"투자하고 싶어도 자료가 없다" 코스닥 80% 보고서 '0건'…정보 양극화 심화

대형주가 독식한 리서치 시장

‘깜깜이 투자’ 부추기는 환경

IR협의회·AI 보고서 구원투수로

국내 증시의 '정보 양극화'는 갈수록 심화되고 있다. 코스닥 상장사 10곳 중 8곳은 증권사 보고서가 단 한 건도 나오지 않아 '분석 사각지대'에 있는 것으로 나타났다.

19일 에프앤가이드 에프앤가이드 close 증권정보 064850 KOSDAQ 현재가 20,800 전일대비 300 등락률 +1.46% 거래량 110,641 전일가 20,500 2026.03.18 15:30 기준 관련기사 유가 충격에 K자형 증시 더 심해진다 에프앤가이드, 지수 추종 ETF 순자산 45조원 돌파 코스피, 사상 최고치 경신…코스닥 4.7% '껑충' 전 종목 시세 보기 에 따르면 올해 증권사에서 발간된 종목 리포트 수는 지난 16일 기준 코스피 3834건, 코스닥 1178건으로 집계됐다. 종목별로 살펴보면 코스피는 951곳 중 320곳(33.6%), 코스닥은 1818곳 중 351곳(19.3%)이었다. 보고서 발행이 한 건에 그친 경우는 코스피 54곳, 코스닥은 151곳에 달했다. 정부가 코스닥 활성화 정책에 나섰지만 사실상 투자 판단에 참고할 만한 자료가 없는 셈이다.

증권사 보고서 발간은 코스피 우량주에 쏠려 있었다. 상위 1~10위는 삼성전자 삼성전자 close 증권정보 005930 KOSPI 현재가 208,500 전일대비 14,600 등락률 +7.53% 거래량 25,148,481 전일가 193,900 2026.03.18 15:30 기준 관련기사 삼성전자·SK하이닉스 나란히 급등하더니…사상 첫 코스피 시총 비중 40% 돌파 또 사이드카…급등한 코스피, 5900 돌파(종합) 타이밍 잡기 어려운 장세…투자금 활용 전략이 중요해졌다 전 종목 시세 보기 (85건), 현대차 현대차 close 증권정보 005380 KOSPI 현재가 545,000 전일대비 23,000 등락률 +4.41% 거래량 930,616 전일가 522,000 2026.03.18 15:30 기준 관련기사 또 사이드카…급등한 코스피, 5900 돌파(종합) 타이밍 잡기 어려운 장세…투자금 활용 전략이 중요해졌다 코스피 밸류 매력 부각…변동성 확대는 비중 늘릴 기회? 전 종목 시세 보기 (72건), 기아 기아 close 증권정보 000270 KOSPI 현재가 175,100 전일대비 7,800 등락률 +4.66% 거래량 1,186,749 전일가 167,300 2026.03.18 15:30 기준 관련기사 또 사이드카…급등한 코스피, 5900 돌파(종합) 양 시장 상승출발…코스피 2% 넘게 올라 현대차·기아, 엔비디아와 자율주행 기술 전략적 파트너십 확대 전 종목 시세 보기 (60건), SK하이닉스 SK하이닉스 close 증권정보 000660 KOSPI 현재가 1,056,000 전일대비 86,000 등락률 +8.87% 거래량 4,347,884 전일가 970,000 2026.03.18 15:30 기준 관련기사 삼성전자·SK하이닉스 나란히 급등하더니…사상 첫 코스피 시총 비중 40% 돌파 또 사이드카…급등한 코스피, 5900 돌파(종합) 타이밍 잡기 어려운 장세…투자금 활용 전략이 중요해졌다 전 종목 시세 보기 (60건), 현대모비스 현대모비스 close 증권정보 012330 KOSPI 현재가 430,000 전일대비 17,500 등락률 +4.24% 거래량 210,557 전일가 412,500 2026.03.18 15:30 기준 관련기사 현대모비스, 정의선 회장 사내이사 재선임…"기술 경쟁력으로 주주가치 극대화" 정의선 현대차그룹 회장, 기아서 첫 보수 54억원 수령 코스피, 0.48% 하락 마감…코스닥은 1.02%↑ 전 종목 시세 보기 (55건), 삼성전기 삼성전기 close 증권정보 009150 KOSPI 현재가 464,000 전일대비 17,500 등락률 +3.92% 거래량 856,316 전일가 446,500 2026.03.18 15:30 기준 관련기사 삼성전기, ESG 선도기업 입증…CDP '플래티넘 클럽' 선정 한투운용 '한국투자테크펀드', 테크 펀드 중 연초 이후 수익률 1위 종목 잘 골랐다면 투자금도 넉넉하게...연 5%금리로 4배까지 전 종목 시세 보기 (46건), SK텔레콤 SK텔레콤 close 증권정보 017670 KOSPI 현재가 81,200 전일대비 1,500 등락률 +1.88% 거래량 806,629 전일가 79,700 2026.03.18 15:30 기준 관련기사 SKT, 고객 신뢰 회복 시동…"현장 소통 대대적 확대" AX 속도내는 이통3사 "1인 1 AI 에이전트 시대로" BTS 공연에 26만명 몰리는 광화문…이통 3사 'AI 통신망' 가동 전 종목 시세 보기 (45건), LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 close 증권정보 373220 KOSPI 현재가 383,500 전일대비 3,000 등락률 +0.79% 거래량 279,721 전일가 380,500 2026.03.18 15:30 기준 관련기사 코스피, 1.72% 하락 마감…코스닥은 반등 코스피 3%대 하락 출발…코스닥도 약세 코스피, 0.48% 하락 마감…코스닥은 1.02%↑ 전 종목 시세 보기 (43건), 현대건설 현대건설 close 증권정보 000720 KOSPI 현재가 170,100 전일대비 9,100 등락률 +5.65% 거래량 1,475,128 전일가 161,000 2026.03.18 15:30 기준 관련기사 난이도 높아진 증시...그래도 기회는 있다? 투자금이 더 필요하다면 현대제철, 현대건설과 손잡고 해상풍력용 철강재 시장 확대 현대건설·제철, 바다 위 떠다니는 해상풍력 공동연구 전 종목 시세 보기 (41건), LG유플러스 LG유플러스 close 증권정보 032640 KOSPI 현재가 15,460 전일대비 340 등락률 -2.15% 거래량 1,067,468 전일가 15,800 2026.03.18 15:30 기준 관련기사 LG유플러스, IMSI에 실제 전화번호 반영…"유심 교체 추진" "버스 시간 오차 없이 안내"…LG유플, 구독형 AI 라이브버스 출시 예정 AX 속도내는 이통3사 "1인 1 AI 에이전트 시대로" 전 종목 시세 보기 · 에이피알 에이피알 close 증권정보 278470 KOSPI 현재가 362,000 전일대비 13,000 등락률 +3.72% 거래량 259,243 전일가 349,000 2026.03.18 15:30 기준 관련기사 [특징주]에이피알, 신사업·인도 진출 호재에 6%↑ 에이피알 메디큐브, 인도 1위 뷰티 플랫폼 나이카 입점…15억 시장 공략 시동 글로벌 시장서 불티나게 팔리는 '가성비' K-뷰티[주末머니] 전 종목 시세 보기 (40건) 등이었다. 코스닥에서 가장 많은 보고서가 나온 종목은 와이지엔터테인먼트 와이지엔터테인먼트 close 증권정보 122870 KOSDAQ 현재가 62,200 전일대비 100 등락률 -0.16% 거래량 253,905 전일가 62,300 2026.03.18 15:30 기준 관련기사 [주末머니]BTS 컴백하는데…엔터株는 언제 뜰까 [특징주]빅뱅 월드투어 기대감…와이지엔터테인먼트 오름세 빅뱅 복귀가 변수…떼돈 벌 것 같은 이곳[주末머니] 전 종목 시세 보기 (28건)로 32위에 그쳤다.

업종별로는 삼성전자·SK하이닉스 등 반도체 및 관련 장비 74건, 삼성전기·LG에너지솔루션 등 전자장비 및 기기 45건, 파마리서치 파마리서치 close 증권정보 214450 KOSDAQ 현재가 321,000 전일대비 1,000 등락률 +0.31% 거래량 55,303 전일가 320,000 2026.03.18 15:30 기준 관련기사 [클릭 e종목]"파마리서치 목표가 ↓…장기 전망은 긍정적" 대형사는 '소각', 중견사는 '맞교환'…제약·바이오 '자사주 전략' 왜 갈렸나 올해 상장사 66% 목표가 올랐다…최대 상향 종목은 전 종목 시세 보기 · 클래시스 클래시스 close 증권정보 214150 KOSDAQ 현재가 54,500 전일대비 2,200 등락률 +4.21% 거래량 167,358 전일가 52,300 2026.03.18 15:30 기준 관련기사 [클릭 e종목]"지금이 저렴할 때…클래시스 목표가 ↑" 코스피, 사상 첫 6천피 마감…종가 6083.86 코스피 6100도 뚫었다…삼성전자·SK하이닉스도 '훨훨' 전 종목 시세 보기 등 의료장비 및 서비스 44건, 한미약품 한미약품 close 증권정보 128940 KOSPI 현재가 531,000 전일대비 11,000 등락률 +2.12% 거래량 83,347 전일가 520,000 2026.03.18 15:30 기준 관련기사 코스피 12% 대폭락했던 날, 큰손 국민연금은 이 종목 '줍줍'했다 '코스닥 액티브 ETF' 삼국지… 편입종목 많이 다르네 "한미, 주주환원 약속 지킨다"…현금배당·자사주 소각 추진(종합) 전 종목 시세 보기 · 유한양행 유한양행 close 증권정보 000100 KOSPI 현재가 100,200 전일대비 700 등락률 +0.70% 거래량 233,809 전일가 99,500 2026.03.18 15:30 기준 관련기사 코스피 12% 대폭락했던 날, 큰손 국민연금은 이 종목 '줍줍'했다 유한양행 고기능성 비건 브랜드 '딘시', 베트남 '소시올라' 입점 유한양행, 에임드바이오 지분 매각해 300억 실현…OI 회수 국면 전 종목 시세 보기 등 제약 29건, LG화학 LG화학 close 증권정보 051910 KOSPI 현재가 320,000 전일대비 12,500 등락률 +4.07% 거래량 278,071 전일가 307,500 2026.03.18 15:30 기준 관련기사 [주주자본주의]①개정 상법 시대 열렸다…3월 주총 키워드는 에틸렌마저 줄줄이 감산…핵심원료 나프타 재고 2주뿐 "한 달도 못 버텨" 속 타는 정유·석화업계 정부 비축유에 희망 전 종목 시세 보기 · 포스코퓨처엠 포스코퓨처엠 close 증권정보 003670 KOSPI 현재가 200,500 전일대비 7,400 등락률 +3.83% 거래량 381,738 전일가 193,100 2026.03.18 15:30 기준 관련기사 포스코퓨처엠, 美 실라와 첨단 배터리 소재 기술개발 업무협약 체결 포스코퓨처엠, 퓨처머티리얼에 3579억원 출자 [주末머니]봄바람 불어올 때 주목할 주식은 전 종목 시세 보기 등 화학 28건 순이었다.

한국IR협의회 기업리서치센터의 '2025년 기업분석보고서 발간 현황'에 따르면 지난해 증권사가 발간한 보고서는 총 2만7747건으로 전년 대비 2.4% 증가했다. 그러나 보고서가 단 한 건도 나오지 않은 상장기업은 1573개사로 전체의 58%에 달했다. 특히 시가총액 5000억원 이상 기업의 보고서 비중은 86.9%인 반면 1000억원 미만 소형주는 1.6%에 불과했다.

한국거래소와 한국IR협의회, 독립 리서치는 '깜깜이 투자'를 줄이기 위해 인공지능(AI) 기업 분석 보고서와 스몰캡 커버리지 확대에 나섰다. 이들이 올해 발행한 보고서는 현재까지 코스피에서 26개, 코스닥에서 176개다.

IR협의회 기업리서치센터는 정보 비대칭 해소를 위해 AI 기반 기업 분석 보고서 발간을 본격적으로 확대할 계획이다. 구체적으로 올해 하반기 숏폼 보고서 시범 발간 등을 통해 증권사가 다루지 않은 시가총액 5000억원 이하 기업을 모두 커버하기 위한 발판을 마련할 방침이다.

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황우경 기업리서치센터 대표는 "중소형 상장기업에 대한 정보 부족은 자본시장의 정보 비대칭을 심화시켜 합리적인 가격 형성을 저해하고 투자자 보호에도 부정적인 영향을 미칠 수 있다"며 "AI 기술과 전문 인력의 조화를 통해 단 한 곳의 상장사도 정보 사각지대에 놓이지 않도록 커버리지를 지속적으로 확대하겠다"고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



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