[아시아경제 공병선 기자] 경인전자 경인전자 009140 | 코스피 증권정보 현재가 36,850 전일대비 350 등락률 +0.96% 거래량 13,562 전일가 36,500 2021.12.30 14:28 장중(20분지연) 관련기사 “주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정"매출 8배 성장"…'고퀄'로 누리는 가장 쉬운 스마트홈경인전자, 커뮤니티 활발... 주가 0.46%. close 는 투자금 회수를 위해 해외음료회사 투자업체 스무디킹홀딩스 보통주 5642주를 29억원에 처분을 결정했다고 30일 공시했다.

이는 자기자본 대비 5.37% 수준이다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr