코스피, 5400선 회복

코스닥은 상승 출발 후 보합권 밀려

도널드 트럼프 미국 대통령이 당초 예고한 이란과의 협상 시한을 하루 늦춘 가운데, 코스피 지수가 6일 장 초반 상승세다.

이날 오전 9시30분 기준 코스피지수는 전 거래일 대비 60.02포인트(1.12%) 오른 5437.32에 거래되고 있다. 코스피는 46.05포인트(0.86%) 오른 5423.35로 출발했다. 기관이 3612억원어치를 순매수하며 상승장을 이끌고 있다. 반면 외국인은 1286억원어치, 개인은 2599억원어치를 각각 팔아치웠다.

업종별로는 일반서비스(2.39%), 전기·전자(2.08%), 유통(1.46%), 제조(1.43%), 화학(1.20%), 종이·목재(1.09%) 등이 강세다. 반면 IT서비스(-0.83%), 전기·가스(-0.73%), 섬유·의류(-0.42%)는 약세다.

시가총액 상위 종목 중에선 삼성전자우 삼성전자우 close 증권정보 005935 KOSPI 현재가 129,000 전일대비 4,600 등락률 +3.70% 거래량 2,051,489 전일가 124,400 2026.04.06 13:28 기준 관련기사 외국인·기관 '사자' 코스피, 2%대 상승 마감 코스피·코스닥 동반 상승세…SK하이닉스·삼성전자 강세 수익 제대로 키우려면 투자금 규모부터 키워야...연 5%대 금리로 4배까지 전 종목 시세 보기 (3.22%), 삼성물산 삼성물산 close 증권정보 028260 KOSPI 현재가 268,500 전일대비 5,500 등락률 +2.09% 거래량 269,587 전일가 263,000 2026.04.06 13:28 기준 관련기사 에버랜드, 새로운 '사파리월드' 1일 오픈…동물복지·몰입감 강화 [특징주]종전 기대감에 건설주 급등...대우건설 17%↑ "공공으론 6만가구뿐…민간 90% 멈추면 서울 주택난 못 푼다"[부동산AtoZ] 전 종목 시세 보기 (3.04%), 삼성전자 삼성전자 close 증권정보 005930 KOSPI 현재가 192,300 전일대비 6,100 등락률 +3.28% 거래량 16,300,851 전일가 186,200 2026.04.06 13:28 기준 관련기사 [특징주]'1분기 실적 발표 기대감' 삼성전자 3%대↑ 2차전지 업종 바닥 인식? 2분기 방향성은 어떨까 [굿모닝 증시]"이란戰 중대기로…협상 결과 확인 후 대응 적절" 전 종목 시세 보기 (2.52%), LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 close 증권정보 373220 KOSPI 현재가 412,500 전일대비 14,000 등락률 +3.51% 거래량 316,465 전일가 398,500 2026.04.06 13:28 기준 관련기사 이번에도 '개미'들만 죽쒔다…이란 전쟁이 가른 성적표, 외국인은 '선방' 외국인·기관 '사자' 코스피, 2%대 상승 마감 구광모 LG 대표, 美·브라질 현장 경영… '에너지'·'글로벌 사우스' 공략 전 종목 시세 보기 (2.51%), 삼성SDI 삼성SDI close 증권정보 006400 KOSPI 현재가 453,500 전일대비 15,000 등락률 +3.42% 거래량 1,000,829 전일가 438,500 2026.04.06 13:28 기준 관련기사 외국인·기관 '사자' 코스피, 2%대 상승 마감 위기는 기회가 될 수도? 최대 4배 주식자금을 연 5%대 금리로 코스피·코스닥 동반 상승세…SK하이닉스·삼성전자 강세 전 종목 시세 보기 (1.94%), 삼성생명 삼성생명 close 증권정보 032830 KOSPI 현재가 226,000 전일대비 5,000 등락률 +2.26% 거래량 112,678 전일가 221,000 2026.04.06 13:28 기준 관련기사 이번에도 '개미'들만 죽쒔다…이란 전쟁이 가른 성적표, 외국인은 '선방' 외국인·기관 '사자' 코스피, 2%대 상승 마감 코스피·코스닥 동반 상승세…SK하이닉스·삼성전자 강세 전 종목 시세 보기 (1.13%), 신한지주 신한지주 close 증권정보 055550 KOSPI 현재가 93,500 전일대비 1,700 등락률 +1.85% 거래량 459,189 전일가 91,800 2026.04.06 13:28 기준 관련기사 코스피·코스닥 동반 상승세…SK하이닉스·삼성전자 강세 [클릭 e종목]신한지주, 증권 자회사 이익 회복 가속화…목표가↑" 美-이란 휴전 기대감에 코스피·코스닥 장 초반 상승세 전 종목 시세 보기 (1.09%), SK하이닉스 SK하이닉스 close 증권정보 000660 KOSPI 현재가 877,000 전일대비 1,000 등락률 +0.11% 거래량 2,317,148 전일가 876,000 2026.04.06 13:28 기준 관련기사 2차전지 업종 바닥 인식? 2분기 방향성은 어떨까 이번에도 '개미'들만 죽쒔다…이란 전쟁이 가른 성적표, 외국인은 '선방' 외국인·기관 '사자' 코스피, 2%대 상승 마감 전 종목 시세 보기 (0.91%) 등이 상승했다. 반면 한화오션 한화오션 close 증권정보 042660 KOSPI 현재가 122,250 전일대비 5,750 등락률 -4.49% 거래량 665,207 전일가 128,000 2026.04.06 13:28 기준 관련기사 외국인·기관 '사자' 코스피, 2%대 상승 마감 변동성 속 저가매수 기회 찾았다면? 연 5%대 금리로 투자금을 4배까지 위기에서 찾는 저점매수 기회? 연 5%대 금리로 투자금을 최대 4배까지 전 종목 시세 보기 (-1.41%), 미래에셋증권 미래에셋증권 close 증권정보 006800 KOSPI 현재가 63,000 전일대비 100 등락률 -0.16% 거래량 1,314,762 전일가 63,100 2026.04.06 13:28 기준 관련기사 이번에도 '개미'들만 죽쒔다…이란 전쟁이 가른 성적표, 외국인은 '선방' "트럼프 연설, 협상 유도용"…게임이론으로 본 중동전쟁 향방[주末머니] 외국인·기관 '사자' 코스피, 2%대 상승 마감 전 종목 시세 보기 (-1.11%), 한화에어로스페이스 한화에어로스페이스 close 증권정보 012450 KOSPI 현재가 1,440,000 전일대비 9,000 등락률 -0.62% 거래량 88,535 전일가 1,449,000 2026.04.06 13:28 기준 관련기사 연 5%대 부담 없는 금리로 투자금을 4배까지? 신용미수대환도 당일 OK 이번에도 '개미'들만 죽쒔다…이란 전쟁이 가른 성적표, 외국인은 '선방' 외국인·기관 '사자' 코스피, 2%대 상승 마감 전 종목 시세 보기 (-0.76%)는 하락세다.

같은 시각 코스닥지수는 전 거래일 대비 0.89포인트(0.08%) 오른 1064.64를 기록하며 보합권이다. 코스닥은 4.58포인트(0.43%) 오른 1068.33으로 출발한 뒤 상승 폭을 일부 반납했다. 외국인이 149억원어치, 기관이 331억원어치를 각각 순매도했다. 개인은 523억원어치를 순매수하고 있다.

6일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에서 직원이 증시와 환율 등을 모니터하고 있다. 조용준 기자 AD 원본보기 아이콘

코스닥 시가총액 상위 종목 중에선 삼천당제약 삼천당제약 close 증권정보 000250 KOSDAQ 현재가 642,000 전일대비 6,000 등락률 -0.93% 거래량 300,209 전일가 648,000 2026.04.06 13:28 기준 관련기사 전인석 삼천당제약 대표, 2500억 규모 지분매각 계획 철회 60만원대로 추락하더니 또 오르네…삼천당제약 "대표이사 지분매각 철회" 상승세[특징주] 2차전지 업종 바닥 인식? 2분기 방향성은 어떨까 전 종목 시세 보기 (4.01%), 에코프로 에코프로 close 증권정보 086520 KOSDAQ 현재가 143,600 전일대비 2,100 등락률 +1.48% 거래량 814,600 전일가 141,500 2026.04.06 13:28 기준 관련기사 코스피·코스닥 동반 상승세…SK하이닉스·삼성전자 강세 ‘트럼프 후폭풍’ 코스피 4.47% 내린 5200선…코스닥도 급락 [속보]트럼프 ‘이란 타격 지속’ 발언에…코스닥·코스피 2%대 하락 전 종목 시세 보기 (2.90%), 에코프로비엠 에코프로비엠 close 증권정보 247540 KOSDAQ 현재가 200,000 전일대비 7,400 등락률 +3.84% 거래량 471,310 전일가 192,600 2026.04.06 13:28 기준 관련기사 외국인·기관 '사자' 코스피, 2%대 상승 마감 연 5%대 금리로 투자금을 4배까지? 신용미수대환도 당일 OK ‘트럼프 후폭풍’ 코스피 4.47% 내린 5200선…코스닥도 급락 전 종목 시세 보기 (2.60%), ISC ISC close 증권정보 095340 KOSDAQ 현재가 243,000 전일대비 6,000 등락률 +2.53% 거래량 77,310 전일가 237,000 2026.04.06 13:28 기준 관련기사 코스피·코스닥 동반 상승세…SK하이닉스·삼성전자 강세 코스피·코스닥 상승 마감…장 초반 상승폭 축소 美-이란 휴전 기대감에 코스피·코스닥 장 초반 상승세 전 종목 시세 보기 (2.32%), 레인보우로보틱스 레인보우로보틱스 close 증권정보 277810 KOSDAQ 현재가 544,000 전일대비 4,000 등락률 +0.74% 거래량 50,642 전일가 540,000 2026.04.06 13:28 기준 관련기사 코스피·코스닥 동반 상승세…SK하이닉스·삼성전자 강세 ‘트럼프 후폭풍’ 코스피 4.47% 내린 5200선…코스닥도 급락 코스피, 1.33% 올라 5500선 회복…코스닥도 상승 전 종목 시세 보기 (2.04%), 원익IPS 원익IPS close 증권정보 240810 KOSDAQ 현재가 113,200 전일대비 300 등락률 -0.26% 거래량 189,738 전일가 113,500 2026.04.06 13:28 기준 관련기사 외국인·기관 '사자' 코스피, 2%대 상승 마감 코스피·코스닥 동반 상승세…SK하이닉스·삼성전자 강세 중동 전쟁 확전 우려에 국내 증시 하락 마감…코스피 5200선 전 종목 시세 보기 (1.06%) 등이 상승했다. 반면 케어젠 케어젠 close 증권정보 214370 KOSDAQ 현재가 89,800 전일대비 17,700 등락률 -16.47% 거래량 245,945 전일가 107,500 2026.04.06 13:28 기준 관련기사 외국인·기관 '사자' 코스피, 2%대 상승 마감 코스피·코스닥 상승 마감…장 초반 상승폭 축소 韓증시 급락 출발…코스피, 장초반 매도사이드카 발동 전 종목 시세 보기 (-7.07%), 보로노이 보로노이 close 증권정보 310210 KOSDAQ 현재가 267,000 전일대비 12,000 등락률 -4.30% 거래량 65,294 전일가 279,000 2026.04.06 13:28 기준 관련기사 외국인·기관 '사자' 코스피, 2%대 상승 마감 중동 전쟁 확전 우려에 국내 증시 하락 마감…코스피 5200선 韓증시 급락 출발…코스피, 장초반 매도사이드카 발동 전 종목 시세 보기 (-3.58%), 펄어비스 펄어비스 close 증권정보 263750 KOSDAQ 현재가 60,800 전일대비 2,400 등락률 -3.80% 거래량 983,403 전일가 63,200 2026.04.06 13:28 기준 관련기사 외국인·기관 '사자' 코스피, 2%대 상승 마감 코스피·코스닥 동반 상승세…SK하이닉스·삼성전자 강세 코스닥 주도주 변화…변동성 장세 속 제약·바이오 부각 전 종목 시세 보기 (-2.53%), 리노공업 리노공업 close 증권정보 058470 KOSDAQ 현재가 107,000 전일대비 3,400 등락률 -3.08% 거래량 432,642 전일가 110,400 2026.04.06 13:28 기준 관련기사 [클릭 e종목]"리노공업, 조정을 매수 기회 삼아야…목표가 상향" 외국인·기관 '사자' 코스피, 2%대 상승 마감 코스피·코스닥 동반 상승세…SK하이닉스·삼성전자 강세 전 종목 시세 보기 (-1.99%), 리가켐바이오 리가켐바이오 close 증권정보 141080 KOSDAQ 현재가 167,100 전일대비 7,900 등락률 -4.51% 거래량 311,670 전일가 175,000 2026.04.06 13:28 기준 관련기사 외국인·기관 '사자' 코스피, 2%대 상승 마감 코스피·코스닥 동반 상승세…SK하이닉스·삼성전자 강세 양시장 '사이드카' 역대급 반등…코스피 5478 마감 전 종목 시세 보기 (-1.83%), 우리기술 우리기술 close 증권정보 032820 KOSDAQ 현재가 20,650 전일대비 950 등락률 -4.40% 거래량 8,924,365 전일가 21,600 2026.04.06 13:28 기준 관련기사 외국인·기관 '사자' 코스피, 2%대 상승 마감 변동성을 저가매수 기회로? 스탁론 투자자들 바구니 엿봤더니 위기는 기회가 될 수도? 최대 4배 주식자금을 연 5%대 금리로 전 종목 시세 보기 (-0.93%) 등은 약세다.

앞서 5일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 트럼프 대통령은 이란과의 협상 기한을 당초 예고했던 6일에서 7일로 하루 유예하고, 호르무즈 해협을 개방하지 않으면 이란의 인프라 시설을 전방위로 공격하겠다고 밝혔다. 그간 트럼프 행정부는 이란에 대해 최후통첩과 공격유예 선언을 반복해 왔다.

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이날 한지영 키움증권 연구원은 이번 주 국내 주식시장 투자 전략에 대해 "트럼프가 이란 발전소 공격을 유예하며 밝힌 디데이(D-DAY)를 기점으로 종전·휴전 합의 여부가 전쟁 피로감 완화의 촉매가 될 것"이라며 "월요일부터 주식 매도 후 현금 비중 확대로 대응하기보다는 관망으로 대응하면서 디데이 결과를 확인하고 난 후 전략 수정 작업을 하는 것이 적절하다"고 말했다.

김대현 기자 kdh@asiae.co.kr



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