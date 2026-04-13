코스피, 업종별·시총상위별 내린 곳 더많아

중동 전쟁 등 변동성 장세 속에서 코스피 지수는 소폭 하락한 반면 코스닥 지수는 상승 마감했다.

미국과 이란의 종전 협상이 결렬된 가운데 코스피 지수가 장 초반 2.08% 하락 출발한 13일 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 국내증시 현황이 표시돼 있다. 이날 원달러 환율은 전 거래일보다 12.9원 상승한 1495.4원에 거래를 시작했으며, 미국서부텍사스산원유(WTI)는 배럴당 100달러를 돌파 했다. 2026.4.13 강진형 기자 AD 원본보기 아이콘

13일 코스피 지수는 전 거래일 대비 50.25포인트(0.86%) 내린 5808.62에 장을 마감했다.

투자자별로 기관과 외국인이 각각 7022억원, 4597억원 순매도했다. 이와 달리 개인은 7504억원 순매수했다.

업종별로는 오른 곳보다 내린 곳이 더 많았다. 전기 가스(-2.58%), 섬유 의류(-2.56%), 유통(-2.55%), 운송 창고(-2.40%), 건설(-1.86%), 운송장비 부품(-1.59%), 제약(-1.33%) 등이 하락했다. 반면 종이 목재(+4.19%), 의료 정밀기기(+1.12%), 음식료 담배(+0.83%) 등은 상승했다.

시가총액 상위 20개 종목별로도 내린 곳이 더 많았다. 삼성물산 삼성물산 close 증권정보 028260 KOSPI 현재가 289,500 전일대비 13,000 등락률 -4.30% 거래량 395,949 전일가 302,500 2026.04.13 15:30 기준 관련기사 삼성물산, 전력거래소와 손잡고 '전력망 두뇌' 해외협력 MOU 봄철 이색 물놀이 어때요…캐리비안 베이, 18일 조기 재개장 삼성물산, 서울 대치쌍용1차 재건축 시공사로 최종 선정 전 종목 시세 보기 (-4.30%), 한화오션 한화오션 close 증권정보 042660 KOSPI 현재가 120,100 전일대비 3,300 등락률 -2.67% 거래량 592,187 전일가 123,400 2026.04.13 15:30 기준 관련기사 주말 미국·이란 협상 결렬 소식에 코스피·코스닥 하락 중동 불확실성에 코스피·코스닥 하락 마감 같은 기회를 더 크게 살리려면? 최대 4배 투자금을 연 5%대 금리로 전 종목 시세 보기 (-2.67%), LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 close 증권정보 373220 KOSPI 현재가 401,500 전일대비 10,500 등락률 -2.55% 거래량 218,403 전일가 412,000 2026.04.13 15:30 기준 관련기사 '중동 우려 완화' 코스피·코스닥 모두 1%대 상승 마감 '휴전 지속 기대감' 장 초반 코스피 5800 후반대…코스닥도 상승 중동 불확실성에 코스피·코스닥 하락 마감 전 종목 시세 보기 (-2.55%), HD현대중공업 HD현대중공업 close 증권정보 329180 KOSPI 현재가 463,000 전일대비 12,000 등락률 -2.53% 거래량 238,785 전일가 475,000 2026.04.13 15:30 기준 관련기사 코스피, 기관 매수세에 1%대 상승 마감…코스닥은 하락 외국인·기관 '사자' 코스피, 2%대 상승 마감 코스피·코스닥 동반 상승세…SK하이닉스·삼성전자 강세 전 종목 시세 보기 (-2.53%), 삼성전자 삼성전자 close 증권정보 005930 KOSPI 현재가 201,000 전일대비 5,000 등락률 -2.43% 거래량 18,853,050 전일가 206,000 2026.04.13 15:30 기준 관련기사 삼성전자, '노조 미가입자 블랙리스트' 유포 정황에 경찰 수사 의뢰 주말 미국·이란 협상 결렬 소식에 코스피·코스닥 하락 전기차 전환, 정책 3축 본격 가동…충전 인프라가 수익의 핵심? 전 종목 시세 보기 (-2.43%), 현대차 현대차 close 증권정보 005380 KOSPI 현재가 478,500 전일대비 11,000 등락률 -2.25% 거래량 636,025 전일가 489,500 2026.04.13 15:30 기준 관련기사 [단독]'다시 중국에서, 중국을 위해'…현대차, 밴 개발·아이오닉도 출격 정의선 "美, 그룹의 핵심 시장…로보틱스·AI·수소 투자 지속" 주말 미국·이란 협상 결렬 소식에 코스피·코스닥 하락 전 종목 시세 보기 (-2.25%) 등은 하락 마감했다. 이와 달리 SK스퀘어 SK스퀘어 close 증권정보 402340 KOSPI 현재가 580,000 전일대비 12,000 등락률 +2.11% 거래량 404,119 전일가 568,000 2026.04.13 15:30 기준 관련기사 '휴전 지속 기대감' 장 초반 코스피 5800 후반대…코스닥도 상승 '중동 휴전' 호재에 코스피·코스닥 상승 마감 '미·이란 휴전' 소식에 코스피 5%↑…매수 사이드카 발동 전 종목 시세 보기 (+2.11%), 한화에어로스페이스 한화에어로스페이스 close 증권정보 012450 KOSPI 현재가 1,530,000 전일대비 23,000 등락률 +1.53% 거래량 165,048 전일가 1,507,000 2026.04.13 15:30 기준 관련기사 같은 종목 샀어도 전혀 다른 수익? 최대 4배 투자금을 연 5%대 금리로 주말 미국·이란 협상 결렬 소식에 코스피·코스닥 하락 '중동 우려 완화' 코스피·코스닥 모두 1%대 상승 마감 전 종목 시세 보기 (+1.53%), SK하이닉스 SK하이닉스 close 증권정보 000660 KOSPI 현재가 1,040,000 전일대비 13,000 등락률 +1.27% 거래량 2,769,188 전일가 1,027,000 2026.04.13 15:30 기준 관련기사 전기차 전환, 정책 3축 본격 가동…충전 인프라가 수익의 핵심? '중동 우려 완화' 코스피·코스닥 모두 1%대 상승 마감 '휴전 지속 기대감' 장 초반 코스피 5800 후반대…코스닥도 상승 전 종목 시세 보기 (+1.27%), HD현대일렉트릭 HD현대일렉트릭 close 증권정보 267260 KOSPI 현재가 1,007,000 전일대비 8,000 등락률 +0.80% 거래량 112,646 전일가 999,000 2026.04.13 15:30 기준 관련기사 [클릭 e종목]"HD현대일렉트릭, 놓치기 아까운 주식...목표가 상향" '휴전 지속 기대감' 장 초반 코스피 5800 후반대…코스닥도 상승 코스피, 5900선 회복…21만전자·100만닉스 '활활' 전 종목 시세 보기 (+0.80%) 등은 상승 마감했다.

코스닥 지수는 전 거래일 대비 6.21포인트(0.57%) 오른 1099.84에 장을 마쳤다.

투자자별로 개인의 매수세가 두드러졌다. 개인은 2639억원 순매수한 반면 외국인과 기관은 각각 1548억원, 932억원 순매도했다.

업종별로는 오른 곳이 더 많았다. 종이 목재(+2.94%), 통신(+1.71%), 제약(+1.40%), 전기 전자(+1.27%), 의료 정밀기기(+109%), 제조(+1.01%) 등이 상승했다. 이와 달리 유통(-2.58%), 건설(-1.53%), 금융(-1.12%), 섬유 의류(-0.52%), 등은 하락했다.

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시가총액 상위 20개 종목별로는 하락한 곳이 더 많았다. ISC ISC close 증권정보 095340 KOSDAQ 현재가 216,500 전일대비 41,000 등락률 -15.92% 거래량 682,724 전일가 257,500 2026.04.13 15:30 기준 관련기사 주말 미국·이란 협상 결렬 소식에 코스피·코스닥 하락 '중동 우려 완화' 코스피·코스닥 모두 1%대 상승 마감 '휴전 지속 기대감' 장 초반 코스피 5800 후반대…코스닥도 상승 전 종목 시세 보기 (-15.92%), 코오롱티슈진 코오롱티슈진 close 증권정보 950160 KOSDAQ 현재가 93,700 전일대비 5,600 등락률 -5.64% 거래량 682,727 전일가 99,300 2026.04.13 15:30 기준 관련기사 주말 미국·이란 협상 결렬 소식에 코스피·코스닥 하락 코스피, 외국인 매수에 상승 마감…코스닥은 하락 코스피, 기관 매수세에 1%대 상승 마감…코스닥은 하락 전 종목 시세 보기 (-5.64%), 로보티즈 로보티즈 close 증권정보 108490 KOSDAQ 현재가 236,500 전일대비 9,000 등락률 -3.67% 거래량 123,284 전일가 245,500 2026.04.13 15:30 기준 관련기사 주말 미국·이란 협상 결렬 소식에 코스피·코스닥 하락 '중동 휴전' 호재에 코스피·코스닥 상승 마감 코스피, 5900선 회복…21만전자·100만닉스 '활활' 전 종목 시세 보기 (-3.67%), 펩트론 펩트론 close 증권정보 087010 KOSDAQ 현재가 260,000 전일대비 7,500 등락률 -2.80% 거래량 145,606 전일가 267,500 2026.04.13 15:30 기준 관련기사 '중동 우려 완화' 코스피·코스닥 모두 1%대 상승 마감 코스피, 외국인 매수에 상승 마감…코스닥은 하락 외국인·기관 '사자' 코스피, 2%대 상승 마감 전 종목 시세 보기 (-2.80%), 알테오젠 알테오젠 close 증권정보 196170 KOSDAQ 현재가 353,500 전일대비 8,000 등락률 -2.21% 거래량 209,597 전일가 361,500 2026.04.13 15:30 기준 관련기사 주말 미국·이란 협상 결렬 소식에 코스피·코스닥 하락 '미·이란 휴전' 소식에 코스피 5%↑…매수 사이드카 발동 코스피, 외국인 매수에 상승 마감…코스닥은 하락 전 종목 시세 보기 (-2.21%), 에코프로 에코프로 close 증권정보 086520 KOSDAQ 현재가 143,700 전일대비 2,700 등락률 -1.84% 거래량 822,112 전일가 146,400 2026.04.13 15:30 기준 관련기사 까다로워진 투자 환경...그래도 기회는 있다? '숨은 진주' 제대로 찾았다면 주말 미국·이란 협상 결렬 소식에 코스피·코스닥 하락 '중동 우려 완화' 코스피·코스닥 모두 1%대 상승 마감 전 종목 시세 보기 (-1.84%), 에이비엘바이오 에이비엘바이오 close 증권정보 298380 KOSDAQ 현재가 155,000 전일대비 2,700 등락률 -1.71% 거래량 202,086 전일가 157,700 2026.04.13 15:30 기준 관련기사 '미·이란 휴전' 소식에 코스피 5%↑…매수 사이드카 발동 에이비엘바이오 파트너사 컴퍼스 테라퓨틱스, 담도암 치료제 토베시미그 FDA 희귀의약품 지정 코스피, 외국인 매수에 상승 마감…코스닥은 하락 전 종목 시세 보기 (-1.7%) 등의 주가가 내렸다. 이와 달리 이오테크닉스 이오테크닉스 close 증권정보 039030 KOSDAQ 현재가 490,000 전일대비 42,000 등락률 +9.38% 거래량 169,143 전일가 448,000 2026.04.13 15:30 기준 관련기사 주말 미국·이란 협상 결렬 소식에 코스피·코스닥 하락 '중동 우려 완화' 코스피·코스닥 모두 1%대 상승 마감 코스피·코스닥 동반 상승세…SK하이닉스·삼성전자 강세 전 종목 시세 보기 (+9.38%), 케어젠 케어젠 close 증권정보 214370 KOSDAQ 현재가 92,000 전일대비 6,400 등락률 +7.48% 거래량 261,952 전일가 85,600 2026.04.13 15:30 기준 관련기사 중동 불확실성에 코스피·코스닥 하락 마감 '미·이란 휴전' 소식에 코스피 5%↑…매수 사이드카 발동 코스피, 기관 매수세에 1%대 상승 마감…코스닥은 하락 전 종목 시세 보기 (+7.48%), 삼천당제약 삼천당제약 close 증권정보 000250 KOSDAQ 현재가 526,000 전일대비 21,000 등락률 +4.16% 거래량 371,231 전일가 505,000 2026.04.13 15:30 기준 관련기사 전기차 전환, 정책 3축 본격 가동…충전 인프라가 수익의 핵심? "제2의 삼천당제약 막는다"…금감원, 제약·바이오 공시개선 TF 출범 단순 전쟁 테마 아니다? 구조적 성장 산업으로 평가받는 방산업종 전 종목 시세 보기 (+4.16%), 펄어비스 펄어비스 close 증권정보 263750 KOSDAQ 현재가 57,700 전일대비 2,100 등락률 +3.78% 거래량 1,251,209 전일가 55,600 2026.04.13 15:30 기준 관련기사 주말 미국·이란 협상 결렬 소식에 코스피·코스닥 하락 '중동 우려 완화' 코스피·코스닥 모두 1%대 상승 마감 '휴전 지속 기대감' 장 초반 코스피 5800 후반대…코스닥도 상승 전 종목 시세 보기 (+3.78%) 등은 올랐다.

박승욱 기자 ty1615@asiae.co.kr



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