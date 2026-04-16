400kV·460MVA급 초대형 제품

英 내셔널그리드 운영 변전소에 공급

HD현대일렉트릭 HD현대일렉트릭 close 증권정보 267260 KOSPI 현재가 1,085,000 전일대비 35,000 등락률 +3.33% 거래량 96,661 전일가 1,050,000 2026.04.16 14:19 기준 관련기사 지금 주문하면 4~5년 뒤에나 받는다…"그 공장 첫 번째는 우리 거야" '슬롯 예약' 확산 [클릭 e종목]"HD현대일렉트릭, 상반기 조정 이후 하반기 회복…목표가↑" 코스피 소폭 하락해 5800선 마감…코스닥은 올라 전 종목 시세 보기 이 국내 최대 용량 친환경 절연유 적용 변압기 제품 제작에 성공하며 친환경 전력기기 시장 공략에 나섰다.

HD현대일렉트릭이 제작한 국내 최대 용량 친환경 절연유 적용 변압기. HD현대일렉트릭 AD 원본보기 아이콘

HD현대일렉트릭은 최근 400킬로볼트(kV) 460MVA급 친환경 절연유 적용 변압기의 최종 승인시험을 마쳤다고 16일 밝혔다. 이 변압기는 국내에서 생산된 친환경 절연유 적용 변압기 가운데 용량 기준 최대 규모로, 영국 전력회사 '내셔널그리드(National Grid)'가 영국 내에서 운영하는 변전소에 공급될 예정이다.

친환경 절연유 적용 변압기는 기존 광유(Mineral Oil) 대신 자연 생분해성이 우수한 합성 에스테르 절연유(Synthetic Ester Oil)를 적용한 제품이다. 광유 절연유 대비 발화점이 높아 화재 위험을 낮출 수 있고, 절연유 누출 시에도 환경에 미치는 영향이 상대적으로 적다. 이에 화재 안전성과 환경성이 동시에 요구되는 현장에 적합하다.

친환경 절연유를 적용한 변압기는 기존 제품 대비 제작 난도가 높다. 특히 고전압·대용량 제품일수록 발열 제어와 절연 부담이 동시에 커져 기술적 복잡성이 더욱 높아진다. 해당 제품을 안정적으로 제작할 수 있는 기업은 전 세계에서 극소수에 그친다.

최근 글로벌 전력 인프라 시장에서는 친환경 변압기 수요가 빠르게 증가하고 있다. 시장조사기관 그랜드 뷰 리서치에 따르면 글로벌 친환경 변압기 시장 규모는 2024년 약 12억 2000만 달러에서 2030년 약 18억 1000만 달러로 성장할 전망이다. 이 기간 연평균 성장률은 6.9%에 달할 것으로 예상된다.

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HD현대일렉트릭 관계자는 "고전압·대용량 친환경 절연유 적용 변압기는 절연·냉각 성능과 신뢰성이 모두 필요한 기술 집약적 제품"이라며 "앞으로도 지속적인 연구개발을 바탕으로 친환경 전력기기 시장 확대에 적극 나설 것"이라고 말했다.

권현지 기자 hjk@asiae.co.kr



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