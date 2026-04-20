정상회담 이후 오찬에서 기념사진

양 정상 휴대전화 보며 '방긋'

인도를 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 나렌드라 모디 인도 총리, 이재용 삼성전자 회장과 '깜짝 셀카'를 찍었다.

이재명 대통령이 20일(현지시간) 인도 영빈관 '하이데라바드 하우스'에서 나렌드라 모디 인도 총리, 이재용 삼성전자 회장과 '깜짝 셀카'를 찍고 있다.(사진출처=청와대) AD 원본보기 아이콘

이 대통령과 이 회장은 20일(현지시간) 모디 총리 주최로 열린 인도 영빈관 '하이데라바드 하우스'에서 열린 오찬에서 이런 깜짝 장면을 연출했다.

사진은 이 회장이 인도 노이다 공장에서 생산한 '갤럭시 Z플립 7' 기종을 들고 손바닥을 펼쳐 촬영했고, 이 대통령과 모디 총리는 가까이 붙어 휴대전화 화면을 바라보며 방긋 웃었다.

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삼성전자는 이런 장면을 공식 소셜미디어(SNS)에 알리면서 "삼성은 1996년부터 노이다에서 휴대전화를 생산하고 있으며 폴더블을 포함한 모든 플래그십 및 보급형 모델을 인도 노이다 공장에서 생산한다"고 설명했다.

뉴델리(인도)=임철영 기자 cylim@asiae.co.kr



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