브랜드 역사상 최초로 한국에서 열리는 월드 프리미어

메르세데스-벤츠 그룹 내 한국의 중요성 고려해 개최

에어매틱 에어 서스펜션, 리어 액슬 스티어링 등 탑재

WLTP 기준 최대 762km·10분 충전으로 최대 325km 주행

메르세데스-벤츠의 글로벌 베스트셀링 모델 C클래스의 첫 전동화 모델 '디 올-뉴 일렉트릭 C-클래스가 서울에서 20일 세계 최초로 공개됐다.



메르세데스-벤츠의 글로벌 베스트셀링 모델 C클래스의 첫 전동화 모델 '디 올 뉴 일렉트릭 C클래스. 최영찬 기자 AD 원본보기 아이콘

이번 행사는 메르세데스-벤츠 브랜드 역사상 최초로 한국에서 진행되는 월드 프리미어다. 이번 행사를 위해 올라 칼레니우스 메르세데스-벤츠 그룹 AG 이사회 의장 겸 CEO를 비롯해, 요르그 부르저 그룹 이사회 멤버 및 최고기술책임자(CTO), 마티아스 가이젠 그룹 이사회 멤버 및 세일즈·고객 경험 총괄 등 주요 임원들이 대거 방한했다. 전 세계에서 초청받은 약 80여명의 외신 기자들도 입국해 차량의 첫 공개 현장을 함께 했다.



올라 칼레니우스 의장은 "한국이 우리에게 얼마나 중요한 시장인가에 대한 메시지를 전달하기 위해 한국에서 월드 프리미어를 개최하기로 결정했다"며 "한국은 세계 5위 시장이고, 한국 고객은 기술을 잘 알고 우리의 혁신을 가장 잘 이해하는 고객"이라고 말했다.

C클래스는 메르세데스-벤츠 라인업에서 가장 인기 있는 모델 시리즈 중 하나다. 이번 디 올 뉴 일렉트릭 C클래스는 핵심 가치인 우아함, 편안함, 지능, 스포티함을 고수하면서도 각각을 새로운 차원으로 끌어올려, 고객 개성과 라이프스타일을 완벽하게 표현하는 세단으로 탄생했다. 디 올 뉴 일렉트릭 C클래스는 돋보이는 품질과 편안함으로 '웰컴 홈'의 감성을 새로운 차원으로 끌어올린다. 이를 통해 차량에 탑승하면 집과 같은 편안함을 느낄 수 있다.

더 넓어지고 우아해졌다

디 올 뉴 일렉트릭 C클래스는 쿠페를 연상시키는 실루엣과 1050개의 발광 도트가 특징인 아이코닉한 그릴, 그리고 강렬한 GT 스타일의 후면 디자인을 통해 최신 메르세데스-벤츠 디자인 언어를 구현해냈다. 차량 내부 스카이 컨트롤 파노라마 루프에는 162개의 별이 빛나고 있었다. 사용자 선택에 따라 앰비언트 라이트 색상으로 변하는 이 별빛 하늘은 개인화된 경험을 선사한다.



디 올 뉴 일렉트릭 C클래스는 다양한 편의 옵션과 넉넉한 공간도 확보했다. 최고급 장인 정신이 깃든 정교한 소재(비건 인증 인테리어 포함), '트위스티드 다이아몬드' 나파 가죽 디자인과 같이 완벽하게 구현된 디테일, 탁월한 정숙성이 모든 감각을 사로잡는 독특한 분위기를 조성한다. 새로운 하이엔드 전동 시트는 요추 지지대, 마사지, 시트 통풍, 4D 사운드 기능으로 탑승객에게 최상의 편안함을 선사한다.



메르세데스-벤츠의 글로벌 베스트셀링 모델 C클래스의 첫 전동화 모델 '디 올 뉴 일렉트릭 C클래스 내부. 최영찬 기자 원본보기 아이콘

휠베이스는 기존 C클래스 세단 대비 97mm 늘어났다. 이로 인해 앞 좌석 승객 다리 공간이 더 넓어졌다. 표준 사양인 파노라믹 루프 덕분에 최대 헤드룸은 전방 22mm, 후방 11mm 넓어져 더욱 편안한 주행이 가능하다. 또한 101ℓ의 프렁크도 넉넉한 수납공간을 제공한다. 트렁크는 470ℓ다.

옵션 사양인 39.1인치 심리스 MBUX 하이퍼 스크린은 새로운 기준을 제시하며, 전체적인 주행 및 공간 경험을 구현한다. 1000개 이상 개별 LED와 독립적으로 밝기 조절이 가능한 매트릭스 백라이트 기술은 운전자에게 명확한 정보를, 앞 좌석 승객에게는 맞춤형 엔터테인먼트를 제공한다.

댐핑 기능 갖춘 에어 서스펜션…10분 충전으로 325km 주행한다

역대 가장 스포티한 C-클래스로 꼽히는 이번 디 올 뉴 일렉트릭 C클래스는 주행의 즐거움에 대한 기준을 높인다. 차량은 코너링 시 민첩하게 움직이며 장거리 주행에서는 S클래스처럼 부드럽다고 벤츠 측은 설명했다. 4.5 도 후륜 조향 시스템으로 회전 반경을 5.6m(회전 직경 11.2m)까지 줄였으며, 댐핑 기능을 갖춘 에어매틱 에어 서스펜션을 탑재했다. 두 가지 기능은 옵션 사양인 '어질리티&컴포트 패키지'로 제공된다.



차량은 높은 공기역학 성능과 히트 펌프, 최대 300kW의 회생 제동력을 갖춘 원 박스 브레이킹 시스템 등의 혁신 기술로 WLTP 기준 최대 762km의 주행 거리를 제공한다. 800 볼트 기술과 94kW의 사용 가능 에너지 용량을 갖춘 신형 배터리는 단 10분 충전으로 325km의 주행 거리를 제공한다. 또한 양방향 충전도 지원해 이동식 에너지 저장 장치로도 활용할 수 있다.

메르세데스-벤츠의 글로벌 베스트셀링 모델 C클래스의 첫 전동화 모델 '디 올 뉴 일렉트릭 C클래스 프렁크. 최영찬 기자 원본보기 아이콘

가상 어시스턴트, 기억력 바탕 복잡한 대화까지 수행

디 올 뉴 일렉트릭 C클래스는 한층 더 진화한 지능성을 바탕으로 운전자에게 더욱 향상된 편의성을 제공한다. 메르세데스-벤츠 운영체제(MB.OS)는 인포테인먼트, 편의 기능, 주행 성능, 충전, 자율주행에 이르기까지 차량의 모든 영역을 통합해 하나의 지능형 생태계로 연결하며, 모든 차량 소프트웨어에 대한 정기적인 무선(OTA) 업데이트를 지원한다. 이를 통해 서비스 네트워크 방문 없이도 차량을 수년간 최신 상태로 유지할 수 있으며, 엔터테인먼트부터 주행 보조 시스템에 이르기까지 새로운 기능을 빠르고 편리하게 추가할 수 있다.

여기에 생성형 AI를 탑재한 MBUX 가상 어시스턴트는 기억력을 바탕으로 복잡한 대화를 수행하며, 지식이 풍부한 친구처럼 응답한다. 일렉트릭 인텔리전스 내비게이션, MBUX 서라운드 내비게이션, AR 헤드업 디스플레이가 복잡한 교통 상황에서도 명확한 방향 안내를 보장한다.

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이와 함께 디 올 뉴 일렉트릭 C클래스는 겨울철에도 사전 예열 없이 빠르게 탁월한 실내 온도를 제공한다. 예를 들어 영하 7도에 20분간 주행 시, 기존 모델 대비 실내 온도가 두 배 빠르게 상승한다. 이때 에너지는 멀티소스 히트 펌프 덕분에 약 절반만 소모한다.



디스트로닉(DISTRONIC) 및 MB. 드라이브 어시스트부터 프리-세이프 커브 기능에 이르기까지, 차량은 포괄적인 능동 및 수동 안전 기능을 제공한다. 선구적 선택 사양 보조 기능으로는 MB.드라이브 어시스트 프로가 포함돼 있어, 혼잡한 도시 교통 상황에서도 끊김이 없이 안전한 지점 간 주행 경험을 가능하게 한다. 이 시스템은 미국에서 먼저 제공을 시작하며, 유럽 등 다른 시장들은 규정이 허용되는 대로 도입할 예정이다.

최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr



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