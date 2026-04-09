코스피, 5700선 마감

"숏커버링 따른 급등과 지정학적 리스크 균형점"

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과의 휴전 합의에도 불구하고 이란 주변 미군 전력을 유지한다고 밝히면서 지정학적 리스크가 고조되자 코스피·코스닥 지수 모두 하락 마감했다.

9일 코스피 지수는 전 거래일 대비 1.61%(94.33포인트) 내린 5778.01로 거래를 마쳤다. 이날 매도세는 외국인이 이끌었다. 외국인은 1조1681억5700만원을 순매도했다. 반면 개인과 기관은 각각 3489억4400만원, 4131억6600만원을 순매수했다.

업종별로는 통신(2.51%), 화학(2.42%), 음식료·담배(1.65%) 등을 제외한 대부분 약세를 보였다. 운송장비(-2.61%), 전기·전자(-2.5%), 보험(-2.29%) 등이 하락 마감했다.

시가총액 상위 종목별로는 LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 close 증권정보 373220 KOSPI 현재가 421,000 전일대비 15,000 등락률 +3.69% 거래량 719,468 전일가 406,000 2026.04.09 15:30 기준 관련기사 '중동 휴전' 호재에 코스피·코스닥 상승 마감 코스피, 5900선 회복…21만전자·100만닉스 '활활' '미·이란 휴전' 소식에 코스피 5%↑…매수 사이드카 발동 전 종목 시세 보기 (3.3%), 삼성SDI 삼성SDI close 증권정보 006400 KOSPI 현재가 480,000 전일대비 8,500 등락률 +1.80% 거래량 1,003,279 전일가 471,500 2026.04.09 15:30 기준 관련기사 코스피, 하락 출발 후 보합…코스닥도 약보합 같은 종목 샀는데 수익을 더 높일 수 있다? 4배 투자금을 연 5%대 금리로 코스피, 기관 매수세에 1%대 상승 마감…코스닥은 하락 전 종목 시세 보기 (2.1%), 삼성전기 삼성전기 close 증권정보 009150 KOSPI 현재가 516,000 전일대비 2,000 등락률 +0.39% 거래량 485,830 전일가 514,000 2026.04.09 15:30 기준 관련기사 '중동 휴전' 호재에 코스피·코스닥 상승 마감 코스피, 5900선 회복…21만전자·100만닉스 '활활' [클릭 e종목]"삼성전기, 수익성 개선...목표주가 57만원으로 상향" 전 종목 시세 보기 (0.3%), 신한지주 신한지주 close 증권정보 055550 KOSPI 현재가 96,600 전일대비 100 등락률 -0.10% 거래량 1,334,538 전일가 96,700 2026.04.09 15:30 기준 관련기사 코스피, 기관 매수세에 1%대 상승 마감…코스닥은 하락 기관 '사자'에 코스피 상승 출발…중동 지정학 리스크 주시 코스피·코스닥 동반 상승세…SK하이닉스·삼성전자 강세 전 종목 시세 보기 (0.2%)를 제외하고 하락세다. 삼성전자 삼성전자 close 증권정보 005930 KOSPI 현재가 204,000 전일대비 6,500 등락률 -3.09% 거래량 26,431,837 전일가 210,500 2026.04.09 15:30 기준 관련기사 [초동시각]키즈폰의 배신…정부 나서야 "기술이 일상에 스며들도록"…삼성전자가 S26 디자인에서 중시한 ‘이것’ 박홍근 '전쟁 추경' 3조 증액에 "국채 발행하란 건가" 신중 검토 전 종목 시세 보기 , SK하이닉스 SK하이닉스 close 증권정보 000660 KOSPI 현재가 998,000 전일대비 35,000 등락률 -3.39% 거래량 4,340,285 전일가 1,033,000 2026.04.09 15:30 기준 관련기사 글로벌 군비 확장 속 방산 산업 장기 성장 기대...기회를 더 크게 살리려면? 다시 나는 삼전닉스에 ETF도 삼전닉스 정조준 '중동 휴전' 호재에 코스피·코스닥 상승 마감 전 종목 시세 보기 , 현대차 현대차 close 증권정보 005380 KOSPI 현재가 489,500 전일대비 18,500 등락률 -3.64% 거래량 988,553 전일가 508,000 2026.04.09 15:30 기준 관련기사 로블록스 "채팅 연령 확인·사진 공유 금지…사용자 안전 최우선" 글로벌 군비 확장 속 방산 산업 장기 성장 기대...기회를 더 크게 살리려면? 현대차, 호르무즈 막히자 아프리카 우회…공급망 재편 전 종목 시세 보기 모두 3% 하락했으며 기아(-4.2%), 삼성생명 삼성생명 close 증권정보 032830 KOSPI 현재가 230,000 전일대비 8,500 등락률 -3.56% 거래량 453,988 전일가 238,500 2026.04.09 15:30 기준 관련기사 코스피, 하락 출발 후 보합…코스닥도 약보합 코스피, 기관 매수세에 1%대 상승 마감…코스닥은 하락 기관 '사자'에 코스피 상승 출발…중동 지정학 리스크 주시 전 종목 시세 보기 (-3.7%), 한화오션 한화오션 close 증권정보 042660 KOSPI 현재가 123,500 전일대비 4,200 등락률 -3.29% 거래량 1,089,778 전일가 127,700 2026.04.09 15:30 기준 관련기사 같은 기회를 더 크게 살리려면? 최대 4배 투자금을 연 5%대 금리로 불확실성 속에서도 기회는 있다...최대 4배 주식자금을 연 5%대 금리로 한화, 중남미 최대 방산전시회 첫 참가…"칠레 시장 공략 본격화" 전 종목 시세 보기 (-2.8%) 등도 약세를 보였다.

코스피 지수가 전 거래일 대비 45.89포인트 하락한 5826.45에 장을 시작한 9일 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 국내증시 지수가 표시돼 있다. 이날 원달러 환율은 전 거래일 대비 10원 오른 1480.6원에 거래를 시작 했다. 2026.4.9 강진형 기자 AD 원본보기 아이콘

코스닥 지수 역시 1.27%(13.85포인트) 내린 1076으로 마감했다. 외국인과 기관은 각각 4990억700만원, 5284억1000만원을 순매도한 반면 개인은 1조167억7600만원을 순매수했다.

시가총액 상위 종목별로는 ISC ISC close 증권정보 095340 KOSDAQ 현재가 271,000 전일대비 14,000 등락률 +5.45% 거래량 595,818 전일가 257,000 2026.04.09 15:30 기준 관련기사 코스피, 하락 출발 후 보합…코스닥도 약보합 코스피, 기관 매수세에 1%대 상승 마감…코스닥은 하락 기관 '사자'에 코스피 상승 출발…중동 지정학 리스크 주시 전 종목 시세 보기 (5.6%), 삼천당제약 삼천당제약 close 증권정보 000250 KOSDAQ 현재가 504,000 전일대비 19,000 등락률 +3.92% 거래량 657,551 전일가 485,000 2026.04.09 15:30 기준 관련기사 [특징주] 논란 속 삼천당제약, 10%대 반등 코스피, 하락 출발 후 보합…코스닥도 약보합 글로벌 군비 확장 속 방산 산업 장기 성장 기대...기회를 더 크게 살리려면? 전 종목 시세 보기 (3.9%), 리가켐바이오 리가켐바이오 close 증권정보 141080 KOSDAQ 현재가 180,300 전일대비 4,600 등락률 +2.62% 거래량 518,099 전일가 175,700 2026.04.09 15:30 기준 관련기사 코스피, 하락 출발 후 보합…코스닥도 약보합 코스피, 외국인 매수에 상승 마감…코스닥은 하락 코스피, 기관 매수세에 1%대 상승 마감…코스닥은 하락 전 종목 시세 보기 (3.5%), HLB HLB close 증권정보 028300 KOSDAQ 현재가 55,900 전일대비 1,000 등락률 +1.82% 거래량 915,740 전일가 54,900 2026.04.09 15:30 기준 관련기사 코스피, 외국인 매수에 상승 마감…코스닥은 하락 코스피·코스닥 동반 상승세…SK하이닉스·삼성전자 강세 양시장 '사이드카' 역대급 반등…코스피 5478 마감 전 종목 시세 보기 (1.6%)는 상승했으나, 우리기술 우리기술 close 증권정보 032820 KOSDAQ 현재가 21,950 전일대비 1,700 등락률 -7.19% 거래량 12,532,547 전일가 23,650 2026.04.09 15:30 기준 관련기사 코스피, 하락 출발 후 보합…코스닥도 약보합 '중동 휴전' 호재에 코스피·코스닥 상승 마감 코스피, 5900선 회복…21만전자·100만닉스 '활활' 전 종목 시세 보기 (-7.1%), 리노공업 리노공업 close 증권정보 058470 KOSDAQ 현재가 113,100 전일대비 3,700 등락률 -3.17% 거래량 868,388 전일가 116,800 2026.04.09 15:30 기준 관련기사 코스피, 하락 출발 후 보합…코스닥도 약보합 코스피, 외국인 매수에 상승 마감…코스닥은 하락 코스피, 기관 매수세에 1%대 상승 마감…코스닥은 하락 전 종목 시세 보기 (-4.2%), 케어젠 케어젠 close 증권정보 214370 KOSDAQ 현재가 84,300 전일대비 2,300 등락률 -2.66% 거래량 144,811 전일가 86,600 2026.04.09 15:30 기준 관련기사 '미·이란 휴전' 소식에 코스피 5%↑…매수 사이드카 발동 코스피, 기관 매수세에 1%대 상승 마감…코스닥은 하락 기관 '사자'에 코스피 상승 출발…중동 지정학 리스크 주시 전 종목 시세 보기 (-3.4%), 레인보우로보틱스 레인보우로보틱스 close 증권정보 277810 KOSDAQ 현재가 579,000 전일대비 27,000 등락률 -4.46% 거래량 133,990 전일가 606,000 2026.04.09 15:30 기준 관련기사 '중동 휴전' 호재에 코스피·코스닥 상승 마감 코스피, 5900선 회복…21만전자·100만닉스 '활활' '미·이란 휴전' 소식에 코스피 5%↑…매수 사이드카 발동 전 종목 시세 보기 (-3.4%), 에코프로 에코프로 close 증권정보 086520 KOSDAQ 현재가 148,900 전일대비 4,200 등락률 -2.74% 거래량 1,109,507 전일가 153,100 2026.04.09 15:30 기준 관련기사 변동성 속에서도 기회는 있다? 최대 4배 투자금을 연 5%대 금리로 '중동 휴전' 호재에 코스피·코스닥 상승 마감 코스피, 5900선 회복…21만전자·100만닉스 '활활' 전 종목 시세 보기 (-2.4%) 등은 약세로 거래를 마무리했다.

트럼프 대통령은 9일(현지시간) 소셜미디어 트루스소셜을 통해 합의 이행 시점까지 미국의 함선과 병력을 그대로 유지하고 합의가 불발될 경우 이란에 대한 총공격이 시작될 것이라고 발언했다.

이경민 대신증권 연구원은 "전날 국내 증시 급등은 휴전 이슈와 더불어 숏 포지션 청산에 따른 수급 요인이 복합적으로 작용한 결과"라며 "오늘 하락은 숏 커버링에 따른 급등과 지정학적 리스크로 인한 하락 가운데 주말 사이 진행될 미국과 이란의 협상을 앞두고 불확실성을 반영한 균형점을 찾아가는 과정"이라고 말했다.

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한편 이날 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 오후 3시30분 기준 전 거래일 대비 11.9원 오른 1482.5원에 마감했다.

오규민 기자 moh011@asiae.co.kr



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