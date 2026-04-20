MBC·SBS 추가 협상 여부 주목

JTBC와 KBS가 오는 6월 개막하는 2026년 북중미 월드컵의 공동 중계에 합의했다.

JTBC는 20일 월드컵 중계권 재판매를 두고 지상파 3사와 협상을 진행해온 가운데 KBS와 최종 합의에 도달했다고 밝혔다. 양사는 약 140억원 규모로 중계권 계약을 체결한 것으로 전해졌다.

반면 MBC와 SBS는 동일 조건 제안을 두고 참여 여부를 검토 중인 것으로 알려졌다.

KBS는 이번 협상에 대해 "상당한 적자가 예상되지만 공영방송의 책무를 고려해 JTBC의 최종 제안을 수용했다"며 "수신료의 가치를 실현하기 위한 판단이었다"고 설명했다.

양사는 대회 개막을 앞두고 기술적 세부 협의를 이어가는 한편, 방송인 전현무와 해설위원 이영표 등을 포함한 중계진 구성에도 나설 예정이다.

앞서 JTBC는 2026~2032년 동·하계 올림픽과 2025~2030년 월드컵 중계권을 확보한 뒤 지상파에 재판매를 추진했으나 협상이 결렬되면서 지난 2월 밀라노 코르티나담페초 동계올림픽을 단독 중계한 바 있다.

이 과정에서 시청권 제한 논란이 제기되자 JTBC는 월드컵 중계권 재판매를 위해 재협상에 나섰고, 이번 KBS와의 합의로 지상파와 종합편성채널을 통한 동시 시청이 가능해지게 됐다.

AD

JTBC 측은 "다른 지상파 방송사에도 동일 조건의 최종 제안을 전달했다"며 "MBC와 SBS와의 협상도 계속 이어갈 계획"이라고 밝혔다.

강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>