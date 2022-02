[아시아경제 뉴욕=조슬기나 특파원] 조 바이든 미국 대통령은 11일(현지시간) 주한 미국대사에 필립 골드버그 주콜롬비아 대사를 지명했다고 백악관이 밝혔다.

골드버그 지명자는 버락 오바마 행정부 때인 2009~2010년 국무부의 유엔(UN) 대북제재 이행 담당 조정관을 역임했다. 이후 국무부 정보조사국(INR) 담당 차관보, 필리핀 주재 대사 등을 거쳤다.

국무부가 외교관에게 부여하는 최고위 직급인 경력대사(Career Ambassador)로, 도널드 트럼프 행정부 때인 2019년부터 콜롬비아 주재 대사직을 수행 중이다.

주한미국대사는 작년 1월 해리 해리스 대사 이후 1년 이상 공석으로 남아 있다. 직업 외교관이 주한대사로 오는 것은 2011~2014년 주한대사직을 맡았던 성 김 주인도네시아 대사 이후 이번이 처음이다.

