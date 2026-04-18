우린 이미 중동전쟁 충격에서 벗어나 돈 벌었는데? [주末머니]

코스피가 전쟁에 따른 하락폭을 만회하며 전고점에 근접한 가운데 전력, 증권, 반도체 업종이 전쟁의 충격에서 벗어나 이전 수준의 주가를 회복한 것으로 나타났다.

KB증권은 전쟁으로 하락했다가 주가가 회복된 종목으로 효성중공업 효성중공업 close 증권정보 298040 KOSPI 현재가 2,980,000 전일대비 10,000 등락률 -0.33% 거래량 36,129 전일가 2,990,000 2026.04.17 15:30 기준 관련기사 '휴전 지속 기대감' 장 초반 코스피 5800 후반대…코스닥도 상승 '중동 휴전' 호재에 코스피·코스닥 상승 마감 코스피, 5900선 회복…21만전자·100만닉스 '활활' 전 종목 시세 보기 , LS일렉트릭( LS ELECTRIC LS ELECTRIC close 증권정보 010120 KOSPI 현재가 186,500 전일대비 2,100 등락률 -1.11% 거래량 829,778 전일가 188,600 2026.04.17 15:30 기준 관련기사 지금 주문하면 4~5년 뒤에나 받는다…"그 공장 첫 번째는 우리 거야" '슬롯 예약' 확산 네이버페이 포인트로 산재방지…현대건설·LS일렉트릭 도입 전쟁 협상 과정에서 찾는 비중확대 기회? 투자금 부족으로 고민 중이었다면 전 종목 시세 보기 ), 미래에셋증권 미래에셋증권 close 증권정보 006800 KOSPI 현재가 70,400 전일대비 900 등락률 -1.26% 거래량 2,194,030 전일가 71,300 2026.04.17 15:30 기준 관련기사 최대 4배 투자금을 연 5%대 금리로..같은 기회를 더 크게! "머스크 '스페이스X' 공모주 국내 배정 추진" 미래에셋 잇단 보도에 금융당국 경고 실적 장세 본격화…반도체 다음은 증권·에너지 전 종목 시세 보기 , 삼성전자 삼성전자 close 증권정보 005930 KOSPI 현재가 216,000 전일대비 1,500 등락률 -0.69% 거래량 18,079,322 전일가 217,500 2026.04.17 15:30 기준 관련기사 "30조 손실 각오하라"…삼성전자 초유의 사태, 과반노조 반도체 셧다운 '위협' 실적 장세 본격화…반도체 다음에 뜰 종목은? 삼성전자, 북미서 'AI 기반' 홈 라이프스타일 제시 전 종목 시세 보기 , SK하이닉스 SK하이닉스 close 증권정보 000660 KOSPI 현재가 1,128,000 전일대비 27,000 등락률 -2.34% 거래량 3,578,235 전일가 1,155,000 2026.04.17 15:30 기준 관련기사 실적 장세 본격화…반도체 다음에 뜰 종목은? 코스피, 2.21% 올라 6200선 안착…코스닥도 상승 TSMC, 반도체 수요 증가에 순이익 27조원…전년比 58% ↑ 전 종목 시세 보기 , 리노공업 리노공업 close 증권정보 058470 KOSDAQ 현재가 115,300 전일대비 300 등락률 +0.26% 거래량 436,657 전일가 115,000 2026.04.17 15:30 기준 관련기사 중동 불확실성에 코스피·코스닥 하락 마감 코스피, 하락 출발 후 보합…코스닥도 약보합 코스피, 외국인 매수에 상승 마감…코스닥은 하락 전 종목 시세 보기 , 원익IPS 원익IPS close 증권정보 240810 KOSDAQ 현재가 121,200 전일대비 300 등락률 +0.25% 거래량 284,514 전일가 120,900 2026.04.17 15:30 기준 관련기사 기관 '사자'에 코스피 상승 출발…중동 지정학 리스크 주시 외국인·기관 '사자' 코스피, 2%대 상승 마감 코스피·코스닥 동반 상승세…SK하이닉스·삼성전자 강세 전 종목 시세 보기 , 예스티 예스티 close 증권정보 122640 KOSDAQ 현재가 27,950 전일대비 1,150 등락률 -3.95% 거래량 267,850 전일가 29,100 2026.04.17 15:30 기준 관련기사 예스티, 76억 규모 반도체 제조장비 공급 계약 [특징주]예스티, 젠슨 황 “엔비디아 삼성 HBM 탑재”…핵심장비 수주 부각↑ 예스티, 고압 어닐링 장비 글로벌 낸드플래시 기업과 공급 협의 전 종목 시세 보기 , 두산퓨얼셀 두산퓨얼셀 close 증권정보 336260 KOSPI 현재가 46,050 전일대비 50 등락률 +0.11% 거래량 1,188,166 전일가 46,000 2026.04.17 15:30 기준 관련기사 남들보다 늦었다고? 4배 투자금으로 따라가면 금방...금리는 연 5%대 [특징주]두산퓨얼셀, 데이터센터향 연료전지 납품 기대감에 7%↑ [특징주]두산퓨얼셀, 해외 수주 기대감에 8%대 ↑ 전 종목 시세 보기 , 피엔티 피엔티 close 증권정보 137400 KOSDAQ 현재가 54,000 전일대비 1,000 등락률 +1.89% 거래량 212,240 전일가 53,000 2026.04.17 15:30 기준 관련기사 코스피, 2610선 '안착'…5거래일 연속 상승 [보죠, 배터리]"제2의 에코프로 찾아라" 전고체 시대의 밸류체인 [특징주]'매출인식 본격화 기대' 피엔티, 6.8% 상승세 전 종목 시세 보기 등을 꼽았다. 김민규 KB증권 연구원은 "전쟁으로 충격은 있었으나 단기에 그쳐 추세가 꺾이지 않은 것"이라며 "이익 성장도 예상되는 종목이 대부분"이라고 설명했다.

이와 함께 전쟁에도 충격을 받지 않고 꾸준히 상승한 업종으로는 방산, IT하드웨어, 배터리소재가 꼽혔다. 종목으로는 HD현대에너지솔루션 HD현대에너지솔루션 close 증권정보 322000 KOSPI 현재가 160,400 전일대비 2,500 등락률 -1.53% 거래량 271,698 전일가 162,900 2026.04.17 15:30 기준 관련기사 출렁대는 증시 상황에 깊어지는 고민...신용미수대환 자금이 필요하다면? 정기선 HD현대 회장, 울산서 MZ 직원들과 조직문화 간담회 HD한국조선해양, 3분기 영업이익 1조 돌파…"조선 3사 모두 흑자" 전 종목 시세 보기 , OCI홀딩스 OCI홀딩스 close 증권정보 010060 KOSPI 현재가 267,500 전일대비 32,500 등락률 -10.83% 거래량 479,007 전일가 300,000 2026.04.17 15:30 기준 관련기사 [클릭 e종목]"OCI홀딩스, 태양광 중심 '에너지 안보' 수혜…목표가↑" OCI홀딩스, 미국 텍사스 260㎿ 태양광 프로젝트 금융 조달 완료 하루새 78% 급등한 '태양광 ETF' 그 뒤엔 일론 머스크 있었다 전 종목 시세 보기 , 서진시스템 서진시스템 close 증권정보 178320 KOSDAQ 현재가 50,200 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 1,987,663 전일가 50,200 2026.04.17 15:30 기준 관련기사 코스피, 장 초반 하락 딛고 반등 마감…코스닥은 강보합 韓증시, 불안한 반등…한때 코스피·코스닥 하락 전환 [특징주]서진시스템, 높아지는 흑자 전환 가능성과 오버행 해소 전 종목 시세 보기 , 한화에어로스페이스 한화에어로스페이스 close 증권정보 012450 KOSPI 현재가 1,423,000 전일대비 96,000 등락률 -6.32% 거래량 272,895 전일가 1,519,000 2026.04.17 15:30 기준 관련기사 外人 매수에 코스피 2% 상승 마감…신고가는 아직 장초반 훈풍 코스피, 6200선 도전 한화에어로스페이스, K9·천무 및 육해공·우주 미래 사업비전 설명 전 종목 시세 보기 , 에이피알 에이피알 close 증권정보 278470 KOSPI 현재가 419,500 전일대비 5,000 등락률 +1.21% 거래량 144,741 전일가 414,500 2026.04.17 15:30 기준 관련기사 충분한 투자금이 기회를 키운다...연 5%대 금리로 최대 4배까지 "전쟁도 못 꺾었다"…증권가가 최선호로 찍은 업종[주末머니] [특징주]에이피알, 호실적 기대감에 사흘째 상승세 전 종목 시세 보기 , 대덕전자 대덕전자 close 증권정보 353200 KOSPI 현재가 94,300 전일대비 1,000 등락률 +1.07% 거래량 1,205,829 전일가 93,300 2026.04.17 15:30 기준 관련기사 [클릭 e종목]"과거와는 다르다…대덕전자, 호실적 전망에 목표가 ↑" [특징주]‘실적 업사이클’ 대덕전자 13%↑ 대덕전자, 반도체 호황 계속된다…"2026년은 실적 파티의 시간" 전 종목 시세 보기 , RFHIC RFHIC close 증권정보 218410 KOSDAQ 현재가 93,300 전일대비 100 등락률 -0.11% 거래량 313,380 전일가 93,400 2026.04.17 15:30 기준 관련기사 "2028년까지 두다리 뻗고 자겠네" 하반기 삼성전자 등 대형수주 기대…RFHIC 목표가↑[클릭 e종목] [클릭 e종목]"여전히 낮은 주가 수준…RFHIC 목표가 ↑" [클릭 e종목]"RFHIC, 방산·통신 모두 견조한 실적 기대…목표가↑" 전 종목 시세 보기 , 대주전자재료 대주전자재료 close 증권정보 078600 KOSDAQ 현재가 132,800 전일대비 300 등락률 +0.23% 거래량 175,643 전일가 132,500 2026.04.17 15:30 기준 관련기사 [클릭 e종목]"대주전자재료, 실적·모멘텀 겸비…목표가 상향" [주末머니]다가오는 휴머노이드 시대 ○○○을 주목하라 [클릭 e종목]"대주전자재료, 실리콘 음극재 성장…목표주가↑" 전 종목 시세 보기 , 피에스케이 피에스케이 close 증권정보 319660 KOSDAQ 현재가 84,700 전일대비 4,500 등락률 -5.04% 거래량 323,426 전일가 89,200 2026.04.17 15:30 기준 관련기사 삼전·닉스는 추락하고 있는데…증권사 87% 목표가 줄줄이 올리는 이유 [클릭 e종목]"피에스케이, 고객사 투자 증가 등 수혜로 목표가↑" [클릭 e종목]"피에스케이, 평균치 뛰어넘는 매출성장 기대…목표가↑" 전 종목 시세 보기 , 엘앤에프 엘앤에프 close 증권정보 066970 KOSPI 현재가 185,600 전일대비 16,100 등락률 +9.50% 거래량 1,701,984 전일가 169,500 2026.04.17 15:30 기준 관련기사 불확실성 속에서도 기회는 있다...최대 4배 주식자금을 연 5%대 금리로 수익 제대로 올리려면 투자금부터 넉넉하게...연 5%대 금리로 최대 4배까지 변동성 속 기회 살리는 고수들...스탁론 투자자들 바구니에 담긴 종목은 전 종목 시세 보기 , 비츠로셀 비츠로셀 close 증권정보 082920 KOSDAQ 현재가 56,300 전일대비 200 등락률 -0.35% 거래량 832,830 전일가 56,500 2026.04.17 15:30 기준 관련기사 변동성 속 저점매수 기회 제대로 살리려면? 4배 투자금을 연 5%대 금리로 까다로워진 투자 환경...신용미수대환, 추가 투자금 모두 연 5%대 금리로 까다로워진 투자 환경...그래도 기회는 있다? 4배 투자금을 연 5%대 금리로 전 종목 시세 보기 등이다. 김 연구원은 "전쟁 특수로 인한 단기 상승일지 아니면 전쟁이 있든 없든 모멘텀이 살아있는 주식일지 판단하기 위해 전쟁 전에도 주가가 상승 중이던 종목만 추렸다"면서 "이들 종목은 전쟁도 모멘텀을 꺾지 못했다"고 말했다.

다만 여전히 전쟁이 끝나지 않은 상태라는 점을 염두에 둬야 한다는 의견이다. 김 연구원은 "전쟁은 끝나지 않았고 유가와 금리 등 전쟁이 바꾸어 놓은 변수들은 아직 전쟁 이전으로 돌아오지 못했는데 주가만 전쟁 이전으로 돌아왔다는 점을 염두에 둬야 한다"면서 "이는 기대의 과한 선반영을 의미할 수 있다는 점에서 전쟁으로 하락했으나 이전 주가 수준을 회복한 종목들의 경우 전쟁이 다시 격화하면 펀더멘털(기초체력)에도 충격이 있는 종목일지 점검하며 접근할 필요가 있다"고 짚었다.

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전쟁에도 모멘텀이 꺾이지 않은 종목의 경우에는 변동성을 주시해야 할 것으로 보인다. 김 연구원은 "매크로(거시경제) 이벤트의 주가에 대한 영향이 적은 경우 개별 테마로 주가가 움직이는 종목이 많기 때문에 변동성이 클 수 있음을 기억할 필요가 있다"고 말했다.

송화정 기자 pancake@asiae.co.kr



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