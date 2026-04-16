현장 중심 직판 성과

고수익 신규 제품 기대감 확대



셀트리온 셀트리온 close 증권정보 068270 KOSPI 현재가 207,500 전일대비 5,500 등락률 +2.72% 거래량 214,760 전일가 202,000 2026.04.16 09:50 기준 관련기사 셀트리온, S&P ESG 평가 생명공학 부문 국내 유일 톱 1% 선정 셀트리온, 자사주 911만주 소각 완료…발행주식 4% 감소 주말 미국·이란 협상 결렬 소식에 코스피·코스닥 하락 전 종목 시세 보기 의 항암제와 자가면역질환 치료제가 유럽 주요국에서 안정적인 성장세를 기록하며 사업 포트폴리오 전반에서 성과를 넓히고 있다. 특히 신규 출시된 제품들이 주요 입찰 성과와 처방 확산으로 빠르게 시장에 안착하면서, 기존 주력 제품들과 함께 유럽 내 시장 영향력 강화를 이끌고 있다.

16일 업계에 따르면 셀트리온의 전이성 직결장암 및 유방암 치료제 '베그젤마'(성분명 베바시주맙)가 유럽 시장에서 안정적인 점유율을 기록하고 있다. 유럽 주요 5개국 중 하나인 프랑스에서는 현지 최대 규모의 의약품 조달기관인 '유니하'(UniHA·주요 대학병원 연합 구매단체)를 비롯해 '아콤'(HACOM, 노르망디 공립병원 연합 구매단체), '그랍스'(GRAPS·Grand Est 지역 공립병원 연합 구매단체) 등의 핵심 입찰에서 잇따라 낙찰되며 제품 공급이 이뤄지고 있다. 이를 바탕으로 베그젤마는 프랑스 베바시주맙 시장에서 과반이 넘는 점유율을 기록하며 시장을 선도하고 있다.

셀트리온의 전이성 직결장암 및 유방암 치료제 '베그젤마'. 셀트리온 AD 원본보기 아이콘

셀트리온 프랑스 법인은 베그젤마에 이어 유방암 치료제 '허쥬마'(성분명 트라스투주맙)도 유니하를 통해 프랑스 전역에 공급하고 있다. 혈액암 치료제 '트룩시마'(성분명 리툭시맙) 역시 파리대학병원 연합 입찰에서 낙찰되는 등 프랑스 현지에서 셀트리온 항암제 3종이 모두 괄목할만한 성과를 내고 있다.

독일에서도 항암제의 처방 확대가 이어지고 있다. 셀트리온 독일 법인은 현지 주요 종합병원을 비롯해 개인 클리닉, 약국 등 주요 이해관계자를 대상으로 판매·마케팅 활동을 전개하며 처방 확대를 이끌고 있다. 이를 통해 트룩시마와 베그젤마는 리테일 시장에서 오리지널 및 경쟁 바이오시밀러 제품들을 제치고 처방 1위, 허쥬마는 2위를 기록하는 등 직판 성과를 확대하고 있다.

베그젤마는 경쟁 제품 대비 후발주자로 출시됐음에도 유럽 각국에서 안정적인 점유율을 확보하며 경쟁력을 입증하고 있다. 의약품 시장조사기관인 아이큐비아(IQVIA)에 따르면 지난해 4분기 기준 베그젤마는 유럽에서 약 30%의 점유율을 달성하며, 베바시주맙 시장 내 1위 자리를 유지하고 있다.

셀트리온의 신규 자가면역질환 치료제도 유럽에서 성과를 확대하고 있다. '앱토즈마'(성분명 토실리주맙)는 스페인 바스크 컨트리(Basque Country), 마드리드(Madrid) 등 지역 공공입찰에서 낙찰에 성공한데 이어, 보건부 산하 입찰기관인 '인게사'(INGESA) 주관 입찰에서도 공급 업체로 선정돼 현지 판매를 이어가고 있다. 인접국인 포르투갈에서는 앱토즈마 오토인젝터(AI)와 바이알(Vial) 두 가지 제형이 모두 국가 입찰에서 1순위 공급 업체로 선정되며 시장 내 영향력을 확대하고 있다.

독일에서도 앱토즈마가 본격적인 성장세를 나타내고 있다. 현지 시장 수요의 대부분을 차지하는 토실리주맙 SC 제형에서 앱토즈마는 올해 1분기 판매량이 전 분기 대비 57% 증가했으며, IV 제형에서도 올해 2월 기준 판매량이 전월 대비 87% 늘어나는 등 가파른 성장세를 이어가고 있다.

셀트리온은 독일에서 이와 같은 성과를 거둘 수 있었던 배경으로 앱토즈마 IV 제형의 추가 안정성 데이터(Stability data)를 보유하고 있어 제품 세일즈 포인트를 차별화하고, 의료진 대상 마케팅 활동을 강화한 점이 주효했다고 설명했다. 또한 앱토즈마의 성장세는 독일에서 판매 중인 자가면역질환 치료제 '유플라이마'(성분명 아달리무맙)의 처방 확대에도 긍정적인 영향을 미치고 있다. 유플라이마는 지난해 앱토즈마가 출시된 이후 매 분기 10% 수준의 성장세를 이어가며 현지 아달리무맙 시장에서 가장 높은 성장률을 기록하고 있다. 셀트리온은 제품 포트폴리오 확대를 기반으로 영업·마케팅 시너지가 극대화되면서 두 제품의 동반 성장세로 이어진 것으로 분석했다.

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셀트리온 관계자는 "기존 제품에 이어 신규 출시된 고수익 제품들 역시 유럽 주요국에서 입찰 성과와 안정적인 처방 확대 흐름을 이어가며, 제품 포트폴리오 간 시너지를 바탕으로 매출 성장에 기여하고 있다"며 "앞으로도 차별화된 제품 경쟁력과 현장 중심의 영업 활동을 더욱 강화해 나가면서 제품 판매 성과를 지속 확대할 것"이라고 말했다.

정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr



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