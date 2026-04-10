코스피 5800 후반대에 거래 중…개인 순매수

코스닥은 1000 후반대…종목별 등락은 엇갈려

중동전쟁 우려가 완화되면서 장 초반 코스피와 코스닥 지수가 동시 상승세를 보인다.

미-이란 전쟁이 2주간 휴전에 들어간 가운데 국내증시가 2% 가까이 상승 출발한 10일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에서 직원이 증시와 환율 등을 모니터하고 있다. 이날 코스피는 전 거래일 대비 98.11p(1.70%) 오른 5876.12에 코스닥은13.14p(1.22%) 오른 1089.14, 원/달러 환율은 7.4원 내린 1475.1원에 장을 시작했다. 2026.4.10 조용준 기자 AD 원본보기 아이콘

10일 오전 9시14분 코스피 지수는 전 거래일 대비 1.89%(109.48포인트) 오른 5887.49에 거래되고 있다. 개인이 3010억1200만원 순매수, 외국인과 기관이 각각 1459억3400만원, 1752억100만원 순매도 중이다.

업종별로는 상승세를 보이는 종목이 많다. 의료·정밀기기(+2.96%), 전기·전자(+2.51%), 금융(+2.19%), 제조(+2.02%), 유통(+2.01%), 금속(+1.80%), 비금속(+1.67%), 화학(+1.24%) 등이 전일 대비 상승세를 보였다. 건설(+0.79%), 섬유·의류(+0.65%), 제약(+0.46%) 등 강보합세를 보이는 업종도 있다. 반면 통신(-0.93%), 전기·가스(-0.16%) 등은 약보합세다.

시가총액 상위 종목 별로는 삼성전자 삼성전자 close 증권정보 005930 KOSPI 현재가 208,500 전일대비 4,500 등락률 +2.21% 거래량 9,214,942 전일가 204,000 2026.04.10 11:03 기준 관련기사 단순 전쟁 테마 아니다? 구조적 성장 산업으로 평가받는 방산업종 중동 불확실성에 코스피·코스닥 하락 마감 [초동시각]키즈폰의 배신…정부 나서야 전 종목 시세 보기 가 2.2%(4500원) 오른 20만8500원, SK하이닉스 SK하이닉스 close 증권정보 000660 KOSPI 현재가 1,032,500 전일대비 34,500 등락률 +3.46% 거래량 1,374,332 전일가 998,000 2026.04.10 11:03 기준 관련기사 단순 전쟁 테마 아니다? 구조적 성장 산업으로 평가받는 방산업종 중동 불확실성에 코스피·코스닥 하락 마감 글로벌 군비 확장 속 방산 산업 장기 성장 기대...기회를 더 크게 살리려면? 전 종목 시세 보기 가 3.7%(3만7000원) 오른 103만5000원에 거래되고 있다. 삼성전기 삼성전기 close 증권정보 009150 KOSPI 현재가 563,000 전일대비 47,000 등락률 +9.11% 거래량 747,065 전일가 516,000 2026.04.10 11:03 기준 관련기사 [특징주]'엔비디아 내 입지 강화' 삼성전기 8%↑ 중동 불확실성에 코스피·코스닥 하락 마감 '중동 휴전' 호재에 코스피·코스닥 상승 마감 전 종목 시세 보기 (+8.5%), 효성중공업 효성중공업 close 증권정보 298040 KOSPI 현재가 2,907,000 전일대비 25,000 등락률 +0.87% 거래량 35,454 전일가 2,882,000 2026.04.10 11:03 기준 관련기사 '중동 휴전' 호재에 코스피·코스닥 상승 마감 코스피, 5900선 회복…21만전자·100만닉스 '활활' "30년 기술로 만든 국산 HVDC 글로벌 틈새시장 도전"[K산업, 미래설계자들] 전 종목 시세 보기 (+6.0%), SK스퀘어 SK스퀘어 close 증권정보 402340 KOSPI 현재가 580,000 전일대비 20,000 등락률 +3.57% 거래량 164,170 전일가 560,000 2026.04.10 11:03 기준 관련기사 '중동 휴전' 호재에 코스피·코스닥 상승 마감 '미·이란 휴전' 소식에 코스피 5%↑…매수 사이드카 발동 코스피, 외국인 매수에 상승 마감…코스닥은 하락 전 종목 시세 보기 (+4.2%), HD현대일렉트릭 HD현대일렉트릭 close 증권정보 267260 KOSPI 현재가 1,005,000 전일대비 25,000 등락률 +2.55% 거래량 61,746 전일가 980,000 2026.04.10 11:03 기준 관련기사 코스피, 5900선 회복…21만전자·100만닉스 '활활' 코스피, 장 초반 하락 딛고 반등 마감…코스닥은 강보합 코스피 5300선 하락 출발…코스닥도 약세 전 종목 시세 보기 (+3.7%), 삼성물산 삼성물산 close 증권정보 028260 KOSPI 현재가 304,000 전일대비 4,000 등락률 +1.33% 거래량 136,084 전일가 300,000 2026.04.10 11:03 기준 관련기사 "진짜 나무 같은데 더 실용적" 삼성물산 새 마감재, 방화동 래미안 첫 적용 '중동 휴전' 호재에 코스피·코스닥 상승 마감 코스피, 5900선 회복…21만전자·100만닉스 '활활' 전 종목 시세 보기 (+3.1%), 신한지주 신한지주 close 증권정보 055550 KOSPI 현재가 98,800 전일대비 2,200 등락률 +2.28% 거래량 319,237 전일가 96,600 2026.04.10 11:03 기준 관련기사 중동 불확실성에 코스피·코스닥 하락 마감 코스피, 기관 매수세에 1%대 상승 마감…코스닥은 하락 기관 '사자'에 코스피 상승 출발…중동 지정학 리스크 주시 전 종목 시세 보기 (+2.5%) 등도 강세를 보이는 중이다. 반면 한미반도체 한미반도체 close 증권정보 042700 KOSPI 현재가 286,500 전일대비 500 등락률 +0.17% 거래량 409,855 전일가 286,000 2026.04.10 11:03 기준 관련기사 변동성 속에서도 기회는 있다? 최대 4배 투자금을 연 5%대 금리로 추가 투자감, 신용미수대환 모두 연 5%대 금리로? 당일 OK 변동성 속 저가매수 기회 찾았다면? 연 5%대 금리로 투자금을 4배까지 전 종목 시세 보기 (-1.5%), LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 close 증권정보 373220 KOSPI 현재가 413,000 전일대비 8,000 등락률 -1.90% 거래량 142,739 전일가 421,000 2026.04.10 11:03 기준 관련기사 중동 불확실성에 코스피·코스닥 하락 마감 '중동 휴전' 호재에 코스피·코스닥 상승 마감 코스피, 5900선 회복…21만전자·100만닉스 '활활' 전 종목 시세 보기 (-0.6%), 미래에셋증권 미래에셋증권 close 증권정보 006800 KOSPI 현재가 66,800 전일대비 900 등락률 -1.33% 거래량 1,044,959 전일가 67,700 2026.04.10 11:03 기준 관련기사 같은 기회를 더 크게 살리려면? 최대 4배 투자금을 연 5%대 금리로 '중동 휴전' 호재에 코스피·코스닥 상승 마감 [특징주]증권주 동반 상승세…"1분기 호실적 전망" 전 종목 시세 보기 (-0.3%) 등은 하락세다.

코스닥 지수도 전 거래일 대비 1.01%(10.85포인트) 오른 1086.85에 거래되고 있다. 개인이 749억6900만원 순매수, 외국인과 기관은 각각 392억5800만원, 376억7900만원 순매도 중이다.

업종별로는 비금속(+4.19%), 기계·장비(+2.54%), 섬유·의류(+2.00%), 의료·정밀기기(+1.90%), 전기·전자(+1.88%), 운송·창고(+1.08%) 등이 강세를 보인다. 오락·문화(+0.91%), 금융(+0.52%), 운송장비·부품(+0.31%) 등은 강보합세, 유통(-0.46%), 제약(-0.26%), 출판·매체복제(-0.16%)는 약보합세다.

시가총액 상위 종목 별로는 등락이 엇갈리고 있다. 에코프로 에코프로 close 증권정보 086520 KOSDAQ 현재가 147,700 전일대비 1,200 등락률 -0.81% 거래량 436,391 전일가 148,900 2026.04.10 11:03 기준 관련기사 변동성 속 기회 찾기...최대 4배 투자금을 연 5%대 금리로 중동 불확실성에 코스피·코스닥 하락 마감 변동성 속에서도 기회는 있다? 최대 4배 투자금을 연 5%대 금리로 전 종목 시세 보기 는 0.3%(500원) 오른 14만9400원에 거래되고 있으며, 에코프로비엠 에코프로비엠 close 증권정보 247540 KOSDAQ 현재가 203,000 전일대비 3,000 등락률 -1.46% 거래량 132,021 전일가 206,000 2026.04.10 11:03 기준 관련기사 '중동 휴전' 호재에 코스피·코스닥 상승 마감 코스피, 5900선 회복…21만전자·100만닉스 '활활' '미·이란 휴전' 소식에 코스피 5%↑…매수 사이드카 발동 전 종목 시세 보기 은 0.4%(1000원) 내린 20만5000원에 거래되고 있다. 원익IPS(+4.8%), 솔브레인(+3.7%), 유진테크(+2.9%), HPSP HPSP close 증권정보 403870 KOSDAQ 현재가 45,550 전일대비 850 등락률 +1.90% 거래량 996,704 전일가 44,700 2026.04.10 11:03 기준 관련기사 '중동 휴전' 호재에 코스피·코스닥 상승 마감 '미·이란 휴전' 소식에 코스피 5%↑…매수 사이드카 발동 외국인·기관 '사자' 코스피, 2%대 상승 마감 전 종목 시세 보기 (+2.4%), 레인보우로보틱스 레인보우로보틱스 close 증권정보 277810 KOSDAQ 현재가 595,000 전일대비 16,000 등락률 +2.76% 거래량 34,877 전일가 579,000 2026.04.10 11:03 기준 관련기사 중동 불확실성에 코스피·코스닥 하락 마감 '중동 휴전' 호재에 코스피·코스닥 상승 마감 코스피, 5900선 회복…21만전자·100만닉스 '활활' 전 종목 시세 보기 (+2.2%) 등이 강세를 보이고 있으며, ISC ISC close 증권정보 095340 KOSDAQ 현재가 277,000 전일대비 6,000 등락률 +2.21% 거래량 437,021 전일가 271,000 2026.04.10 11:03 기준 관련기사 중동 불확실성에 코스피·코스닥 하락 마감 코스피, 하락 출발 후 보합…코스닥도 약보합 코스피, 기관 매수세에 1%대 상승 마감…코스닥은 하락 전 종목 시세 보기 (-4.8%), 펄어비스 펄어비스 close 증권정보 263750 KOSDAQ 현재가 54,900 전일대비 1,600 등락률 -2.83% 거래량 492,200 전일가 56,500 2026.04.10 11:03 기준 관련기사 '중동 휴전' 호재에 코스피·코스닥 상승 마감 코스피, 5900선 회복…21만전자·100만닉스 '활활' 코스피, 기관 매수세에 1%대 상승 마감…코스닥은 하락 전 종목 시세 보기 (-2.6%), 우리기술 우리기술 close 증권정보 032820 KOSDAQ 현재가 21,200 전일대비 750 등락률 -3.42% 거래량 6,871,439 전일가 21,950 2026.04.10 11:03 기준 관련기사 변동성 속 기회 찾기...최대 4배 투자금을 연 5%대 금리로 중동 불확실성에 코스피·코스닥 하락 마감 코스피, 하락 출발 후 보합…코스닥도 약보합 전 종목 시세 보기 (-2.0%) 등은 약세다.

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한편 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일 대비 7.4원 내린 1475.1원에 개장했다.

황서율 기자 chestnut@asiae.co.kr



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