"BTS 월드투어 지원 위해 해제" 서한 보내

경찰 '1900억원 부당이득' 수사 곧 마무리

방시혁 하이브 의장. 윤동주 기자 AD 원본보기 아이콘

주한 미국대사관이 자본시장법 위반 혐의로 출국이 금지된 방시혁 하이브 의장에 대한 조치 해제를 요청했다.

20일 정부 관계자 등에 따르면 주한 미국대사관은 이달 초 유재성 경찰청장 직무대행에게 협조 요청 서한을 보냈다. 서한에는 방 의장과 이재상 하이브 최고경영자(CEO), 김현정 부사장이 미국을 방문할 수 있도록 해달라는 내용이 담긴 것으로 전해졌다.

대사관 측은 이 같은 조치의 이유로 다음 달 4일 예정된 미국 독립 250주년 기념 행사 참석과 BTS의 미국 월드투어 지원 등을 제시했다.

방 의장은 2019년 하이브 상장 전 기존 투자자들에게 '기업공개(IPO) 계획이 없다'는 허위 정보를 제공해 1900억원대의 부당 이득을 취한 혐의를 받고 있다. 경찰은 방 의장이 전직 임원 등이 출자한 사모펀드에 지분 매각을 유도한 뒤 상장을 진행한 것으로 보고 수사를 이어왔다.

경찰은 지난해 8월 방 의장을 출국금지 조치한 데 이어 이후 다섯 차례 소환 조사했다. 박정보 서울경찰청장은 이날 정례 기자간담회에서 "수사는 거의 마무리 단계이며, 현재 법리 검토를 진행하고 있다"고 밝혔다.

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미국 대사관의 요청과 관련해 박 청장은 "아직 서울청이 요청받은 것은 없다"며 "요청이 오면 법과 원칙에 따라 타당성을 검토할 것"이라고 설명했다.

이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr



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