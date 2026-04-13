업종별 대부분 하락세

미국과 이란의 종전 협상 결렬 소식 등 영향으로 국내 증시가 하락했다.

미-이란 전쟁이 2주간 휴전에 들어간 가운데 국내증시가 2% 가까이 상승 출발한 10일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에서 직원이 증시와 환율 등을 모니터하고 있다. 이날 코스피는 전 거래일 대비 98.11p(1.70%) 오른 5876.12에 코스닥은13.14p(1.22%) 오른 1089.14, 원/달러 환율은 7.4원 내린 1475.1원에 장을 시작했다. 2026.4.10 조용준 기자 AD 원본보기 아이콘

13일 오전 9시 9분 코스피 지수는 전 거래일 대비 119.40포인트(2.04%) 내린 5739.42에 거래되고 있다.

투자자별로는 개인이 1625억원 순매수하며 지수 상승을 이끌고 있다. 이와 달리 외국인과 기관은 각각 1266억원, 485억원 순매도했다.

업종별로는 대부분이 하락세다. 건설(-4.23%), 전기 가스(-3.58%), 기계 장비(-3.06%), 일반서비스(-2.36%), 전기 전자(-2.36%), 의료 정밀기기(-2.23%), 제조(-2.14%) 등 업종에서 주가가 내리고 있다. 종이 목재(+8.01%), 통신(+1.79%), 음식료 담배(+0.25%) 등 세 업종에서만 주가가 오르고 있다.

시가총액 상위 20개 종목별로도 내린 곳이 더 많다. 두산에너빌리티 두산에너빌리티 close 증권정보 034020 KOSPI 현재가 98,500 전일대비 1,700 등락률 -1.70% 거래량 563,496 전일가 100,200 2026.04.13 09:41 기준 관련기사 2차전지株, 1분기 실적 저점 찍고 반등 국면 진입? 코스피, 외국인 매수에 상승 마감…코스닥은 하락 코스피, 기관 매수세에 1%대 상승 마감…코스닥은 하락 전 종목 시세 보기 (-3.29%), 삼성전자 삼성전자 close 증권정보 005930 KOSPI 현재가 202,500 전일대비 3,500 등락률 -1.70% 거래량 6,342,833 전일가 206,000 2026.04.13 09:41 기준 관련기사 전기차 전환, 정책 3축 본격 가동…충전 인프라가 수익의 핵심? 삼성전자 이미 '풀가동'…올해 역대급 무더위 예보에 'AI무풍'으로 에어컨 선점 전략 '중동 우려 완화' 코스피·코스닥 모두 1%대 상승 마감 전 종목 시세 보기 (-3.25%), 셀트리온 셀트리온 close 증권정보 068270 KOSPI 현재가 194,300 전일대비 5,400 등락률 -2.70% 거래량 111,689 전일가 199,700 2026.04.13 09:41 기준 관련기사 셀트리온 옴리클로, 유럽 전역서 처방 확대 셀트리온, 한국혈액암협회에 3000만원 기부…혈액암 환우 치료 지원 셀트리온, ADC 신약 'CT-P71' 美 FDA 패스트트랙 지정 전 종목 시세 보기 (-2.95%), 현대차 현대차 close 증권정보 005380 KOSPI 현재가 482,000 전일대비 7,500 등락률 -1.53% 거래량 204,717 전일가 489,500 2026.04.13 09:41 기준 관련기사 전기차 전환, 정책 3축 본격 가동…충전 인프라가 수익의 핵심? 현대차, 아이오닉으로 중국 공략 재시동…콘셉트카 2종 최초 공개 단순 전쟁 테마 아니다? 구조적 성장 산업으로 평가받는 방산업종 전 종목 시세 보기 (-2.76%), 한화오션 한화오션 close 증권정보 042660 KOSPI 현재가 121,000 전일대비 2,400 등락률 -1.94% 거래량 162,214 전일가 123,400 2026.04.13 09:41 기준 관련기사 중동 불확실성에 코스피·코스닥 하락 마감 같은 기회를 더 크게 살리려면? 최대 4배 투자금을 연 5%대 금리로 불확실성 속에서도 기회는 있다...최대 4배 주식자금을 연 5%대 금리로 전 종목 시세 보기 (-2.59%) 등은 하락했다. 반면 삼성전기 삼성전기 close 증권정보 009150 KOSPI 현재가 574,000 전일대비 9,000 등락률 +1.59% 거래량 227,848 전일가 565,000 2026.04.13 09:41 기준 관련기사 '중동 우려 완화' 코스피·코스닥 모두 1%대 상승 마감 '휴전 지속 기대감' 장 초반 코스피 5800 후반대…코스닥도 상승 [특징주]'엔비디아 내 입지 강화' 삼성전기 8%↑ 전 종목 시세 보기 (+1.33%), 한화에어로스페이스 한화에어로스페이스 close 증권정보 012450 KOSPI 현재가 1,514,000 전일대비 7,000 등락률 +0.46% 거래량 36,431 전일가 1,507,000 2026.04.13 09:41 기준 관련기사 '중동 우려 완화' 코스피·코스닥 모두 1%대 상승 마감 풍산, 탄약사업부 매각 중단 의사에 한화 측 당혹 [특징주]풍산, 탄약사업부 매각 무산에 약세…풍산홀딩스 17%↓ 전 종목 시세 보기 (+1.00%), 삼성SDI 삼성SDI close 증권정보 006400 KOSPI 현재가 484,000 전일대비 3,000 등락률 +0.62% 거래량 201,906 전일가 481,000 2026.04.13 09:41 기준 관련기사 중동 불확실성에 코스피·코스닥 하락 마감 코스피, 하락 출발 후 보합…코스닥도 약보합 같은 종목 샀는데 수익을 더 높일 수 있다? 4배 투자금을 연 5%대 금리로 전 종목 시세 보기 (+0.42%), 삼성생명 삼성생명 close 증권정보 032830 KOSPI 현재가 233,500 전일대비 1,000 등락률 -0.43% 거래량 42,977 전일가 234,500 2026.04.13 09:41 기준 관련기사 금융권 역대 최대 실적에도 '군기 바짝'…근무태만 방지공문·주말회의 대기 중동 불확실성에 코스피·코스닥 하락 마감 코스피, 하락 출발 후 보합…코스닥도 약보합 전 종목 시세 보기 (+0.21%) 등 네 종목은 올랐다.

코스닥 지수도 전 거래일 대비 16.42포인트(1.50%) 하락한 1077.21을 기록했다.

투자자별로는 개인이 249억원 순매수한 반면 기관과 외국인이 각각 265억원, 7억원 순매도했다.

대부분 업종의 주가가 내렸다. 일반 서비스(-2.53%), 유통(-2.29%), 제약(-2.20%), 의료 정밀기기(-1.94%), 기계 장비(-1.67%), 건설(-1.59%) 등은 하락세다. 이와 달리 종이 목재(+3.83%) 업종에서만 주가가 올랐다.

시가총액 상위 20개 종목별로도 내린 곳이 더 많다. ISC ISC close 증권정보 095340 KOSDAQ 현재가 227,000 전일대비 30,500 등락률 -11.84% 거래량 195,799 전일가 257,500 2026.04.13 09:41 기준 관련기사 '중동 우려 완화' 코스피·코스닥 모두 1%대 상승 마감 '휴전 지속 기대감' 장 초반 코스피 5800 후반대…코스닥도 상승 중동 불확실성에 코스피·코스닥 하락 마감 전 종목 시세 보기 (-8.54%), 코오롱티슈진 코오롱티슈진 close 증권정보 950160 KOSDAQ 현재가 93,300 전일대비 6,000 등락률 -6.04% 거래량 205,186 전일가 99,300 2026.04.13 09:41 기준 관련기사 코스피, 외국인 매수에 상승 마감…코스닥은 하락 코스피, 기관 매수세에 1%대 상승 마감…코스닥은 하락 코스피·코스닥 동반 상승세…SK하이닉스·삼성전자 강세 전 종목 시세 보기 (-4.33%), 알테오젠 알테오젠 close 증권정보 196170 KOSDAQ 현재가 351,000 전일대비 10,500 등락률 -2.90% 거래량 104,534 전일가 361,500 2026.04.13 09:41 기준 관련기사 '미·이란 휴전' 소식에 코스피 5%↑…매수 사이드카 발동 코스피, 외국인 매수에 상승 마감…코스닥은 하락 외국인·기관 '사자' 코스피, 2%대 상승 마감 전 종목 시세 보기 (-3.73%), 로보티즈 로보티즈 close 증권정보 108490 KOSDAQ 현재가 239,000 전일대비 6,500 등락률 -2.65% 거래량 32,866 전일가 245,500 2026.04.13 09:41 기준 관련기사 '중동 휴전' 호재에 코스피·코스닥 상승 마감 코스피, 5900선 회복…21만전자·100만닉스 '활활' '미·이란 휴전' 소식에 코스피 5%↑…매수 사이드카 발동 전 종목 시세 보기 (-3.67%), 우리기술 우리기술 close 증권정보 032820 KOSDAQ 현재가 21,300 전일대비 300 등락률 +1.43% 거래량 5,476,500 전일가 21,000 2026.04.13 09:41 기준 관련기사 '중동 우려 완화' 코스피·코스닥 모두 1%대 상승 마감 변동성 속 기회 찾기...최대 4배 투자금을 연 5%대 금리로 '휴전 지속 기대감' 장 초반 코스피 5800 후반대…코스닥도 상승 전 종목 시세 보기 (-3.33%) 등은 하락했다. 이오테크닉스 이오테크닉스 close 증권정보 039030 KOSDAQ 현재가 493,500 전일대비 45,500 등락률 +10.16% 거래량 65,692 전일가 448,000 2026.04.13 09:41 기준 관련기사 '중동 우려 완화' 코스피·코스닥 모두 1%대 상승 마감 코스피·코스닥 동반 상승세…SK하이닉스·삼성전자 강세 중동 전쟁 확전 우려에 국내 증시 하락 마감…코스피 5200선 전 종목 시세 보기 (+5.13%), 펄어비스 펄어비스 close 증권정보 263750 KOSDAQ 현재가 56,200 전일대비 600 등락률 +1.08% 거래량 518,169 전일가 55,600 2026.04.13 09:41 기준 관련기사 '중동 우려 완화' 코스피·코스닥 모두 1%대 상승 마감 '휴전 지속 기대감' 장 초반 코스피 5800 후반대…코스닥도 상승 '중동 휴전' 호재에 코스피·코스닥 상승 마감 전 종목 시세 보기 (+1.08%), 에코프로 에코프로 close 증권정보 086520 KOSDAQ 현재가 147,700 전일대비 1,300 등락률 +0.89% 거래량 233,301 전일가 146,400 2026.04.13 09:41 기준 관련기사 '중동 우려 완화' 코스피·코스닥 모두 1%대 상승 마감 변동성 속 기회 찾기...최대 4배 투자금을 연 5%대 금리로 '휴전 지속 기대감' 장 초반 코스피 5800 후반대…코스닥도 상승 전 종목 시세 보기 (0.07%) 등 세 종목은 상승했다.

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이날 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일 대비 12.9원 오른 1495.4원에 개장했다.

박승욱 기자 ty1615@asiae.co.kr



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