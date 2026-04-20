오디샤에 일관제철소 착공…2031년 준공 목표

고급강 수요 겨냥…글로벌 철강 확장 가속

포스코가 인도 최대 철강사와 손잡고 일관제철소 건설에 본격 착수한다.

포스코가 20일 인도 1위 철강사 JSW스틸과 일관제철소 건설을 위한 합작투자계약(JVA)을 체결했다. 사진 오른쪽부터 장인화 포스코그룹 회장, 이희근 포스코 사장, 자얀트 아차리야(Jayant Acharya) JSW스틸 사장, 사잔 진달(Sajjan Jindal) JSW그룹 회장. 포스코 AD 원본보기 아이콘

포스코는 20일(현지시간) 인도에서 JSW스틸(JSW Steel)과 일관제철소 건설을 위한 합작투자계약(JVA)을 체결했다고 밝혔다. 이번 계약은 양사가 각각 50% 지분을 보유하는 동등한 파트너십 구조로 추진된다.

이날 체결식에는 장인화 포스코그룹 회장과 사잔 진달(Sajjan Jindal) JSW그룹 회장, 이희근 포스코 사장, 자얀트 아차리야(Jayant Acharya) JSW스틸 최고경영자 등 양사 주요 경영진이 참석했다. 양사는 2024년 10월 양해각서(MOU)를 체결한 데 이어 지난해 7월 주요 조건 합의서(HOA)를 통해 협력 기반을 다져왔으며, 이번 계약으로 본격적인 건설 단계에 진입하게 됐다.

신설 제철소는 인도 오디샤주에 들어서며, 제선(쇳물 생산)·제강(불순물 제거)·압연(철강재 생산) 등 철강 생산 전 공정을 한 곳에서 수행하는 일관제철소로 구축된다. 조강 생산능력은 연 600만t 규모다. 철광석 광산과 인접한 입지와 물류·전력 인프라를 활용해 효율성을 높이고, 착공 후 48개월의 건설 기간을 거쳐 2031년 준공을 목표로 하고 있다.

양사는 포스코의 저탄소 조업 기술과 스마트팩토리 역량을 결합하고, JSW의 재생에너지 인프라를 활용해 전력 일부를 재생에너지로 공급하는 방안도 검토 중이다. 이를 통해 인도 정부의 그린스틸 분류체계에 부합하는 저탄소 생산 체계를 구축한다는 방침이다.

포스코의 인도 일관제철소 사업은 2004년 이후 여러 차례 추진됐지만 합작사 물색과 부지 확보 등의 문제로 성사되지 못했던 숙원 사업이다. 이후 전기강판 공장, 자동차강판 공장 등 하공정 투자로 현지 기반을 다져왔고, JSW그룹과의 협력 관계를 강화하면서 이번 결실로 이어졌다는 설명이다.

인도는 도시화와 제조업 확대, 인구 증가를 바탕으로 철강 수요가 빠르게 늘고 있는 시장이다. 특히 자동차·가전용 고급강 수요 확대가 예상되면서 고부가 제품 중심 전략이 유효할 것으로 포스코는 보고 있다.

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포스코는 이번 투자를 계기로 글로벌 시장에서 창출한 수익을 국내 탈탄소 전환 투자로 연결하는 선순환 구조를 강화한다는 방침이다. 이희근 사장은 "이번 합작투자를 통해 포스코의 혁신적인 철강 기술력과 JSW그룹의 강력한 현지 경쟁력을 결합해 미래가치 창출은 물론 양국 산업 발전과 경제 성장에 실질적으로 기여할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

서믿음 기자 faith@asiae.co.kr



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