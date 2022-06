머스크, 테슬라 추격하는 '2등' 현대차에..."꽤 잘하고 있다" 칭찬

머스크, 트위터에 "Hyundai is doing pretty well" 댓글 달아

현대차, 美 전기차 시장 내 1분기 점유율 2위...2018년 '10위 안팎'에 비해 큰 도약

일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO). 사진=EPA, 연합뉴스 AD 썝蹂몃낫湲 븘씠肄

[아시아경제 김세은 인턴기자] 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 미국 전기차 시장 내 현대차의 점유율을 두고 "잘하고 있다"며 칭찬했다.

18일(현지 시간) 미국 전기차 전문 매체인 EV에 따르면 머스크는 전날 자신의 사회관계망서비스(SNS) 친구가 미국의 올해 1분기 전기차 점유율 순위 관련 게시물을 올린 데에 "현대차, 잘하고 있다(Hyundai is doing pretty well)"는 댓글을 달았다.

해당 게시물에 따르면 독보적 1위는 75.8%의 점유율을 차지한 테슬라였지만, 2위는 9%대 점유율의 현대차였다. 폭스바겐(4.6%)과 포드(5.4%)가 그 뒤를 이었다.

일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 트위터에 올라온 미국의 올해 1분기 전기차 점유율 순위 관련 게시물에 "현대차가 잘 하고 있다(Hyundai is doing prettay well)"란 댓글을 달았다. 사진=트위터 캡처 썝蹂몃낫湲 븘씠肄

현대차는 지난 2018년 제네바모터쇼에서 옥외 광고로 "일론, 이제 당신 차례야(Your turn, Elon)"라는 문구와 현대차의 전기차 모델인 아이오닉·코나·넥쏘의 사진을 함께 선보인 바 있다.

당시만 해도 현대차의 시장 내 순위는 10위권 안팎이었으나 최근 2위까지 치고 올라오는 등 빠르게 성장 중인 모습이다. 지난 1분기 현대차의 소매 기준 전기차 판매량은 작년 동기 대비 241% 증가했다. 당기순이익 역시 17% 늘어난 1조7800억원(14억2000만달러)을 기록했다.

현대차는 매출 증대 배경을 두고 "고급 브랜드인 제네시스와 SUV의 판매량이 증가했고 우호적인 환율, 낮은 재고 수준, 주요 시장 딜러에 대한 인센티브 감소 등이 복합적으로 작용했다"며 "이는 반도체 부족 현상과 원자재의 가격이 상승하는 부정적인 상황을 상쇄했다"고 설명했다.

앞서 현대차그룹은 조 바이든 미국 대통령 방한 당시 2025년까지 미국에 100억달러 이상을 투자할 것이라 밝힌 바 있다. 특히 미국 조지아주에만 55억달러를 투자해 전기차와 배터리 생산 시설을 조성할 계획이다.

한편 테슬라 미국 내 자사의 모든 전기차 모델의 가격 인상을 앞두고 있다. 이는 올해 들어 네 번째 가격 인상으로, 테슬라의 가장 저렴한 모델이 작년 대비 1만달러(한화 약1300만원)가량 오를 것으로 보인다.

이런 가운데 일각에선 포르쉐와 벤틀리 등 브랜드를 보유한 폭스바겐이 2024년이면 테슬라의 전세계 전기차 판매량을 앞설 것이란 분석이 나오는 등 테슬라가 전기차 시장 내 입지를 유지하는 것이 쉽지만은 않을 전망이다.

김세은 인턴기자 callmesen@asiae.co.kr

AD



<ⓒ경제를 보는 눈, 세계를 보는 창 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>