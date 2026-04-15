외국인 양시장서 순매수 보여

양 시장에 외국인 순매수가 유입되면서 15일 코스피와 코스닥 지수 모두 2%대 상승했다.


이날 코스피는 전날 대비 2.07% 오른 6091.39로 마감했다. 6141.60으로 2.91% 상승 출발한 것과 비교해선 다소 주춤했지만 상승세를 이어갔다. 장중에는 6183.21까지 치솟기도 했다.

외국인 홀로 6199억원어치를 순매수했다. 개인과 기관은 각각 9045억원, 723억원을 순매도했다.


거의 모든 업종이 올랐다. 건설 업종의 상승 폭이 5.98%로 가장 컸다. 이어 IT 서비스(4.61%), 기계·장비(3.16%), 제약(3.09%), 전기·전자(2.36%), 유통(2.08%) 등의 순서였다. 부동산(-1.48%), 종이·목재(-1.02%) 등은 내렸다.

시가총액 상위 10위 종목도 대부분 올랐다. 두산에너빌리티(4.7%), SK스퀘어 SK스퀘어 close 증권정보 402340 KOSPI 현재가 665,000 전일대비 25,000 등락률 +3.91% 거래량 606,102 전일가 640,000 2026.04.15 15:30 기준 관련기사 장초반 훈풍 코스피, 6200선 도전 [Why&Next]SK텔레콤·리벨리온 협력에 주목하는 이유 코스피 소폭 하락해 5800선 마감…코스닥은 올라 (4.6%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 close 증권정보 207940 KOSPI 현재가 1,602,000 전일대비 66,000 등락률 +4.30% 거래량 64,483 전일가 1,536,000 2026.04.15 15:30 기준 관련기사 장초반 훈풍 코스피, 6200선 도전 코스피, 외국인 매수에 상승 마감…코스닥은 하락 [기자수첩]삼성바이오 노조의 자기파괴적 파업 협상 (4.3%), 현대차 현대차 close 증권정보 005380 KOSPI 현재가 508,000 전일대비 16,500 등락률 +3.36% 거래량 867,909 전일가 491,500 2026.04.15 15:30 기준 관련기사 신발 정리에 개 산책까지…똑똑해진 4족 보행로봇 '스팟' 현대차 무뇨스 "아이오닉 자율주행차 美 전역 달릴 것…로봇 인력감축 수단 아냐" 장초반 훈풍 코스피, 6200선 도전 (3.5%), SK하이닉스 SK하이닉스 close 증권정보 000660 KOSPI 현재가 1,136,000 전일대비 33,000 등락률 +2.99% 거래량 4,043,703 전일가 1,103,000 2026.04.15 15:30 기준 관련기사 장초반 훈풍 코스피, 6200선 도전 전쟁 협상 과정에서 찾는 비중확대 기회? 투자금 부족으로 고민 중이었다면 [속보]SK하이닉스, 110만원 돌파 (3.3%), 삼성전자 삼성전자 close 증권정보 005930 KOSPI 현재가 211,000 전일대비 4,500 등락률 +2.18% 거래량 23,966,133 전일가 206,500 2026.04.15 15:30 기준 관련기사 용석우 삼성전자 사장 "中 TV 공세, AI와 라인업 강화로 정면 돌파"(종합) "이 드라마 촬영지 어디야?" 질문에 TV가 즉답…삼성전자, 'AI TV' 대중화 선언 장초반 훈풍 코스피, 6200선 도전 (2.6%) 등의 순서로 상승 폭이 컸다. 한화에어로스페이스 한화에어로스페이스 close 증권정보 012450 KOSPI 현재가 1,509,000 전일대비 14,000 등락률 -0.92% 거래량 152,495 전일가 1,523,000 2026.04.15 15:30 기준 관련기사 장초반 훈풍 코스피, 6200선 도전 한화에어로스페이스, K9·천무 및 육해공·우주 미래 사업비전 설명 코스피 소폭 하락해 5800선 마감…코스닥은 올라 는 유일하게 0.8% 하락했다.


코스닥의 상승 폭은 더 컸다. 전일보다 2.72% 오른 1152.43으로 정규장 거래를 마쳤다. 1140.62로 출발한 이후 상승폭을 넓혀갔다. 장중에는 전날 대비 03.04% 오른 1156.02에 도달하기도 했다.


코스닥 시장에서는 외국인과 기관의 양매수가 나타났다. 이들은 각각 2041억원, 1566억원을 순매수했다. 개인은 3203억원을 순매도했다.

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모든 업종이 올랐다. 제약(4.24%), 일반서비스(4.10%), 건설(3.18%), 화학(2.80%), 금융(2.65%) 등의 강세가 두드러졌다.


시총 상위 10위 종목 모두 강세다. HLB HLB close 증권정보 028300 KOSDAQ 현재가 68,200 전일대비 5,500 등락률 +8.77% 거래량 1,910,866 전일가 62,700 2026.04.15 15:30 기준 관련기사 증시 등락 속 기회 찾았다면? 연 5%대 금리로 투자금을 4배까지 중동 불확실성에 코스피·코스닥 하락 마감 코스피, 외국인 매수에 상승 마감…코스닥은 하락 의 상승 폭이 8.7%로 가장 컸다. 이어 삼천당제약 삼천당제약 close 증권정보 000250 KOSDAQ 현재가 555,000 전일대비 35,000 등락률 +6.73% 거래량 584,201 전일가 520,000 2026.04.15 15:30 기준 관련기사 '50만원대 반토막 난 주가' 삼천당제약 회장님이 '韓10대 부자' 등극…무슨 일이? [삼천당이 흔든 시장 신뢰]③규제의 틈, 여전한 불씨 [삼천당이 흔든 시장 신뢰]②투심 현혹하는 '홍보의 기술' (7.5%), 리가켐바이오 리가켐바이오 close 증권정보 141080 KOSDAQ 현재가 193,000 전일대비 12,000 등락률 +6.63% 거래량 574,634 전일가 181,000 2026.04.15 15:30 기준 관련기사 장초반 훈풍 코스피, 6200선 도전 리가켐바이오, 클라우딘18.2 ADC 'LCB02A' 글로벌 임상 1/2상 IND 제출 '중동 우려 완화' 코스피·코스닥 모두 1%대 상승 마감 (6.4%), 에이비엘바이오 에이비엘바이오 close 증권정보 298380 KOSDAQ 현재가 163,800 전일대비 7,900 등락률 +5.07% 거래량 424,865 전일가 155,900 2026.04.15 15:30 기준 관련기사 장초반 훈풍 코스피, 6200선 도전 코스피 소폭 하락해 5800선 마감…코스닥은 올라 '미·이란 휴전' 소식에 코스피 5%↑…매수 사이드카 발동 (5.7%), 알테오젠 알테오젠 close 증권정보 196170 KOSDAQ 현재가 373,000 전일대비 20,000 등락률 +5.67% 거래량 342,452 전일가 353,000 2026.04.15 15:30 기준 관련기사 장초반 훈풍 코스피, 6200선 도전 코스피 소폭 하락해 5800선 마감…코스닥은 올라 주말 미국·이란 협상 결렬 소식에 코스피·코스닥 하락 (5.6%) 등 5% 넘게 오른 종목도 다수였다.

15일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 현황판에 코스피 등이 표시되고 있다 연합뉴스

15일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 현황판에 코스피 등이 표시되고 있다 연합뉴스

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이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr
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