[아시아경제 황준호 기자] 계룡건설 계룡건설 013580 | 코스피 증권정보 현재가 34,250 전일대비 2,500 등락률 +7.87% 거래량 325,657 전일가 31,750 2022.02.10 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-22일계룡건설, 635억원 규모 공급 계약 체결계룡건설, 781억 규모 광주 아파트 공사 수주 close 산업은 지난해 연결기준 영업이익이 2323억5828만원으로 전년대비 32.9% 증가했다고 10일 공시했다. 같은 기간 매출액은 2조5617억3653만원으로 전년대비 16.4% 늘었다. 당기순이익은 1596억6216만원으로 67.3% 확대됐다.

이날 계룡건설산업은 보통주 1주당 800원의 현금 결산배당을 결정했다. 시가배당율은 2.4%이며 배당금총액은 70억8623만원이다.

