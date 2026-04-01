한스바이오메드와 공동 사업화 전략

보툴리눔 톡신·히알루론산(HA) 필러 등과 시너지 창출

휴젤 휴젤 close 증권정보 145020 KOSDAQ 현재가 257,000 전일대비 16,500 등락률 +6.86% 거래량 16,980 전일가 240,500 2026.04.01 11:41 기준 관련기사 휴젤, 정기주총서 캐리 스트롬 기타비상무이사 선임 팽창하는 ECM 스킨부스터 시장…기업들 잇단 출사표 휴젤 관계사 아크로스, 춘천시와 투자 협약…제2공장 증축 추진 전 종목 시세 보기 이 세포외기질(ECM) 기반 제품 '셀르디엠(CellREDM™)'의 국내 공식 판권을 확보하며 에스테틱 포트폴리오 확대에 나섰다.

휴젤 서울사무소에서 진행된 '셀르디엠 사업 협약 체결식'에서 장두현 휴젤 대표(오른쪽)와 김근영 한스바이오메드 대표가 기념사진을 촬영하고 있다. 휴젤. AD 원본보기 아이콘

휴젤은 한스바이오메드와 셀르디엠에 대한 국내 분배 계약을 맺었다고 1일 밝혔다. 한스바이오메드는 아시아 최초로 미국조직은행협회(AATB)로부터 설립 인가를 받은 기업이다. AATB는 전 세계적으로 가장 권위 있는 조직은행 표준기구로, 품질 안정성과 윤리성을 평가한다.

셀르디엠은 인체조직 유래 소재인 무세포동종진피(hADM)를 활용해 개발, 콜라겐과 엘라스틴 등 세포외기질을 직접 보충해 피부 구조 복원을 돕는다. 이에 따라 휴젤은 에스테틱 분야에서 주름 및 볼륨 개선에서 나아가 피부 재생까지 아우르는 보다 입체적인 솔루션을 갖추게 됐다.

이번 계약은 그간 자사 개발 제품 중심으로 사업을 전개해온 휴젤이 외부와의 전략적 협업을 통해 포트폴리오 확장에 나섰다는 의미가 있다. 특히 ECM은 히알루론산(HA) 제품과 다양한 병행 시술이 활발해 휴젤의 주력 제품인 보툴리눔 톡신·히알루론산(HA) 필러 등과의 시너지 창출 효과가 기대된다.

양사는 전문 병·의원의 특성과 전문성을 고려한 공동 프로모션 및 사업화 방식으로 제품 공급 효율성을 높이고, 빠른 시장 안착을 도모할 계획이다.

김근영 한스바이오메드 대표는 "휴젤과의 파트너십을 기반으로 국내 1호 조직은행 한스바이오메드의 독자적 조직 처리 기술을 통해 시술 후 다운타임(회복기간)과 통증을 감소시킨 셀르디엠의 품질 우수성을 알리고 성장 극대화를 모색하겠다"고 전했다.

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장두현 휴젤 대표는 "메디컬 에스테틱 시장의 잠재 수요에 기민하게 대응하면서 업계 내 선도적 입지를 더욱 공고히 해 나갈 예정"이라며 "이번 계약을 휴젤의 사업 확장의 출발점으로 삼아 국내외에서 다양한 사업 기회를 계속 검토해 나가겠다"고 말했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr



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