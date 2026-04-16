휴젤, 中 의료미용 핵심 도시 순회…베이징서 첫 지역 심포지엄

글로벌 토탈 메디컬 에스테틱 전문 기업 휴젤 휴젤 close 증권정보 145020 KOSDAQ 현재가 264,500 전일대비 1,000 등락률 +0.38% 거래량 6,184 전일가 263,500 2026.04.16 09:55 기준 관련기사 [클릭e종목]“휴젤, 지금이 가장 싼 구간” 휴젤, '셀르디엠' 국내판권 계약 체결…에스테틱 포트폴리오 확장 휴젤, 정기주총서 캐리 스트롬 기타비상무이사 선임 전 종목 시세 보기 ㈜이 중국 주요 의료미용 도시를 순회하며 현지 의료진과의 학술 교류를 강화한다. 올해 베이징을 시작으로 상하이, 광저우, 항저우, 청두, 우한 등 총 6개 도시에서 지역 심포지엄을 개최한다는 계획이다.

휴젤은 15일 중국 베이징서 '레티보 지역 심포지엄 및 핸즈온 트레이닝'을 성황리에 마쳤다고 16일 밝혔다. 행사에는 김정환 한국 닥터에버스 명동 대표원장이 대표 연자로 초빙됐으며, 중국 현지 의료진 약 30여명이 참석했다.

이번 심포지엄은 휴젤 보툴리눔 톡신 '레티보(Letybo)' 인지도와 신뢰도를 제고하기 위한 목적으로 마련된 만큼, 이날 행사에서도 레티보를 활용한 다양한 복합 시술 사례와 효과, 향후 발전 방향에 대한 심도 있는 논의가 이뤄졌다.

또 다른 연자로 나선 왕커밍(Wang Keming) 중국의학과학원 성형외과병원 주임의사, 치민(Qi Min) 휘어허그룹 대표기술원장은 각각 안면 조화를 고려한 시술법과 복합 시술 사례를 공유하며 공동 강연과 현장 실습, 임상 사례 토론 등을 이어갔다.

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지승욱 휴젤 부사장은 "중국 주요 의료미용 허브 도시를 잇는 학술 행사를 기반으로 중국 전역을 아우르는 의료미용 교류 네트워크를 구축할 것"이라며 "이를 통해 현지 의료진들과 실질적 교류 확대를 이끌고, 휴젤의 브랜드 입지와 신뢰도를 탄탄히 하겠다"고 말했다.

정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr



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