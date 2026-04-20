최정훈 이도 부회장, 4년 연속 골프Inc 파워 피플 톱 10
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영향력 있는 아시아 골프 인물 평가
골프장 전문 운영 확대, 주니어 육성
부친 최등규 회장도 톱 10 동반 선정
최정훈 이도 부회장이 아시아 골프 파워 피플에 4년 연속 선정됐다.
이도는 20일 최 부회장이 미국 골프전문지 골프Inc가 선정한 영향력 있는 아시아 골프 인물 톱 10에 4년 연속 이름을 올렸다고 밝혔다. 이도는 춘천 클럽디 더플레이어스(27홀)를 포함해 클럽디 보은(18홀), 클럽디 거창(27홀) 골프장을 운영하고 있다.
최정훈 이도 부회장
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최 부회장은 골프장 전문 운영 확대, 주니어 육성 프로그램 '클럽디 꿈나무' 추진, 메이저 아마추어 대회인 '클럽디 아마추어 에코 챔피언십' 개최하고 있다. 이를 통해 골프 저변 확대와 차세대 인재 육성에 기여하고 있다.
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최 부회장의 부친인 최등규 회장도 아시아 골프 인물 톱 10에 함께 뽑혔다. 최 회장은 글로벌 한류 콘서트 '서원밸리 자선 그린콘서트' 개최와 메이저 아마추어 대회 운영 등 한국 골프 산업의 위상을 높인 공로를 인정 받았다.
노우래 기자 golfman@asiae.co.kr
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