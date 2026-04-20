전쟁 끝나면 진짜 시작? 반도체·자동차로 이동하는 시선

종전 기대를 반영해 시장 자금이 '전쟁 수혜주'에서 '전쟁 이후 수혜주'로 이동하고 있다는 분석이다. 그 중심에는 반도체가 있다. AI와 데이터센터 투자라는 구조적 성장 동력이 유지되는 가운데, 메모리 재고가 역사적 저점 수준까지 낮아지며 가격 상승과 실적 상향 기대가 동시에 작용하고 있다. 이에 따라 투자심리 회복 시 가장 빠르게 자금이 유입되는 핵심 주도주로 다시 부각되는 흐름이다.

자동차·소비·항공 등 경기 민감 업종도 종전 기대 수혜가 예상된다. 유가 안정과 물류 정상화, 소비 회복 기대가 반영되면서 실적 개선 여지가 커지고 있기 때문이다. 반면 방산·에너지 업종은 전쟁 프리미엄이 일부 해소되며 단기 탄력은 둔화될 수 있지만, 글로벌 군비 확장과 공급 변수 등 구조적 요인은 여전히 유효하다는 평가다. 전체적으로 시장의 초점은 다시 실적과 성장으로 이동하고 있다.

[업계 1위 하이스탁론 바로가기 : https://www.hisl.co.kr

한편, 스탁론에 대한 관심이 날로 높아지고 있다. 모처럼 잡은 투자기회를 놓치지 않으려는 투자자들이 주식매입을 위해 더 많은 자금을 활용할 수 있는 스탁론으로 눈길을 돌리고 있기 때문이다.

여기에 미수/신용 이용 중 주가급락으로 반대매매 위기를 맞이하더라도 추가 담보나 종목 매도 없이 간단히 갈아탄 후 반등 시점을 기다릴 수 있다는 것도 스탁론의 장점 중 하나다.

◆ 하이스탁론, 연 5%대 업계 최저금리로 추가 투자금은 물론 신용미수 대환까지!

'하이스탁론'에서 투자자들 누구나 부담 없이 스탁론을 경험할 수 있도록 연 5%대 업계 최저금리로 이용 가능한 증권 연계신용 상품을 출시했다. 주식매입은 물론 증권사 미수/신용 대환 모두 가능하며 신용등급 차등 없이 자기 자본 포함 최대 4배까지 활용할 수 있다.

이와 함께 DSR 한도 때문에 기존 스탁론 이용이 어려웠던 투자자들을 위한 DSR 무관 상품도 취급 중이다. 그리고 대체거래소(NXT)를 이용 중인 투자자들도 활용이 가능하다.

하이스탁론의 다양한 맞춤 상품에 대해 알고 싶은 투자자들은 고객상담센터(☎1566-5113)로 연락하면 대출 여부와 상관없이 24시간 언제든 전문상담원과 편리한 상담이 가능하다.

○ 연 5%대 업계 최저금리 상품 출시

○ DSR 무관 상품 취급 중

○ ETF 거래 가능

○ 22년 연속 시장 점유율 1위, 17년 연속 대한민국퍼스트브랜드 대상

○ 증권사 미수/신용 실시간 상환

○ 대체거래소(NXT) 거래 가능

○ 믿을 수 있는 상담품질보증제

* 하이스탁론 상담센터 : 1566-5113

바로가기 : https://www.hisl.co.kr

삼성전자 삼성전자 close 증권정보 005930 KOSPI 현재가 217,250 전일대비 1,250 등락률 +0.58% 거래량 5,731,475 전일가 216,000 2026.04.20 10:22 기준 관련기사 삼성전자, 'EHS 히트펌프 보일러' 국내 본격 출시 코스피 장 초반 오름세 속 6200선 등락…코스닥도 상승 전환 삼전·하닉 또 '폭락'은 아니겠지…구글 터보퀀트, ICLR 검증 앞두고 촉각[AI세계속으로] 전 종목 시세 보기 , SK하이닉스 SK하이닉스 close 증권정보 000660 KOSPI 현재가 1,163,000 전일대비 35,000 등락률 +3.10% 거래량 1,215,269 전일가 1,128,000 2026.04.20 10:22 기준 관련기사 SK하이닉스, 엔비디아 베라 루빈 맞춤형 '소캠2' 본격 양산 돌입 코스피 장 초반 오름세 속 6200선 등락…코스닥도 상승 전환 삼전·하닉 또 '폭락'은 아니겠지…구글 터보퀀트, ICLR 검증 앞두고 촉각[AI세계속으로] 전 종목 시세 보기 , 두산에너빌리티 두산에너빌리티 close 증권정보 034020 KOSPI 현재가 113,900 전일대비 5,400 등락률 +4.98% 거래량 3,446,054 전일가 108,500 2026.04.20 10:22 기준 관련기사 코스피 장 초반 오름세 속 6200선 등락…코스닥도 상승 전환 실적 장세 본격화…반도체 다음에 뜰 종목은? 장초반 훈풍 코스피, 6200선 도전 전 종목 시세 보기 , 현대차 현대차 close 증권정보 005380 KOSPI 현재가 534,000 전일대비 4,000 등락률 -0.74% 거래량 397,526 전일가 538,000 2026.04.20 10:22 기준 관련기사 코스피 장 초반 오름세 속 6200선 등락…코스닥도 상승 전환 현대차, 24일부터 재학생 대상 채용전환형 인턴 모집 [PE는 지금]‘갈팡질팡’ 롯데렌탈은 어디로 전 종목 시세 보기 , 대한광통신 대한광통신 close 증권정보 010170 KOSDAQ 현재가 15,720 전일대비 140 등락률 +0.90% 거래량 9,375,862 전일가 15,580 2026.04.20 10:22 기준 관련기사 실적 장세 본격화…반도체 다음은 증권·에너지 기회 포착했다면 제대로 담아야...부족한 주식자금 마련은 연 5%대 금리로 연 5%대 금리로 투자금을 4배까지? 신용미수대환도 당일 OK 전 종목 시세 보기

AD

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>