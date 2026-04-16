코스피, 2.21% 올라 6200선 안착…코스닥도 상승
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코스피가 종전 협상 낙관론에 사흘 연속 상승해 6200선에 안착했다.
16일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 현황판에 코스피, 코스닥 지수가 표시돼 있다. 이날 코스피는 134.66포인트(2.21%)오른 6226.05으로, 코스닥 지수는 10.54포인트(0.91%) 오른 1162.97으로 마감했다. 연합뉴스
16일 코스피는 전장보다 134.66포인트(2.21%) 오른 6226.05로 마감했다. 개인은 1조8006억원 순매도했다. 외국인과 기관은 각각 4577억원, 1조1032억원 순매수했다.
업종별로는 종이·목재(4.35%), IT서비스(3.72%), 오락·문화(3.60%), 운송장비·부품(3.23%), 기계·장비(3.05%) 등이 올랐다.
시가총액 상위 종목을 살펴보면 삼성전자 삼성전자 close 증권정보 005930 KOSPI 현재가 217,500 전일대비 6,500 등락률 +3.08% 거래량 21,339,292 전일가 211,000 2026.04.16 15:30 기준 관련기사 삼성전자, 임직원 개인정보 2만건 '무단 수집' 직원 고소 삼성전자, 노조 파업 가처분 신청…"해고 협박 등 위법 예방 목적" TSMC, 반도체 수요 증가에 순이익 27조원…전년比 58% ↑ (3.08%), SK하이닉스 SK하이닉스 close 증권정보 000660 KOSPI 현재가 1,155,000 전일대비 19,000 등락률 +1.67% 거래량 2,627,654 전일가 1,136,000 2026.04.16 15:30 기준 관련기사 TSMC, 반도체 수요 증가에 순이익 27조원…전년比 58% ↑ "광속으로 견적 달라"…머스크, AI칩 자체 생산 '테라팹' 본격화 [속보]TSMC, 반도체 수요 증가에 1분기 순이익 58% 급증 (1.67%), 현대차 현대차 close 증권정보 005380 KOSPI 현재가 534,000 전일대비 26,000 등락률 +5.12% 거래량 1,522,615 전일가 508,000 2026.04.16 15:30 기준 관련기사 코스피, 장중 6200선 돌파…코스닥도 상승 실적 장세 본격화…반도체 다음은 증권·에너지 코스피, 0.95% 올라 6160선…코스닥도 상승 (5.12%), LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 close 증권정보 373220 KOSPI 현재가 416,000 전일대비 8,000 등락률 +1.96% 거래량 317,064 전일가 408,000 2026.04.16 15:30 기준 관련기사 코스피, 장중 6200선 돌파…코스닥도 상승 코스피, 0.95% 올라 6160선…코스닥도 상승 장초반 훈풍 코스피, 6200선 도전 (1.96% ), SK스퀘어 SK스퀘어 close 증권정보 402340 KOSPI 현재가 690,000 전일대비 25,000 등락률 +3.76% 거래량 465,167 전일가 665,000 2026.04.16 15:30 기준 관련기사 코스피, 장중 6200선 돌파…코스닥도 상승 코스피, 0.95% 올라 6160선…코스닥도 상승 外人 매수에 코스피 2% 상승 마감…신고가는 아직 (3.76%) 등이 상승했다.
코스닥 지수는 10.54포인트(0.91%) 오른 1162.97로 마감했다. 개인은 3610억원 순매수했다. 외국인과 기관은 각각 2513억원, 645억원을 순매도했다.
업종별로는 통신(6.66%), 종이·목재(5.38%), 비금속(5.11%), 오락·문화(3.54%), IT서비스(3.23%) 등이 강세를 보였다.
시가총액 상위 종목인 에코프로 에코프로 close 증권정보 086520 KOSDAQ 현재가 149,200 전일대비 1,300 등락률 +0.88% 거래량 675,684 전일가 147,900 2026.04.16 15:30 기준 관련기사 코스피, 장중 6200선 돌파…코스닥도 상승 코스피, 0.95% 올라 6160선…코스닥도 상승 언제나 기회는 있다...최대 4배 주식자금을 연 5%대 합리적인 금리로 (0.88%), 에코프로비엠 에코프로비엠 close 증권정보 247540 KOSDAQ 현재가 205,000 전일대비 2,500 등락률 +1.23% 거래량 351,483 전일가 202,500 2026.04.16 15:30 기준 관련기사 코스피, 장중 6200선 돌파…코스닥도 상승 코스피, 0.95% 올라 6160선…코스닥도 상승 장초반 훈풍 코스피, 6200선 도전 (1.23%), 레인보우로보틱스 레인보우로보틱스 close 증권정보 277810 KOSDAQ 현재가 616,000 전일대비 5,000 등락률 +0.82% 거래량 90,636 전일가 611,000 2026.04.16 15:30 기준 관련기사 코스피, 장중 6200선 돌파…코스닥도 상승 코스피, 0.95% 올라 6160선…코스닥도 상승 장초반 훈풍 코스피, 6200선 도전 (0.82%)는 상승한 반면 알테오젠 알테오젠 close 증권정보 196170 KOSDAQ 현재가 369,500 전일대비 3,500 등락률 -0.94% 거래량 206,165 전일가 373,000 2026.04.16 15:30 기준 관련기사 알테오젠, ESG 경영 실행 단계 진입 코스피, 장중 6200선 돌파…코스닥도 상승 [why&next]美약가협상·특허만료 '이중 압박' 키트루다…알테오젠 로열티 전망은 (-0.94%), 삼천당제약 삼천당제약 close 증권정보 000250 KOSDAQ 현재가 505,000 전일대비 50,000 등락률 -9.01% 거래량 386,910 전일가 555,000 2026.04.16 15:30 기준 관련기사 코스피, 장중 6200선 돌파…코스닥도 상승 투자금 부족으로 고민 중? 최대 4배 투자금을 연 5%대 금리로 코스피, 0.95% 올라 6160선…코스닥도 상승 (-9.01%)은 하락했다.
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한편, 국내 증시 마감 직전 발표된 대만 TSMC의 올해 1분기 실적은 시장 전망치를 넘어 사상 최대 순이익을 기록했다. TSMC는 이날 1분기 순이익이 전년 동기 대비 58% 늘어난 5725억 대만달러(약 26조7000억원)라고 밝혔다.
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