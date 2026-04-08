코스피, 21일 만에 장중 5900선 회복

코스닥은 1089.85 마감…1100 코앞

"한국 시장, 종전 협상 기대심리 유입"

이란과 미국이 2주 휴전 연장에 사실상 합의하면서 코스피·코스닥 지수 모두 상승 마감했다. 코스피 지수는 21일 만에 장중 5900선을 회복했다.

미국·이스라엘과 이란 간 휴전 합의 소식에 코스피 지수가 7% 가까이 급등하며 장을 마감한 8일 서울 중구 하나은행 딜링룸 지수 현황판에 각종 지수가 표시되고 있다. 이날 삼성전자는 7.12% 급등하며 지난 20일 이후 13거래일 만에 20만원선을 돌파했고, SK하이닉스도 12.277% 뛰며 100만원선을 회복했다. AD 원본보기 아이콘

8일 코스피 지수는 전 거래일 대비 6.87%(377.56포인트) 오른 5872.34로 거래를 마쳤다. 코스피 지수는 장중 5919.60을 찍으며 지난달 18일 이후 처음으로 5900선을 넘었다.

이날 매수세는 외국인과 기관이 이끌었다. 외국인은 각각 3조738억3700만원, 기관은 4조716억200만원 순매수, 개인은 7조3963억5600만원 순매도했다. 강한 매수세에 유가증권시장에는 장 초반 매수 사이드카가 발동하기도 했다.

업종별로는 종이·목재(-2.76%)를 제외한 전 업종에서 강세를 보였다. 건설(+19.38%), 증권(+10.15%), 전기·가스(+8.65%), 전기·전자(+8.38%), 금융(+7.40%), 의료·정밀기기(+5.33%) 등 모든 업종에서 높은 상승세를 보였다.

시가총액 상위 종목별로는 삼성전자 삼성전자 close 증권정보 005930 KOSPI 현재가 210,500 전일대비 14,000 등락률 +7.12% 거래량 35,865,614 전일가 196,500 2026.04.08 15:30 기준 관련기사 분명 차단했는데…우리 아이 폰에 성인물 떡하니 코스피, 5900선 회복…21만전자·100만닉스 '활활' 같은 종목 샀는데 수익을 더 높일 수 있다? 4배 투자금을 연 5%대 금리로 전 종목 시세 보기 (+7.3%), SK하이닉스 SK하이닉스 close 증권정보 000660 KOSPI 현재가 1,033,000 전일대비 117,000 등락률 +12.77% 거래량 6,603,509 전일가 916,000 2026.04.08 15:30 기준 관련기사 코스피, 5900선 회복…21만전자·100만닉스 '활활' 같은 종목 샀는데 수익을 더 높일 수 있다? 4배 투자금을 연 5%대 금리로 '미·이란 휴전' 소식에 코스피 5%↑…매수 사이드카 발동 전 종목 시세 보기 (+12.5%)가 상승세를 이끌었다. 이 밖에도 SK스퀘어 SK스퀘어 close 증권정보 402340 KOSPI 현재가 578,000 전일대비 79,000 등락률 +15.83% 거래량 752,279 전일가 499,000 2026.04.08 15:30 기준 관련기사 '미·이란 휴전' 소식에 코스피 5%↑…매수 사이드카 발동 코스피, 외국인 매수에 상승 마감…코스닥은 하락 외국인·기관 '사자' 코스피, 2%대 상승 마감 전 종목 시세 보기 (+15.2%), 삼성물산 삼성물산 close 증권정보 028260 KOSPI 현재가 309,000 전일대비 35,000 등락률 +12.77% 거래량 776,090 전일가 274,000 2026.04.08 15:30 기준 관련기사 코스피, 5900선 회복…21만전자·100만닉스 '활활' [특징주]중동 휴전·원전 수혜 기대감에…대우건설 신고가 '미·이란 휴전' 소식에 코스피 5%↑…매수 사이드카 발동 전 종목 시세 보기 (+12.5%), 효성중공업 효성중공업 close 증권정보 298040 KOSPI 현재가 2,930,000 전일대비 320,000 등락률 +12.26% 거래량 72,386 전일가 2,610,000 2026.04.08 15:30 기준 관련기사 코스피, 5900선 회복…21만전자·100만닉스 '활활' "30년 기술로 만든 국산 HVDC 글로벌 틈새시장 도전"[K산업, 미래설계자들] '미·이란 휴전' 소식에 코스피 5%↑…매수 사이드카 발동 전 종목 시세 보기 (+12.2%), 삼성전기 삼성전기 close 증권정보 009150 KOSPI 현재가 514,000 전일대비 57,000 등락률 +12.47% 거래량 940,052 전일가 457,000 2026.04.08 15:30 기준 관련기사 코스피, 5900선 회복…21만전자·100만닉스 '활활' [클릭 e종목]"삼성전기, 수익성 개선...목표주가 57만원으로 상향" 코스피, 장 초반 하락 딛고 반등 마감…코스닥은 강보합 전 종목 시세 보기 (+12.6%), 미래에셋증권 미래에셋증권 close 증권정보 006800 KOSPI 현재가 67,700 전일대비 6,200 등락률 +10.08% 거래량 3,421,784 전일가 61,500 2026.04.08 15:30 기준 관련기사 [특징주]증권주 동반 상승세…"1분기 호실적 전망" [클릭 e종목]"스페이스X가 끝이 아니다…미래에셋증권 목표가 ↑" 기관 '사자'에 코스피 상승 출발…중동 지정학 리스크 주시 전 종목 시세 보기 (+10.2%), 한국전력 한국전력 close 증권정보 015760 KOSPI 현재가 43,900 전일대비 4,000 등락률 +10.03% 거래량 3,925,621 전일가 39,900 2026.04.08 15:30 기준 관련기사 '미·이란 휴전' 소식에 코스피 5%↑…매수 사이드카 발동 이번에도 '개미'들만 죽쒔다…이란 전쟁이 가른 성적표, 외국인은 '선방' 원전·재생으로… 종전 이후 더 가팔라질 에너지 전환 전 종목 시세 보기 (+10.2%) 등이 10%대 강세를 보였다. 반면 방산주인 한화에어로스페이스 한화에어로스페이스 close 증권정보 012450 KOSPI 현재가 1,484,000 전일대비 53,000 등락률 -3.45% 거래량 286,944 전일가 1,537,000 2026.04.08 15:30 기준 관련기사 코스피, 5900선 회복…21만전자·100만닉스 '활활' '미·이란 휴전' 소식에 코스피 5%↑…매수 사이드카 발동 코스피, 외국인 매수에 상승 마감…코스닥은 하락 전 종목 시세 보기 (-3.7%), 현대로템 현대로템 close 증권정보 064350 KOSPI 현재가 206,500 전일대비 4,500 등락률 -2.13% 거래량 845,448 전일가 211,000 2026.04.08 15:30 기준 관련기사 최대 4배 투자금을 연 5%대 금리로? 신용미수대환도 가능 연 5%대 부담 없는 금리로 투자금을 4배까지? 신용미수대환도 당일 OK [주末머니]스페이스X가 쏘아 올린 공…우주항공株 주목 전 종목 시세 보기 (-1.9%), 한화시스템 한화시스템 close 증권정보 272210 KOSPI 현재가 130,600 전일대비 1,100 등락률 -0.84% 거래량 1,008,429 전일가 131,700 2026.04.08 15:30 기준 관련기사 '미·이란 휴전' 소식에 코스피 5%↑…매수 사이드카 발동 한화, 중남미 최대 방산전시회 첫 참가…"칠레 시장 공략 본격화" 총도 미사일도 아니다…K방산 다음 투자처는? [주末머니] 전 종목 시세 보기 (-0.8%)는 약세였다. LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 close 증권정보 373220 KOSPI 현재가 406,000 전일대비 2,500 등락률 -0.61% 거래량 521,932 전일가 408,500 2026.04.08 15:30 기준 관련기사 코스피, 5900선 회복…21만전자·100만닉스 '활활' '미·이란 휴전' 소식에 코스피 5%↑…매수 사이드카 발동 [클릭 e종목] "적자 지속 LG엔솔, ESS에 기대야" 전 종목 시세 보기 (-0.6%)도 코스피 활황에 올라타지 못했다.

코스닥 지수 역시 5.12%(53.12포인트) 오른 1089.85로 마감했다. 외국인과 기관이 각각 2617억4100만원, 4177억9700만원 순매수했으며, 개인은 6432억800만원 순매도했다. 코스닥 시장 역시 장 초반 매수 사이드카가 발동했다.

업종별로는 전 업종이 상승 마감했다. 비금속(+10.57%)이 크게 상승했으며, 전기·전자(+6.53%), 기계·장비(+8.66%), 금융(+5.74%), 제조(+5.47%), 화학(+5.32%) 등도 높은 상승률을 보였다.

시가총액 상위 종목 별로는 에코프로 에코프로 close 증권정보 086520 KOSDAQ 현재가 153,100 전일대비 8,300 등락률 +5.73% 거래량 1,297,197 전일가 144,800 2026.04.08 15:30 기준 관련기사 코스피, 5900선 회복…21만전자·100만닉스 '활활' '미·이란 휴전' 소식에 코스피 5%↑…매수 사이드카 발동 코스피, 외국인 매수에 상승 마감…코스닥은 하락 전 종목 시세 보기 (+5.5%), 에코프로비엠 에코프로비엠 close 증권정보 247540 KOSDAQ 현재가 208,500 전일대비 7,000 등락률 +3.47% 거래량 585,119 전일가 201,500 2026.04.08 15:30 기준 관련기사 코스피, 5900선 회복…21만전자·100만닉스 '활활' '미·이란 휴전' 소식에 코스피 5%↑…매수 사이드카 발동 코스피, 외국인 매수에 상승 마감…코스닥은 하락 전 종목 시세 보기 (+3.7%)이 상승했으며, 우리기술 우리기술 close 증권정보 032820 KOSDAQ 현재가 23,650 전일대비 3,700 등락률 +18.55% 거래량 40,691,888 전일가 19,950 2026.04.08 15:30 기준 관련기사 코스피, 5900선 회복…21만전자·100만닉스 '활활' '미·이란 휴전' 소식에 코스피 5%↑…매수 사이드카 발동 코스피, 기관 매수세에 1%대 상승 마감…코스닥은 하락 전 종목 시세 보기 (+18.5%), 레인보우로보틱스 레인보우로보틱스 close 증권정보 277810 KOSDAQ 현재가 606,000 전일대비 61,000 등락률 +11.19% 거래량 169,938 전일가 545,000 2026.04.08 15:30 기준 관련기사 코스피, 5900선 회복…21만전자·100만닉스 '활활' '미·이란 휴전' 소식에 코스피 5%↑…매수 사이드카 발동 코스피, 외국인 매수에 상승 마감…코스닥은 하락 전 종목 시세 보기 (+11.3%), HPSP HPSP close 증권정보 403870 KOSDAQ 현재가 45,900 전일대비 4,250 등락률 +10.20% 거래량 2,573,289 전일가 41,650 2026.04.08 15:30 기준 관련기사 '미·이란 휴전' 소식에 코스피 5%↑…매수 사이드카 발동 외국인·기관 '사자' 코스피, 2%대 상승 마감 중동전쟁 격화에 코스피 5100선 하락 출발…코스닥도 약세 전 종목 시세 보기 (+10.2%), 로보티즈 로보티즈 close 증권정보 108490 KOSDAQ 현재가 256,000 전일대비 23,000 등락률 +9.87% 거래량 202,071 전일가 233,000 2026.04.08 15:30 기준 관련기사 코스피, 5900선 회복…21만전자·100만닉스 '활활' '미·이란 휴전' 소식에 코스피 5%↑…매수 사이드카 발동 코스피, 기관 매수세에 1%대 상승 마감…코스닥은 하락 전 종목 시세 보기 (+10.0%) 등도 주가가 크게 올랐다. 반면 삼천당제약 삼천당제약 close 증권정보 000250 KOSDAQ 현재가 485,000 전일대비 34,000 등락률 -6.55% 거래량 1,445,517 전일가 519,000 2026.04.08 15:30 기준 관련기사 코스피, 5900선 회복…21만전자·100만닉스 '활활' 같은 종목 샀는데 수익을 더 높일 수 있다? 4배 투자금을 연 5%대 금리로 '미·이란 휴전' 소식에 코스피 5%↑…매수 사이드카 발동 전 종목 시세 보기 (-4.6%), 펄어비스 펄어비스 close 증권정보 263750 KOSDAQ 현재가 56,500 전일대비 900 등락률 -1.57% 거래량 1,362,628 전일가 57,400 2026.04.08 15:30 기준 관련기사 코스피, 5900선 회복…21만전자·100만닉스 '활활' 코스피, 기관 매수세에 1%대 상승 마감…코스닥은 하락 기관 '사자'에 코스피 상승 출발…중동 지정학 리스크 주시 전 종목 시세 보기 (-1.2%)는 약세로 거래를 마무리했다.

이경민·정해창 대신증권 연구원은 "(중동 전쟁 관련) 구체적인 대면 협상 일정과 장소, 참석자 등이 구체화하면서 실질적인 종전 협상 기대심리가 유입됐다"며 "특히 이번 지정학적 리스크에 극도의 변동성을 보였던 한국 금융시장도 빠르게 안정됐다"고 전했다.

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한편 이날 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 오후 3시30분 기준 전 거래일 대비 33.6원 내린 1470.6원에 마감했다.

황서율 기자 chestnut@asiae.co.kr



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