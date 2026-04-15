셀트리온 셀트리온 close 증권정보 068270 KOSPI 현재가 201,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 199,100 2026.04.15 개장전(20분지연) 관련기사 셀트리온, 자사주 911만주 소각 완료…발행주식 4% 감소 주말 미국·이란 협상 결렬 소식에 코스피·코스닥 하락 셀트리온 옴리클로, 유럽 전역서 처방 확대 전 종목 시세 보기 은 글로벌 신용평가기관 S&P 글로벌이 주관하는 '기업지속가능성평가(Corporate Sustainability Assessment·CSA)'에서 생명공학(Biotechnology) 부문 'Top 1%' 기업으로 선정됐다고 15일 밝혔다. 이와 함께 전년 대비 ESG 성과 개선 폭을 인정받아 '인더스트리 무버(Industry Mover)'에도 이름을 올렸다.

CSA는 전 세계 1만2000여개 이상의 기업을 대상으로 환경·사회·지배구조 등 ESG 전반을 종합 평가해 산업별 상위 기업을 선정하는 세계 최고 권위의 지속가능성 평가 중 하나다. 평가 결과는 '지속가능연감(The Sustainability Yearbook)'에 등재되며, 산업별 상위 1%, 5%, 10% 기업이 각각 선정된다.

이동진 셀트리온 지속가능경영실 상무가 서울 웨스틴조선호텔에서 진행된 시상식에서 트로피를 수여받았다. 셀트리 AD 원본보기 아이콘

셀트리온은 생명공학 부문에서 지난해 글로벌 상위 5%에 선정된 데 이어, 올해는 상위 1% 기업에 이름을 올리며 글로벌 생명공학 기업 중에서도 선도적인 ESG 경쟁력을 입증했다. 특히 전년 대비 가장 큰 점수 상승 폭을 기록한 기업에 부여되는 'Industry Mover'에도 선정돼 ESG 경영 고도화에 기울인 노력이 컸음을 인정받았다.

셀트리온은 'ESG 경영 기반 지속가능한 의료 서비스 생태계 구축'을 비전으로 삼고, ESG 전 영역에 걸쳐 체계적인 경영 활동을 이어가고 있다.

환경(Environmental) 분야에서는 '2045년 탄소중립' 목표를 기반으로 온실가스 배출량을 체계적으로 관리하고 있다. 친환경 자동차 전환율 20% 달성, 재생에너지 확대 등을 추진하는 한편, 제품 전과정평가(LCA)를 바이오시밀러 11개 제품으로 확대 적용해 제품 환경영향을 최소화하고 있다.

사회(Social) 분야에서는 오픈이노베이션 활동을 통해 스타트업의 성장 단계별 맞춤 지원을 이어가며 국내 바이오 생태계 조성에 기여하고 있다. 또한 임직원이 기부한 물품을 판매하는 사내 바자회 행사 '셀럽마켓'을 통해 조성된 수익금을 활용해 마다가스카르 등 개발도상국의 의료환경 개선을 위한 지원을 이어가고 있다. 달리기 동호인들이 참여한 '꿈꾸런 2026' 캠페인을 통해서는 참가비 전액을 한국혈액암협회에 기부금으로 전달하는 등 생명공학 기업으로서 사회적 가치 실현에 앞장서고 있다.

지배구조(Governance) 분야에서는 선임 독립이사 제도를 도입해 이사회의 독립성을 강화하고 글로벌 스탠다드에 부합하는 선진 지배구조를 구축해 나가고 있다. 주주가치 제고 노력에 있어서도 2025년 주당 750원의 현금배당과 8,950억 원의 자사주 소각을 실시하며 동종 업계 최고 수준인 103%의 주주환원율을 기록했다.

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셀트리온 관계자는 "이번 S&P CSA에서 '톱 1%' 및 '인더스트리 무버'로 선정된 것은 글로벌 시장에서 당사의 ESG 경영 성과와 지속적인 개선 노력을 인정받은 뜻깊은 결과"라며 "앞으로도 인류의 건강과 복지 증진에 기여하는 활동을 이어가는 동시에 지속가능한 성장 기반 역시 더욱 강화해 나가겠다"고 밝혔다.

정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr



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