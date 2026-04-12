하나은행, 근무태만 방지 등 유의사항 수시 안내

국민은행, 주요현안 발생 시 주말 부서장급 회의

"가계대출 증가 폭 감소·생산적 금융·포용 금융

3박자 맞추려다 실적감소 우려…항시 긴장해야"

4대 금융지주를 비롯한 주요 금융회사들이 역대 최고 실적을 기록하면서도 점심시간 준수, 업무 집중시간 운영, 주말 임원 회의 실시 등을 통해 조직 기강 강화에 나서고 있다. '이자 장사'에 대한 비판이 거센 가운데, 정부 지침에 따른 가계대출 증가 폭 축소와 생산적 금융·포용금융 확대 등을 이행하는 과정에서 수익성과 경영 안정성이 저하될 수 있다는 위기감이 작용한 것으로 풀이된다.

근무태만 방지 공문 발송…회의 효율 극대화 '룰' 적용

4대 금융지주(KB국민·신한·하나·우리) 주요 계열사인 은행 본점 전경. 각 사 AD 원본보기 아이콘

12일 금융권에 따르면 하나은행은 근무태만 방지 및 금융사고 예방 등 유의사항 전반을 담은 공문을 임직원들에게 수시로 전달하고 있다.

사내 방송을 통해 점심시간을 제외한 오전 9시부터 오후 6시까지를 '업무 집중시간'으로 안내하며 몰입도 높은 조직문화 조성을 독려 중이다. NH농협은행 역시 오전 10시부터 점심시간 전, 오후 2시부터 퇴근 전까지 하루 두 차례 업무 집중시간을 운영하고 있다.

신한금융과 계열사들은 회의 및 점심시간의 효율성을 높이는 데 주력하고 있다. 신한금융은 회의 시간 준수와 불필요한 회의 최소화를 골자로 하는 자체 제도인 '온타임제'를 운영 중이다.

신한금융 관계자는 "업무 몰입과 생산적인 조직문화를 위해 지주사 차원에서 자회사에 온타임제 가이드를 제시하고 있다"고 설명했다. 신한은행과 신한카드는 점심시간 1시간 준수 원칙을 임직원들에게 수시로 당부하고 있다.

신한카드는 점심시간 미준수 인원에 대해 주의를 주는 방식으로 조직 문화를 관리하고 있다. 지난해 초엔 박창훈 대표(사장)가 비자의 '샌드위치 점심 식사'를 거론하며 점심시간 준수를 당부한 바 있다.

당시 박 대표는 "금융인에게 약속은 기본이며 출퇴근 및 점심시간 준수도 그 일환"이라며 "샌드위치 점심 식사 제도를 전면 적용하긴 어렵겠지만, 점심시간이 1시간이라는 약속은 지키는 것이 바람직하다"고 말했다.

현안 발생 시 '주말 회의' 체제

일부 시중은행과 2금융권은 주요 현안이 발생할 경우 부서장 및 임원급 주말 회의를 소집하고 있다. KB금융그룹이 대표적이다. KB국민은행과 KB국민카드는 지난해 초 대표 취임 직후 한시적으로 운영하던 주말 회의를 현재는 주요 대내외 현안 발생 시 탄력적으로 운영하는 방식으로 전환했다.

KB국민카드 관계자는 "지난해 수수료율 적격비용 재산정, 카드론의 총부채원리금상환비율(DSR) 규제 포함 등 굵직한 이슈가 많아 한시적으로 주말 회의를 운영했다"고 설명했다.

대면 영업 비중이 큰 보험업권의 경우 점심시간 1시간 원칙을 기계적으로 적용하기는 어렵지만, 삼성금융네트웍스(삼성생명·화재·증권·카드·자산운용) 등 일부 회사는 그룹 전반의 '임원 주 6일제' 기조에 맞춰 조직 긴장도를 유지하고 있다.

"정부 미션 수행 위해 조직 기강 강화는 필수"

금융권에선 주 4.9일제(금요일 1시간 조기 퇴근) 도입이나 주 52시간제 확산 분위기 속에서도 강도 높은 근무 환경 조성이 불가피하다는 입장이다. 올해도 사상 최대 이익이 예상되지만 정부의 가계대출 규제 강화와 기업금융·포용금융 확대 요구 등으로 수익성을 유지하기가 쉽지 않기 때문이다.

금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 지난 9일 기준 4대 금융지주의 1분기 연결 지배주주 순이익 추정치는 전년 동기(4조9289억원) 대비 6.3% 증가한 5조2380억원으로 역대 최대 기록을 경신할 것으로 예상된다.

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금융권 관계자는 "주 52시간 시대에 야근을 강요할 수는 없지만 점심시간 관리나 현안 발생 시 주말 회의 등은 경영 효율화를 위한 최소한의 장치로 자리 잡은 지 오래"라고 귀띔했다.

문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr



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