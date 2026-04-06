삼성전자, 1분기 호실적 기대감에 3%대↑

에코프로비엠, 코스닥 시총 1위 재차 탈환

미국과 이란 간 전쟁 불확실성이 지속된 가운데, 코스피 지수가 6일 상승 마감했다. 코스피는 삼성전자를 필두로 올랐고, 코스닥은 바이오주 부진에 하락 마감했다.

이날 코스피지수는 전 거래일 대비 73.03포인트(1.36%) 오른 5450.33에 마감했다. 지수는 장 초반 46.05포인트(0.86%) 오른 5423.35로 출발한 뒤 상승 폭을 키웠다. 개인이 1조500억원어치, 외국인이 1563억원어치를 각각 팔아치웠지만, 기관이 8371억원어치를 사들이며 상승장을 이끌었다.

외국인, 코스피 순매도세로 전환

6일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 전광판에 코스피 등이 표시돼 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

업종별로는 전기·전자(2.57%), 화학(2.14%), 일반서비스(1.83%), 종이·목재(1.70%), 제조(1.63%), 보험(1.31%), 금융(0.83%) 등이 강세였다. 반면 기계·장비(-1.09%), 금속(-0.89%), 의료정밀기기(-0.86%)는 약세로 마감했다.

시가총액 상위 종목 중에선 삼성전자우 삼성전자우 close 증권정보 005935 KOSPI 현재가 128,900 전일대비 4,500 등락률 +3.62% 거래량 2,413,535 전일가 124,400 2026.04.06 15:30 기준 관련기사 기관 '사자'에 코스피 상승 출발…중동 지정학 리스크 주시 외국인·기관 '사자' 코스피, 2%대 상승 마감 코스피·코스닥 동반 상승세…SK하이닉스·삼성전자 강세 전 종목 시세 보기 (3.78%), 삼성전자 삼성전자 close 증권정보 005930 KOSPI 현재가 193,200 전일대비 7,000 등락률 +3.76% 거래량 19,442,563 전일가 186,200 2026.04.06 15:30 기준 관련기사 [특징주]'1분기 실적 발표 기대감' 삼성전자 3%대↑ 기관 '사자'에 코스피 상승 출발…중동 지정학 리스크 주시 2차전지 업종 바닥 인식? 2분기 방향성은 어떨까 전 종목 시세 보기 (3.71%), LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 close 증권정보 373220 KOSPI 현재가 412,500 전일대비 14,000 등락률 +3.51% 거래량 376,860 전일가 398,500 2026.04.06 15:30 기준 관련기사 기관 '사자'에 코스피 상승 출발…중동 지정학 리스크 주시 이번에도 '개미'들만 죽쒔다…이란 전쟁이 가른 성적표, 외국인은 '선방' 외국인·기관 '사자' 코스피, 2%대 상승 마감 전 종목 시세 보기 (3.51%), 삼성SDI 삼성SDI close 증권정보 006400 KOSPI 현재가 453,500 전일대비 15,000 등락률 +3.42% 거래량 1,103,816 전일가 438,500 2026.04.06 15:30 기준 관련기사 기관 '사자'에 코스피 상승 출발…중동 지정학 리스크 주시 외국인·기관 '사자' 코스피, 2%대 상승 마감 위기는 기회가 될 수도? 최대 4배 주식자금을 연 5%대 금리로 전 종목 시세 보기 (3.42%), 삼성물산 삼성물산 close 증권정보 028260 KOSPI 현재가 268,500 전일대비 5,500 등락률 +2.09% 거래량 344,933 전일가 263,000 2026.04.06 15:30 기준 관련기사 기관 '사자'에 코스피 상승 출발…중동 지정학 리스크 주시 에버랜드, 새로운 '사파리월드' 1일 오픈…동물복지·몰입감 강화 [특징주]종전 기대감에 건설주 급등...대우건설 17%↑ 전 종목 시세 보기 (2.47%), 삼성생명 삼성생명 close 증권정보 032830 KOSPI 현재가 225,000 전일대비 4,000 등락률 +1.81% 거래량 144,397 전일가 221,000 2026.04.06 15:30 기준 관련기사 기관 '사자'에 코스피 상승 출발…중동 지정학 리스크 주시 이번에도 '개미'들만 죽쒔다…이란 전쟁이 가른 성적표, 외국인은 '선방' 외국인·기관 '사자' 코스피, 2%대 상승 마감 전 종목 시세 보기 (2.26%), KB금융 KB금융 close 증권정보 105560 KOSPI 현재가 148,500 전일대비 3,000 등락률 +2.06% 거래량 513,673 전일가 145,500 2026.04.06 15:30 기준 관련기사 코스피 장초반 5%대 급등…5300 돌파 중동 전쟁 확전 우려에 국내 증시 하락 마감…코스피 5200선 KB금융, MSCI ESG평가 '5회 연속' 최상위 'AAA' 등급 획득 전 종목 시세 보기 (1.65%), 신한지주 신한지주 close 증권정보 055550 KOSPI 현재가 93,200 전일대비 1,400 등락률 +1.53% 거래량 587,258 전일가 91,800 2026.04.06 15:30 기준 관련기사 기관 '사자'에 코스피 상승 출발…중동 지정학 리스크 주시 코스피·코스닥 동반 상승세…SK하이닉스·삼성전자 강세 [클릭 e종목]신한지주, 증권 자회사 이익 회복 가속화…목표가↑" 전 종목 시세 보기 (1.20%), SK하이닉스 SK하이닉스 close 증권정보 000660 KOSPI 현재가 882,000 전일대비 6,000 등락률 +0.68% 거래량 2,840,557 전일가 876,000 2026.04.06 15:30 기준 관련기사 기관 '사자'에 코스피 상승 출발…중동 지정학 리스크 주시 2차전지 업종 바닥 인식? 2분기 방향성은 어떨까 이번에도 '개미'들만 죽쒔다…이란 전쟁이 가른 성적표, 외국인은 '선방' 전 종목 시세 보기 (1.14%) 등이 상승했다. 반면 한화오션 한화오션 close 증권정보 042660 KOSPI 현재가 122,400 전일대비 5,600 등락률 -4.38% 거래량 896,088 전일가 128,000 2026.04.06 15:30 기준 관련기사 기관 '사자'에 코스피 상승 출발…중동 지정학 리스크 주시 외국인·기관 '사자' 코스피, 2%대 상승 마감 변동성 속 저가매수 기회 찾았다면? 연 5%대 금리로 투자금을 4배까지 전 종목 시세 보기 (-4.69%), HD현대중공업 HD현대중공업 close 증권정보 329180 KOSPI 현재가 472,500 전일대비 7,000 등락률 -1.46% 거래량 225,830 전일가 479,500 2026.04.06 15:30 기준 관련기사 외국인·기관 '사자' 코스피, 2%대 상승 마감 코스피·코스닥 동반 상승세…SK하이닉스·삼성전자 강세 25개국 주한 무관단, HD현대중공업 함정사업본부 방문 전 종목 시세 보기 (-1.77%), 두산에너빌리티 두산에너빌리티 close 증권정보 034020 KOSPI 현재가 95,900 전일대비 700 등락률 -0.72% 거래량 1,954,704 전일가 96,600 2026.04.06 15:30 기준 관련기사 이번에도 '개미'들만 죽쒔다…이란 전쟁이 가른 성적표, 외국인은 '선방' 외국인·기관 '사자' 코스피, 2%대 상승 마감 코스피·코스닥 동반 상승세…SK하이닉스·삼성전자 강세 전 종목 시세 보기 (-0.93%)는 하락했다.

임정은 KB증권 연구원은 "코스피는 외국인이 다시 순매도로 돌아섰으며, 기관은 2거래일 연속 순매수 기록했다"며 "7일 오전 삼성전자 1분기 잠정실적 발표가 예정된 가운데, 1분기를 기점으로 영업이익 증가 가속 구간에 진입하며 컨센서스(시장 평균 전망치)를 상회하는 실적 흐름을 이어갈 것"이라고 말했다.

코스닥, 바이오 부진에 하락 마감

코스닥지수는 전 거래일 대비 16.38포인트(1.54%) 내린 1047.37에 거래를 마쳤다. 코스닥은 4.58포인트(0.43%) 오른 1068.33으로 출발했지만, 장중 약세로 전환했다. 기관이 3710억원어치, 외국인이 659억원어치를 각각 순매도했고, 개인은 4266억원어치를 홀로 사들였다.

코스닥 시가총액 상위 종목 중에선 에코프로비엠 에코프로비엠 close 증권정보 247540 KOSDAQ 현재가 201,000 전일대비 8,400 등락률 +4.36% 거래량 564,400 전일가 192,600 2026.04.06 15:30 기준 관련기사 기관 '사자'에 코스피 상승 출발…중동 지정학 리스크 주시 외국인·기관 '사자' 코스피, 2%대 상승 마감 연 5%대 금리로 투자금을 4배까지? 신용미수대환도 당일 OK 전 종목 시세 보기 (3.79%), ISC ISC close 증권정보 095340 KOSDAQ 현재가 240,000 전일대비 3,000 등락률 +1.27% 거래량 113,432 전일가 237,000 2026.04.06 15:30 기준 관련기사 기관 '사자'에 코스피 상승 출발…중동 지정학 리스크 주시 코스피·코스닥 동반 상승세…SK하이닉스·삼성전자 강세 코스피·코스닥 상승 마감…장 초반 상승폭 축소 전 종목 시세 보기 (1.27%), 에코프로 에코프로 close 증권정보 086520 KOSDAQ 현재가 143,500 전일대비 2,000 등락률 +1.41% 거래량 925,842 전일가 141,500 2026.04.06 15:30 기준 관련기사 기관 '사자'에 코스피 상승 출발…중동 지정학 리스크 주시 코스피·코스닥 동반 상승세…SK하이닉스·삼성전자 강세 ‘트럼프 후폭풍’ 코스피 4.47% 내린 5200선…코스닥도 급락 전 종목 시세 보기 (1.06%)가 상승했다. 반면 케어젠 케어젠 close 증권정보 214370 KOSDAQ 현재가 88,800 전일대비 18,700 등락률 -17.40% 거래량 309,127 전일가 107,500 2026.04.06 15:30 기준 관련기사 기관 '사자'에 코스피 상승 출발…중동 지정학 리스크 주시 외국인·기관 '사자' 코스피, 2%대 상승 마감 코스피·코스닥 상승 마감…장 초반 상승폭 축소 전 종목 시세 보기 (-17.40%), 리가켐바이오 리가켐바이오 close 증권정보 141080 KOSDAQ 현재가 166,800 전일대비 8,200 등락률 -4.69% 거래량 395,911 전일가 175,000 2026.04.06 15:30 기준 관련기사 기관 '사자'에 코스피 상승 출발…중동 지정학 리스크 주시 외국인·기관 '사자' 코스피, 2%대 상승 마감 코스피·코스닥 동반 상승세…SK하이닉스·삼성전자 강세 전 종목 시세 보기 (-5.03%), 펄어비스 펄어비스 close 증권정보 263750 KOSDAQ 현재가 60,300 전일대비 2,900 등락률 -4.59% 거래량 1,193,472 전일가 63,200 2026.04.06 15:30 기준 관련기사 기관 '사자'에 코스피 상승 출발…중동 지정학 리스크 주시 외국인·기관 '사자' 코스피, 2%대 상승 마감 코스피·코스닥 동반 상승세…SK하이닉스·삼성전자 강세 전 종목 시세 보기 (-4.75%), 삼천당제약 삼천당제약 close 증권정보 000250 KOSDAQ 현재가 600,000 전일대비 48,000 등락률 -7.41% 거래량 458,317 전일가 648,000 2026.04.06 15:30 기준 관련기사 기관 '사자'에 코스피 상승 출발…중동 지정학 리스크 주시 전인석 삼천당제약 대표, 2500억 규모 지분매각 계획 철회 60만원대로 추락하더니 또 오르네…삼천당제약 "대표이사 지분매각 철회" 상승세[특징주] 전 종목 시세 보기 (-4.63%), 우리기술 우리기술 close 증권정보 032820 KOSDAQ 현재가 20,650 전일대비 950 등락률 -4.40% 거래량 9,794,728 전일가 21,600 2026.04.06 15:30 기준 관련기사 기관 '사자'에 코스피 상승 출발…중동 지정학 리스크 주시 외국인·기관 '사자' 코스피, 2%대 상승 마감 변동성을 저가매수 기회로? 스탁론 투자자들 바구니 엿봤더니 전 종목 시세 보기 (-4.63%), 리노공업 리노공업 close 증권정보 058470 KOSDAQ 현재가 105,800 전일대비 4,600 등락률 -4.17% 거래량 534,326 전일가 110,400 2026.04.06 15:30 기준 관련기사 기관 '사자'에 코스피 상승 출발…중동 지정학 리스크 주시 [클릭 e종목]"리노공업, 조정을 매수 기회 삼아야…목표가 상향" 외국인·기관 '사자' 코스피, 2%대 상승 마감 전 종목 시세 보기 (-4.44%), 보로노이 보로노이 close 증권정보 310210 KOSDAQ 현재가 267,500 전일대비 11,500 등락률 -4.12% 거래량 94,566 전일가 279,000 2026.04.06 15:30 기준 관련기사 기관 '사자'에 코스피 상승 출발…중동 지정학 리스크 주시 외국인·기관 '사자' 코스피, 2%대 상승 마감 중동 전쟁 확전 우려에 국내 증시 하락 마감…코스피 5200선 전 종목 시세 보기 (-2.51%), 로보티즈 로보티즈 close 증권정보 108490 KOSDAQ 현재가 240,500 전일대비 5,500 등락률 -2.24% 거래량 112,493 전일가 246,000 2026.04.06 15:30 기준 관련기사 외국인·기관 '사자' 코스피, 2%대 상승 마감 韓증시, 불안한 반등…한때 코스피·코스닥 하락 전환 트럼프·중동 쇼크에…코스피, 6.49%↓ 급락마감 전 종목 시세 보기 (-1.83%), 에이비엘바이오 에이비엘바이오 close 증권정보 298380 KOSDAQ 현재가 154,300 전일대비 2,500 등락률 -1.59% 거래량 425,732 전일가 156,800 2026.04.06 15:30 기준 관련기사 외국인·기관 '사자' 코스피, 2%대 상승 마감 양시장 '사이드카' 역대급 반등…코스피 5478 마감 외국인·기관 양매수…코스피 5400 돌파 전 종목 시세 보기 (-1.53%), 코오롱티슈진 코오롱티슈진 close 증권정보 950160 KOSDAQ 현재가 97,600 전일대비 2,600 등락률 -2.59% 거래량 340,079 전일가 100,200 2026.04.06 15:30 기준 관련기사 코스피·코스닥 동반 상승세…SK하이닉스·삼성전자 강세 중동 전쟁 확전 우려에 국내 증시 하락 마감…코스피 5200선 중동전쟁 격화에 코스피 5100선 하락 출발…코스닥도 약세 전 종목 시세 보기 (-1.50%) 등은 약세로 마감했다.

AD

임 연구원은 "바이오 업종 전반이 약세를 보이며 코스닥 하락에 영향을 줬다"며 "에코프로비엠은 코스닥 시총 1위를 재차 탈환했다. 2차전지 업종이 반등 기대 및 고유가 반사 수혜 등으로 강세였다"고 전했다.

김대현 기자 kdh@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>