장 초반 3% 내외 강세…외국인·개인 순매수

15일 코스피와 코스닥 양 시장 모두 강세를 보이며 출발했다.

이날 코스피는 전날 대비 2.91% 오른 6141.60으로 개장했다. 이후에도 상승세를 유지하면서 3% 넘게 오르며 6200선에 도전하는 모습이다.

장 초반 외국인과 개인투자자의 매수세가 지수를 끌어올리고 있다. 외국인은 235억원, 개인은 4492억원을 순매수했다. 반면 기관은 4590억원을 순매도했다.

거의 모든 업종이 강세다. 건설(5.91%), IT서비스(4.35%), 전기·전자(4.19%), 보험(3.65%), 제조(3.51%), 기계·장비(3.50%) 등이 특히 강세였다. 종이·목재(-0.67%), 부동산(-0.25%) 등 두 업종만 하락세를 보였다.

시가총액 상위 10위 종목도 모두 급등했다. SK하이닉스 SK하이닉스 close 증권정보 000660 KOSPI 현재가 1,154,000 전일대비 51,000 등락률 +4.62% 거래량 1,933,447 전일가 1,103,000 2026.04.15 10:48 기준 관련기사 전쟁 협상 과정에서 찾는 비중확대 기회? 투자금 부족으로 고민 중이었다면 [속보]SK하이닉스, 110만원 돌파 전쟁 협상 ‘노이즈’는 매수 기회? 실적 기대주 저점 매수 나서볼까 전 종목 시세 보기 의 상승 폭이 6.0%로 가장 컸다. SK스퀘어 SK스퀘어 close 증권정보 402340 KOSPI 현재가 669,000 전일대비 29,000 등락률 +4.53% 거래량 285,094 전일가 640,000 2026.04.15 10:48 기준 관련기사 [Why&Next]SK텔레콤·리벨리온 협력에 주목하는 이유 코스피 소폭 하락해 5800선 마감…코스닥은 올라 '휴전 지속 기대감' 장 초반 코스피 5800 후반대…코스닥도 상승 전 종목 시세 보기 (5.4%), 현대차 현대차 close 증권정보 005380 KOSPI 현재가 508,000 전일대비 16,500 등락률 +3.36% 거래량 513,605 전일가 491,500 2026.04.15 10:48 기준 관련기사 전쟁 협상 과정에서 찾는 비중확대 기회? 투자금 부족으로 고민 중이었다면 "신발 정리부터 개 산책까지"…'스팟'에 '제미나이' 더했더니 전쟁 협상 ‘노이즈’는 매수 기회? 실적 기대주 저점 매수 나서볼까 전 종목 시세 보기 (5.1%), 두산에너빌리티 두산에너빌리티 close 증권정보 034020 KOSPI 현재가 103,900 전일대비 4,200 등락률 +4.21% 거래량 3,834,302 전일가 99,700 2026.04.15 10:48 기준 관련기사 전쟁 협상 과정에서 찾는 비중확대 기회? 투자금 부족으로 고민 중이었다면 주말 미국·이란 협상 결렬 소식에 코스피·코스닥 하락 2차전지株, 1분기 실적 저점 찍고 반등 국면 진입? 전 종목 시세 보기 (4.4%), 삼성전자 삼성전자 close 증권정보 005930 KOSPI 현재가 214,000 전일대비 7,500 등락률 +3.63% 거래량 9,970,670 전일가 206,500 2026.04.15 10:48 기준 관련기사 "이 드라마 촬영지 어디야?" 질문에 TV가 즉답…삼성전자, 'AI TV' 대중화 선언 전쟁 협상 과정에서 찾는 비중확대 기회? 투자금 부족으로 고민 중이었다면 삼성전자 갤S26 울트라, 미국 컨슈머리포트 1위…3년 연속 전 종목 시세 보기 (4.1%), 기아 기아 close 증권정보 000270 KOSPI 현재가 152,400 전일대비 3,200 등락률 +2.14% 거래량 567,441 전일가 149,200 2026.04.15 10:48 기준 관련기사 HEV·EV 모두 달리는 기아[클릭 e종목] 등장하자 마자 소형 SUV 1위…기아 '디 올 뉴 셀토스' 현대차·기아, 50여 협력사와 첨단 브레이크 기술 교류 전 종목 시세 보기 (3.0%), KB금융 KB금융 close 증권정보 105560 KOSPI 현재가 158,500 전일대비 2,600 등락률 +1.67% 거래량 736,583 전일가 155,900 2026.04.15 10:48 기준 관련기사 KB국민은행 "대출 전반 소비자보호 체계 강화" 금융권 역대 최대 실적에도 '군기 바짝'…근무태만 방지공문·주말회의 대기 독립운동 계승 KB '다시쓰는 대한이살았다' 캠페인, 조회수 1000만회 돌파 전 종목 시세 보기 (2.9%), LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 close 증권정보 373220 KOSPI 현재가 405,500 전일대비 5,500 등락률 +1.38% 거래량 128,375 전일가 400,000 2026.04.15 10:48 기준 관련기사 코스피 소폭 하락해 5800선 마감…코스닥은 올라 '중동 우려 완화' 코스피·코스닥 모두 1%대 상승 마감 '휴전 지속 기대감' 장 초반 코스피 5800 후반대…코스닥도 상승 전 종목 시세 보기 (2.8%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 close 증권정보 207940 KOSPI 현재가 1,584,000 전일대비 48,000 등락률 +3.13% 거래량 25,571 전일가 1,536,000 2026.04.15 10:48 기준 관련기사 코스피, 외국인 매수에 상승 마감…코스닥은 하락 [기자수첩]삼성바이오 노조의 자기파괴적 파업 협상 외국인·기관 '사자' 코스피, 2%대 상승 마감 전 종목 시세 보기 (2.1%), 한화에어로스페이스 한화에어로스페이스 close 증권정보 012450 KOSPI 현재가 1,532,000 전일대비 9,000 등락률 +0.59% 거래량 75,444 전일가 1,523,000 2026.04.15 10:48 기준 관련기사 한화에어로스페이스, K9·천무 및 육해공·우주 미래 사업비전 설명 코스피 소폭 하락해 5800선 마감…코스닥은 올라 같은 종목 샀어도 전혀 다른 수익? 최대 4배 투자금을 연 5%대 금리로 전 종목 시세 보기 (0.2%) 등이 뒤를 이었다.

코스닥도 전날보다 1.67% 상승한 1140.62로 정규장 거래를 시작했다.

코스닥 시장에서도 개인 홀로 2355억원을 순매수했다. 외국인과 기관은 각각 1156억원, 1123억원을 순매도했다.

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역시 대부분 업종이 상승세를 보이고 있다. 비금속(3.28%), 금융(1.84%), 오락·문화(1.43%), IT서비스(1.42%), 건설(1.36%), 제조(1.34%) 등의 순서로 상승 폭이 컸다. 반면 음식료·담배(-0.63%), 출판·매체복제(-0.39%), 종이·목재(-0.38%) 등은 내렸다.

시총 상위 10위 종목 대부분 강세다. 에코프로비엠 에코프로비엠 close 증권정보 247540 KOSDAQ 현재가 204,500 전일대비 6,700 등락률 +3.39% 거래량 191,909 전일가 197,800 2026.04.15 10:48 기준 관련기사 '중동 우려 완화' 코스피·코스닥 모두 1%대 상승 마감 '휴전 지속 기대감' 장 초반 코스피 5800 후반대…코스닥도 상승 '중동 휴전' 호재에 코스피·코스닥 상승 마감 전 종목 시세 보기 (2.6%), 알테오젠 알테오젠 close 증권정보 196170 KOSDAQ 현재가 368,000 전일대비 15,000 등락률 +4.25% 거래량 146,496 전일가 353,000 2026.04.15 10:48 기준 관련기사 코스피 소폭 하락해 5800선 마감…코스닥은 올라 주말 미국·이란 협상 결렬 소식에 코스피·코스닥 하락 '미·이란 휴전' 소식에 코스피 5%↑…매수 사이드카 발동 전 종목 시세 보기 (2.4%), 에코프로 에코프로 close 증권정보 086520 KOSDAQ 현재가 149,700 전일대비 5,500 등락률 +3.81% 거래량 702,959 전일가 144,200 2026.04.15 10:48 기준 관련기사 언제나 기회는 있다...최대 4배 주식자금을 연 5%대 합리적인 금리로 코스피 소폭 하락해 5800선 마감…코스닥은 올라 까다로워진 투자 환경...그래도 기회는 있다? '숨은 진주' 제대로 찾았다면 전 종목 시세 보기 (2.2%), 레인보우로보틱스 레인보우로보틱스 close 증권정보 277810 KOSDAQ 현재가 611,000 전일대비 8,000 등락률 +1.33% 거래량 52,656 전일가 603,000 2026.04.15 10:48 기준 관련기사 '휴전 지속 기대감' 장 초반 코스피 5800 후반대…코스닥도 상승 중동 불확실성에 코스피·코스닥 하락 마감 '중동 휴전' 호재에 코스피·코스닥 상승 마감 전 종목 시세 보기 (1.8%), 에이비엘바이오 에이비엘바이오 close 증권정보 298380 KOSDAQ 현재가 162,600 전일대비 6,700 등락률 +4.30% 거래량 195,170 전일가 155,900 2026.04.15 10:48 기준 관련기사 코스피 소폭 하락해 5800선 마감…코스닥은 올라 '미·이란 휴전' 소식에 코스피 5%↑…매수 사이드카 발동 에이비엘바이오 파트너사 컴퍼스 테라퓨틱스, 담도암 치료제 토베시미그 FDA 희귀의약품 지정 전 종목 시세 보기 (1.0%) 등의 순서로 상승 폭이 컸다. 리가켐바이오 리가켐바이오 close 증권정보 141080 KOSDAQ 현재가 190,100 전일대비 9,100 등락률 +5.03% 거래량 322,976 전일가 181,000 2026.04.15 10:48 기준 관련기사 리가켐바이오, 클라우딘18.2 ADC 'LCB02A' 글로벌 임상 1/2상 IND 제출 '중동 우려 완화' 코스피·코스닥 모두 1%대 상승 마감 중동 불확실성에 코스피·코스닥 하락 마감 전 종목 시세 보기 (-0.1%)만 하락세를 보였다.

코스피가 3% 가까이 오르며 6,130선을 넘어서며 장을 시작한 15일 서울 중구 하나은행 딜링룸 지수 현황판에 지수가 표시되고 있다. 2026.04.15 윤동주 기자 AD 원본보기 아이콘

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr



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