텍 핵심 데이터가 공개되기에 데이터 성과에 따라 섹터 반등을 이끌 수도 있는 중요도 높은 학회로 판단한다"면서 "학회는 현지시간 기준 17~22일 예정이며 임상 초록 데이터는 한국시간 토요일 새벽 발표될 예정"이라고 설명했다.

특히 주목할 임상 데이터로는 알지노믹스 알지노믹스 close 증권정보 476830 KOSDAQ 현재가 199,800 전일대비 4,700 등락률 -2.30% 거래량 455,060 전일가 204,500 2026.04.17 15:30 기준 관련기사 빅파마·바이오기업 주목 '체내 CAR-T'…법제화 한 걸음 더 알지노믹스, '인비보 CAR-T' 핵심 전달기술 확보 알지노믹스, AACR 2026 구두 발표 초록제목 공개 전 종목 시세 보기 와 HLB이노베이션 HLB이노베이션 close 증권정보 024850 KOSDAQ 현재가 4,620 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 4,620 2026.04.17 15:30 기준 관련기사 김태한 HLB그룹 바이오 회장, HLB이노베이션 주식 매수…미래 성장성 주목 [인터뷰]윤종선 HLB이노베이션 대표 "반도체 회복+신약 임상…기업가치 재평가" HLB이노베이션, 리드프레임 사업 성장세…영업이익 흑자 전환 전 종목 시세 보기 이 꼽힌다. 한 연구원은 "알지노믹스(RNA편집)와 HLB이노베이션(고형암 CAR-T)은 플랫폼 기술 첫 개념 증명이며(각 유효성, 안전성 입증) 모두 AACR 구두 발표 예정"이라고 말했다.

추가로 5월에는 유럽 간학회(EASL), 미국종양학회(ASCO), 미국당뇨학회(ADA)도 예정돼 있다.

EASL은 유럽 간학회로, AASLD(미국 간학회, 11월)와 함께 글로벌 간질환 주요 학회다. 5월 27일~30일 예정으로, 글로벌 대사기능이상지방간염(MASH) 데이터 발표에 주목해야 할 것으로 보인다. 한 연구원은 "아직 최신 혁신 초록(Late-Breaking Abstract) 제목 공개 이전이나 국내 한미약품(파트너사 MSD-에피노페그듀타이드) 및 디앤디파마텍 디앤디파마텍 close 증권정보 347850 KOSDAQ 현재가 78,900 전일대비 2,700 등락률 -3.31% 거래량 397,573 전일가 81,600 2026.04.17 15:30 기준 관련기사 디앤디파마텍, 화이자와 비만치료제 연구 계약 체결 디앤디파마텍, 2265억 규모 CB발행 결정 '중동 우려 완화' 코스피·코스닥 모두 1%대 상승 마감 전 종목 시세 보기 (DD01) MASH 2상 데이터 발표 가능성이 기대된다"고 짚었다.

AD

ASCO는 글로벌 최대 항암 학회로 글로벌 표준 치료요법을 바꾸는 후기 임상 데이터가 다수 발표된다는 점에서 주목할 필요가 있다. 올해는 5월 29일~6월 2일 개최 예정이다. 한 연구원은 "ASCO는 다음주 화요일 밤에 초록 제목이 공개될 예정으로, ASCO에서 발표될 주요 임상 목록을 프리뷰할 수 있다는 점에서 관심이 필요하다"면서 "국내 관점에서 ASCO 발표 유무를 관심있게 지켜볼 만한 기업은 유한양행 유한양행 close 증권정보 000100 KOSPI 현재가 97,500 전일대비 200 등락률 -0.20% 거래량 125,426 전일가 97,700 2026.04.17 15:30 기준 관련기사 '유한의학상' 대상에 김원 보라매병원 교수 [클릭 e종목]"아직까진 미미하지만 잠재력 기대되는 제약 종목" 유한양행 고셔병 치료제 후보물질, 美 FDA 희귀의약품 지정 전 종목 시세 보기 (MARIPOSA OS)과 리가켐바이오(ROR1 ADC)"라고 말했다.

송화정 기자 pancake@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>