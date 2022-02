경인전자, 지난해 영업익 20억원…전년 대비 106%↑

[아시아경제 이정윤 기자] 경인전자 경인전자 009140 | 코스피 증권정보 현재가 31,950 전일대비 750 등락률 -2.29% 거래량 7,887 전일가 32,700 2022.02.08 15:30 장중(20분지연) 관련기사 경인전자, 스무디킹홀딩스 5642주 29억원에 처분 결정“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정"매출 8배 성장"…'고퀄'로 누리는 가장 쉬운 스마트홈 close 는 지난해 영업이익이 전년보다 106.4% 증가해 19억9876만원으로 집계됐다고 8일 공시했다.

지난해 당기순이익은 전년 대비 174% 오른 36억9985만원, 매출액은 31.7% 증가한 273억9066만원으로 집계됐다.

회사 측은 "매출증가와 부품원가율 감소"라고 설명했다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr